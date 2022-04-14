В Роскосмосе пообещали снять европейские приборы с российских лунных аппаратов Роскосмос пообещал поставить российские научные приборы вместо европейских 14 апреля 2022, 11:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские научные приборы будут установлены на лунные аппараты вместо европейских, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Вместо этих приборов поставим наши научные приборы», – передает ТАСС слова Рогозина в эфире канала «Соловьев.Live». По словам главы госкорпорации, изначально от этих приборов пришлось отказаться из-за европейских. Он напомнил, что в ближайшие годы будут запущены три российских аппарата на естественный спутник Земли. «А дальше мы планируем это все делать с Китаем, потому что у нас есть не только меморандумы, у нас уже есть межправительственные договоренности с КНР о создании лунной научно-исследовательской базы. Это история открыта для других стран, но нам достаточно и китайских коллег», – добавил Рогозин. По его словам, Роскосмос не принимает участия в космической гонке. «Мы ни в какой гонке не участвуем. У нас своя программа, которая определена Российской академией наук. Что они заказывают, то Роскосмос и делает в железе. Сейчас не до бабочек и не до сачков для бабочек, сейчас надо заниматься обороной и безопасностью страны», – заявил он. Глава госкорпорации пояснил, что Россия будет отправлять человека только для решения тех задач, с которыми не справятся автоматические аппараты. По словам Рогозина, отправка США человека на Луну необходима Вашингтону для решения внутренних задач. «Один полет на Луну, по американским оценкам, будет стоить 3–4 млрд долларов, чтобы кто-то по ней поскакал. Нам говорят: «Вы будете в этом участвовать?» Нет, мы не будем в этом участвовать. Нам это вообще не надо», – добавил он.

Россия планирует возобновить лунную программу в 2022 году. Первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли планируется на 2022 год («Луна-25»), миссия «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году, «Луна-27» – в 2025 году, «Луна-28» – в 2027–2028 годах. Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос в ответ на решение Европейского космического агентства (ЕКА) о приостановке участия в российских лунных программах снимет их приборы с российских аппаратов. Напомним, во вторник президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что страна возобновит лунную программу, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса.

В Роскосмосе пообещали снять европейские приборы с российских лунных аппаратов 13 апреля 2022, 18:10 Текст: Вера Басилая

Роскосмос в ответ на решение Европейского космического агентства (ЕКА) о приостановке участия в российских лунных программах снимет их приборы с российских аппаратов, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче», – написал Рогозин в своем Telegram-канале. Ранее в Европейском космическом агентстве заявили о прекращении сотрудничества с Россией по ее миссиям «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27» из-за специальной военной операции РФ на Украине. Первая в истории современной России лунная миссия планируется на 2022 год («Луна-25»), миссия «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году, «Луна-27» – в 2025 году, «Луна-28» – в 2027–2028 годах. Напомним, Дмитрий Рогозин заявил Владимиру Путину о полном импортозамещении при строительстве Восточного. Во вторник президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что страна возобновит лунную программу, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Первая итальянская женщина-астронавт назвала полет Гагарина «символом для человечества» 11 апреля 2022, 21:54 Текст: Валентина Григоренко

Полет советского космонавта Юрия Гагарина является «символом для человечества», считает астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти, первая итальянка, побывавшая в космосе. «И это то, что мы празднуем: 12 апреля мы отмечаем начало космической эры для всех нас, людей», – цитирует ее ТАСС со ссылкой на ANSA. По словам Кристофоретти, Международный день полета человека в космос «не может быть предметом политических дискуссий». Астронавт не исключила, что во время своей миссии на МКС выйдет «в открытый космос с российским коллегой». «Я тренировалась для выхода в открытый космос в российском скафандре», – добавила она. Полет астронавтов к МКС в рамках миссии Crew-4 запланирован на 20 апреля. Помимо Кристофоретти, в экипаж миссии вошли американка Джессика Уоткинс, а также ее коллеги из НАСА Челл Линдгрен и Боб Хайнс. Ранее глава американской программы МКС Джоэл Монтальбано сообщил, что российский и американский сегменты МКС взаимозависимы, они не могут работать независимо друг от друга. Напомним, в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта. Роскосмос пообещал не бросать астронавта на МКС. В ведомстве заверили, что Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на корабле «Союз» 30 марта. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай. Также Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации. В Роскосмосе решили предложить ракеты из-под OneWeb дружественным странам по льготным ценам 12 апреля 2022, 03:32 Текст: Наталья Ануфриева

