Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу немного укрепляется к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.10 курс доллара снижался на 0,15%, до 80,77 руб., курс евро – до 86,46 руб. (-0,61%), передает ТАСС.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 25,25 коп. и составил 81,15 руб. Курс евро также вырос на 39,75 коп. и составил 87,3975 руб.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии в пятницу демонстрирует снижение ведущих индексов.

Индекс Мосбиржи теряет 2,15%, снижаясь до 2 353,13 пункта. Таким образом, индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов впервые с 29 марта. Индекс РТС падает до 919,94 пункта (-2,24%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10.07.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2403,16 пункта (-0,07%). Долларовый индекс РТС снижался на 0,56% – до 935,81 пункта.