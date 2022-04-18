Лукашенко рассказал о задержании своего лечащего врача

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди врачей, задержанных за взятки, есть медик, который был его лечащим врачом.

Глава минздрава республики Дмитрий Пиневич, генеральный прокурор Андрей Швед и председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель доложили Лукашенко о деле о коррупции в медицине, в рамках которого задержаны свыше 30 должностных лиц, всего более 60 фигурантов, передает «БелТА».

«Печально, что туда попал и лечащий «врач президента», который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон – он един для всех», – сказал президент.

Лукашенко на вопрос министра здравоохранения о том, как будут разбираться с задержанными, предложил ему сходить в следственный изолятор и побеседовать с каждым задержанных.

«Я понимаю, что вы персонально с каждым провели работу? Хотелось бы сегодня в присутствии нашего главного блюстителя закона генерального прокурора определиться, что мы будем делать с этими людьми. Я знаю ваши обращения с просьбой взять их на поруки. Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Естественно, по специальности», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что стоит вопрос, что делать «с этой полусотней человек, которые были уличены в коррупции, которые брали от жуликов иностранного разлива и наших, которые представляли здесь немецкие и другие компании и которые делили эти деньги».

«Я не зря сказал, что контролировал (ход расследования дела). Мы давно выявили этот процесс. И я спецслужбам не разрешал даже докладывать, не имея оснований. Но когда они собираются в ресторане, напиваются и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки, естественно, под камеру, и когда мне это докладывают – какое должно быть мое решение? Пусть подумают, как жить дальше. Сегодня попробуем принять решение по этому факту», – сказал он.

Президент рассчитывает, что этот случай станет для минздрава и министра основательной наукой. «Потому что, знаете, терпеть это невыносимо и за это должен отвечать руководитель. Я уже об этом не единожды говорил. Поэтому, Дмитрий Леонидович (Пиневич, глава минздрава – прим. ВЗГЛЯД), я не зря вам сказал: идите в следственный изолятор и с ними разбирайтесь сами. Какое вы тут будете предложение вносить, мы посмотрим», – добавил глава республики.

По данным правоохранителей, все задержанные многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия в поставке медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам.

«Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек (задержаны). И уверен – меня никто в этом не разубедит, – что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть», – сказал Лукашенко.