Роскосмос на льготных условиях предложит пусковые услуги на ракетах, которые остались после разрыва сотрудничества с OneWeb, странам, относящимся дружественно и уважительно к России и ее ракетно-космической отрасли, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Рогозин заявил, что, «учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене (...) это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли», передает РИА «Новости». Кроме того, запрос от российских частных спутникостроительных компаний на запуски на этих ракетах уже поступил. Данные аппараты, по словам Рогозина, слишком легкие, поэтому будут запущены в качестве попутной нагрузки с более крупными спутниками. Планирование этих запусков уже идет. Рогозин уточнил, что ракеты, изготовленные под OneWeb, совсем свежие и могут находиться на наземном хранении еще длительное время. Поэтому задачи срочно их запустить их нет. Ранее сообщалось, что Роскосмос решил запустить другие спутники на построенных для OneWeb ракетах. Напомним, Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США в ответ на введенные санкции. Также госкорпорация отменила запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. До этого Рогозин, комментируя заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о санкциях в отношении российской космической отрасли, посоветовал проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера. Напомним, 8 марта Рогозин заявил, что десятки спутников от российских частных компаний будут практически бесплатно выведены в 2022 году на орбиты на ракетах, изначально предназначавшихся для британских аппаратов связи OneWeb. Анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики 12 апреля 2022, 00:07 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин на День космонавтики вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко отправится на космодром «Восточный», сообщили в пресс-службе Кремля. Глава российского государства в ходе визита вручит государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома, сообщается на сайте Кремля. «Затем лидеры проведут переговоры, на которых планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», – отмечается в сообщении. Также в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым. Рогозин заявил Путину о полном импортозамещении при строительстве Восточного 12 апреля 2022, 20:16 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Амурскую область провел встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, который рассказал главе государства о строительстве космодрома Восточный без поставок из-за рубежа. «Завершая поездку в Амурскую область, Владимир Путин провел рабочие встречи с главой региона Василием Орловым и руководителем корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным», – говорится в сообщении Кремля, размещенном в Telegram-канале. Гендиректор Роскосмоса сообщил президенту, что при строительстве космодрома Восточный удалось полностью отказаться от поставок из-за рубежа. «У нас было одно слабое место – так называемые баллоны сжатых газов, которые мы в свое время покупали у Южной Кореи, но докладываю, что в Нижегородской области с губернатором в диалоге наладили производство аналогичных баков полностью, мы полностью здесь импортозаместились», – цитирует РИА «Новости» Рогозина. Во всем остальном, что касается строительства космодрома, по словам Рогозина, проблем нет. Также глава Роскосмоса рассказал, что для создания новой ракеты «Союз–5» высокотехнологичное сварочное оборудование удалось купить у чувашской компании. Кроме того, с 2019 года летают только полностью российские ракеты «Союз–2», хотя ранее использовалась и модификация «Союз–ФГ» с украинской системой управления. Напомним, Путин побывал на космодроме Восточный, где провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко и вручил награды космонавтам. Путин поделился детскими воспоминаниями о полете Гагарина 12 апреля 2022, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками космодрома Восточный поделился детскими воспоминаниями о полете Юрия Гагарина в космос. Глава государства отметил, что в целом день 12 апреля 1961 года ему запомнился. «Как ни странно, помню. Я же ребенком был, девять лет было. Откровенно говоря, не понимал, что происходит, в полном объеме, но видел, что что-то произошло грандиозное, необычное, [что] люди, которые друг друга не знали, чужие люди обнимались, целовались, это было похоже на День Победы», – передает ТАСС слова президента. По его словам, для него, даже как для ребенка, «было очевидно, что произошло нечто необычное». «Точно, наверное, не представлял себе, что такое выход человека в космическое пространство впервые в истории. Совершенно было очевидно, что произошло грандиозное событие, связанное с огромными достижениями нашей страны», – продолжил глава государства, добавив, что ребенком чувствовал гордость за страну, «[она] в воздухе висела». «Это было настолько яркое событие, что я сохранил в памяти, что происходило. Конечно, все транслировалось в СМИ, по телевидению, впечатляло даже детей, я уж не говорю про взрослых, которые ликовали. В прямом смысле страна ликовала. Можно сказать, и весь мир ликовал. Уверен, что у нас будут события подобного рода еще», – заключил глава государства. Ранее во вторник президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что в России будет возобновлена лунная программа, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса. Также Путин в День космонавтики вручил госнаграды сотрудникам ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина» и пообещал работать над популяризацией космонавтики. Рогозин: Белоруссия представит 20 кандидатов на полет в космос 12 апреля 2022, 20:39 Текст: Валентина Григоренко

