Стало известно о сроках поставки препарата для пациентов с муковисцидозом

Поставка новой партии препарата Трикафта для пациентов с муковисцидозом ожидается в конце апреля. Препарат будет в первую очередь поставлен пациентам, которые уже получают терапию препаратом Трикафта от Фонда «Круг добра». Это позволит избежать перерывов в терапии, сообщила пресс-служба фонда.

«Кропотливая работа с региональными органами управления здравоохранением позволила оценить потребность и сформировать пакет заявок с учетом пациентов, уже получающих Трикафту, до конца 2022 года. Значительный запас Трикафта позволит оперативно перераспределять препарат в случае назначения новым пациентам, а кроме того заранее определить потребность для новых закупок, в том числе на 1-й и 2-й квартал 2023 года», – говорится в сообщении на сайте фонда.

Как сообщил поставщик препарата, в конце апреля будет поставлена половина из законтрактованного объема для детей в возрасте от 12 лет – 850 упаковок Трикафта. Поставка еще 850 упаковок препарата ожидается в мае.

Кроме того, после расширения критериев использования препарата Трикафта Фонд готовится к закупкам препарата в дозировке для детей младше 12 лет. Ведущие российские специалисты в сфере тяжелых и редких заболеваний, оценив практику, недавно приняли решение, что препарат может применяться для терапии больных с муковисцидозом с шести лет.

Рассмотрение экспертным советом Фонда новых заявок пациентов с муковисцидозом и утверждение Советом Фонда договоров на поставки препаратов происходит регулярно. В прошедшую пятницу член Совета Фонда, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай по итогам очередного заседания Совета Фонда сообщил, что Совет в том числе утвердил новые договоры на покупку Трикафта для еще нескольких детей.

По состоянию на апрель, из более 3 тыс. подопечных Фонда «Круг добра» 881 человек – дети, больные муковисцидозом. Для 591 ребенка закупается препарат Оркамби, для 290 детей закупается или планируется к закупке препарат Трикафта.