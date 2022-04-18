ВС арестовал судью Арбитражного суда Москвы Кондрат

Судья Арбитражного суда столицы Елена Кондрат арестована по делу о взятке, соответствующее решение вынес Верховный суд России.

«Избрать в отношении Кондрат меру пресечения в виде содержания под стражей», – цитирует судью ТАСС.

По решению суда Кондрат будет оставаться в СИЗО до 22 мая. Пока постановление не вступило в силу и может быть обжаловано. Решение о заключении под стражу может быть исполнено лишь после одобрения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), на что, согласно закону, есть трое суток.

В суде следователь сообщал, что зафиксированы попытки обвиняемой давить на свидетелей, воспрепятствовать ходу следствия и сменить фамилию, обвиняемая якобы пыталась покинуть Россию.

«Следствие располагает данными о противоправных попытках Кондрат избежать уголовно-правовой ответственности за те деяния, в которых она обвиняется», – добавил он.

Кондрат заявила в суде о своей невиновности, и попросила смягчить меру пресечения.

«Все заявления следователя о смене мной фамилии, попытках скрыться и тому подобном являются голословными. Прошу отказать в удовлетворении ходатайства следствия», – добавила она.

Ранее Квалификационная коллегия судей Москвы приостановила полномочия Кондрат. Ее обвиняют по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Ранее в СК сообщали, что обвиняемую в посредничестве во взяточничестве судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат задержали в Грозном, где она пыталась скрыться, сменив имя и фамилию.

В январе 2022 года суд в Москве по обвинению в причастности к двум убийствам арестовал Николая Кондрата – сына судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве в получении взятки.

В конце ноября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.