Белорусская сторона до 15 июня должна отобрать как минимум 20 кандидатов для отбора в отряд космонавтов, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Мы договорились, что 15 июня белорусская сторона представит не менее двух десятков кандидатов для отбора в отряд космонавтов. Это будут молодые мужчины, молодые женщины, кто-то из них будет военным летчиком, кто-то гражданским пилотом, кто-то будет просто ученым», – пояснил Рогозин, передает ТАСС. По его словам, из них будут отобраны двое (основной и дублер). «Мы постараемся их быстро подготовить, чтобы осенью 2023 года белорусский космонавт или космонавтка осуществили свой первый полет», – добавил он. Во вторник президент Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии. Также он заявил, что первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в следующем году. Россияне проверили свои знания о Вселенной в ходе «космического диктанта» 12 апреля 2022, 18:02

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС

В Москве прошел Всероссийский космический диктант. Свои знания о Вселенной за 108 минут проверили несколько тысяч человек в очном и онлайн-форматах. Автор идеи – Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин. В 2019 году он решил популяризировать космонавтику, и так наряду с ежегодными тотальным, географическим и этнографическим диктантами появился еще и космический, передает телеканал «Мир». «В моем детстве все мечтали быть космонавтами, и я был в числе тех, кто мечтал. Я исполнил свою мечту. Если после диктанта хотя бы 10 человек придут домой и почитают про космос, значит мы победили, потому что главное – это вызвать интерес, интерес к личностям, фактам, историческим событиям – всему тому, что является историей нашей великой страны», – сказал Юрчихин. Телемост связывает центральную площадку – павильон «Космос» на ВДНХ – и регионы, это десяток учебных заведений со всей страны. Участники ответили на вопросы из пяти разделов о технике, планетах и значимых событиях. Зачитывают вопросы звездные гости, среди них политики, ракетостроители, призеры прошлогодних диктантов и космонавты. «23 марта впервые в истории человечества депутат работал с околоземной орбиты. Это наш коллега, депутат Московской городской думы, командир экипажа Артемьев Олег Германович. Он докладывал один из вопросов повестки дня, и можно сказать, что Россия в очередной раз первая в космосе», – рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. В этом году свои знания о Вселенной в очном формате проверили более 300 человек. А интернет-трансляция уже традиционно собрала десятки тысяч зрителей. Итоги диктанта подведут через неделю и определят 50 победителей. В свою очередь в «Одноклассниках» ко Дню космонавтики запустили серию онлайн-экскурсий по экспозициям московского Музея космонавтики, Дома-музея академика С. П. Королева и Московского планетария, сообщает пресс-служба соцсети. В рамках образовательного проекта пользователи смогут отправится в виртуальное путешествие по музейным залам, узнают о первых достижениях в освоении космоса, увидят технологический дубликат первого искусственного спутника Земли, знаменитых собак Белку и Стрелку, спускаемый аппарат космического корабля «Восток», первые скафандры и познакомятся с историями покорителей космоса. Кроме того, пользователи смогут установить космические 3D-обложки от Госкорпорации “Роскосмос” и Музея космонавтики в личном профиле, добавить тематическую рамку, а также пройти интерактивную викторину о жизни Юрия Гагарина. В честь праздника на сервере виртуальной строительной платформы Minecraft «UCRAFTS.Россия», который развивает кибернаправление Российского движения школьников, воссоздана советская летательная техника — самый большой в мире самолет Ан-225 «Мечта» и космический корабль «Буран». Вместе с тем ко Дню космонавтики РДШ объявило конкурс среди школьников 12-18 лет на лучшую виртуальную постройку летательной техники в Minecraft. Подать заяку можно до 20 апреля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участникам предстоит пройти четыре отборочных тура, в каждом из которых экспертное жюри проекта отберет опытную команду с наиболее перспективной заявкой, а наставник поможет создать объект на платформе Minecraft. Кроме того, российское общество «Знание» и Госкорпорация Роскосмос провели 12-часовой просветительский онлайн-марафон «Мы первые» в День космонавтики, сообщает РАПСИ. «Россия всегда играла особую роль в освоении космоса, а имена наших ученых, инженеров, конструкторов и космонавтов известны всему миру. Сегодня мы познакомим вас с людьми, для которых работа с новейшими технологиями – ежедневный труд», – обратился к зрителям генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Он подчеркнул, что зрители марафона первыми узнают о пусковой программе России на 2022 год, о российской орбитальной станции и других амбициозных проектах Роскосмоса. «А главное – мы расскажем, какие карьерные возможности открываются перед вами», – добавил он. Со своей стороны, генеральный директор Государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин от лица отрасли поздравил участников с Днем космонавтики. Как сообщили в пресс-службе, в студии общества «Знание» выступили ведущие эксперты, которые рассказали о будущем ракетно-космической отрасли, представили передовые проекты и технологии. Путин заявил о сохранении лидерства в космонавтике за Россией 12 апреля 2022, 15:42 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что успехи страны в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что удалось остаться лидером в этой отрасли. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые прошли на площадке космодрома Восточный в Амурской области. «Все, что мы увидели в ходе посещения Восточного, все успехи в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что наша страна сохраняет свое лидерство в космонавтике, является одним из лидеров в этой области», – передает его слова ТАСС. Ранее во вторник президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области поручил обеспечить полет в космос представителей Белоруссии. Путин: Первый полет белорусского космонавта может состояться уже в 2023 году 12 апреля 2022, 15:50 Текст: Вера Басилая

Первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в следующем году, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области. «В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать на территории ЗАТО «Циолковский» в Амурской области – здесь, где мы с вами находимся. Обсуждалась и тема вывода на орбиту белорусского космонавта. Такой полет может состояться уже в следующем году», – цитирует ТАСС Путина. Ранее президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области поручил обеспечить полет в космос представителей Белоруссии. Президент Белоруссии заявил, что посетить российский космодром Восточный является проявлением «высочайшей степени доверия» со стороны России. Лукашенко пошутил о желании полететь в космос 12 апреля 2022, 17:22 Текст: Вера Басилая

Есть желание полететь в космос, но есть другая кандидатура, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос, хотел бы он попробовать себя в роли космонавта. «Раньше думал, что «старший брат» может меня отправить (в космос – прим. ВЗГЛЯД) и назад не вернуть. Сейчас уже я так не думаю. Так что хотел бы, но лично у меня есть, кого отправить. Подумаю над этим вопросом», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко. Ранее президент Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии. Также он заявил, что первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в следующем году. Российские космонавты на МКС получили подарки ко Дню космонавтики 12 апреля 2022, 07:54 Текст: Наталья Ануфриева

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), получили подарки на День космонавтики. Подарки от родных были заранее помещены в коробки, подписаны и доставлены на космическом корабле. Накануне праздника космонавты достали их из укладки и открыли, передает ТАСС. День космонавтики члены экипажа встретят на работе. В данный момент Артемьев и Матвеев продолжают подготовку к выходу в открытый космос, который намечен на 18 апреля. Ранее был анонсирован визит президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко на «Восточный» 12 апреля. Сообщалось, что в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым. Напомним, 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года «в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос». В соответствии с федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России», День космонавтики является памятной датой. Кроме того, 12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос (был объявлен 7 апреля 2011 года Генеральной ассамблеей ООН «в ознаменование начала космической эры для человечества»). Путин пообещал работать над популяризацией космонавтики 12 апреля 2022, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские власти будут работать над тем, чтобы популяризировать ракетно-космическую отрасль и ее достижения, в том числе создавая фильмы и книги, а также ведя просветительскую деятельность в школах, сообщил президент Владимир Путин во время общения с работниками этой сферы на космодроме Восточный. Один из участников встречи высказал пожелание, чтобы подрастающее поколение как можно больше знало о достижениях отрасли. Он спросил, как будет осуществляться поддержка государства по этому направлению, в том числе в части популяризации профессии. «Это очень важный вопрос. [Писатель] Даниил Александрович Гранин мне когда-то говорил, что нужно этому больше внимания уделять со стороны государства – науке в целом и таким высокотехнологичным отраслям, как космос, тоже», – передает ТАСС слова Путина. «Будем соответствующие фильмы создавать, будем работать над соответствующей литературой – в качестве практических задач. Будем пропагандировать все это в школе», – пояснил он. По мнению президента, достижения России в космосе – это то, чем можно и нужно гордиться, и «то, что привлекает талантливых молодых людей в отрасль». «Безусловно, это одно из важнейших направлений», – согласился он. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин при этом заметил, что конкурс на обучение по профильным специальностям сейчас увеличился и составляет семь человек на одно место. Ранее во вторник президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что в России будет возобновлена лунная программа, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса. Также Путин в День космонавтики вручил госнаграды сотрудникам ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина». В ЦПК задумались над сокращением времени подготовки космических туристов 12 апреля 2022, 07:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Программа подготовки непрофессиональных участников космического полета на «Союзе» может быть еще сокращена по времени, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Максим Харламов. «Теоретически – да. Просто нужен определенный опыт, он будет накапливаться. Этого сокращения можно достигать путем дополнительной нагрузки на профессионалов в зависимости от конкретных условий, в которых они работают, и в зависимости от количества профессионалов на борту», – передает ТАСС ответ Харламова на вопрос, возможно ли дальнейшее сокращение времени подготовки космических туристов к полету. По словам начальника ЦПК, работа по ускоренной подготовке непрофессиональных участников космического полета в 2021 году прошла на очень высоком уровне. «Эта история очень полезна в будущем, когда на орбиту должны будут отправиться ученые, исследователи, геологи, врачи. Можно целую вариацию таких задач придумать. Первичный опыт реализации такой программы подготовки мы отработали в прошлом году», – отметил он. Харламов пояснил, что программа подготовки космических туристов к полету похожа на живой организм, поскольку постоянно совершенствуется. «Утвердительно можно сказать, что программы будут совершенствоваться, методики каких-то занятий будут оптимизироваться», – рассказал начальник ЦПК. Первыми непрофессиональными участниками космического полета, прошедшими ускоренную программу подготовки, стали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Вместо полугода они готовились четыре месяца. Пересильд и Шипенко отправились на МКС 5 октября 2021 года в составе экипажа «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они провели в космосе 12 суток, после чего вернулись с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»), который находился на орбите с весны прошлого года. Ранее стало известно, что ученые провели эксперимент во время полета киноэкипажа в космос: вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на МКС были направлены мухи-дрозофилы. Напомним, Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Российский и американский экипажи МКС вместе отпраздновали День космонавтики 13 апреля 2022, 12:13 Текст: Алексей Дегтярев

Российские космонавты пригласили американских астронавтов в служебный модуль российского сегмента МКС «Звезда», чтобы вместе провести День космонавтики. Экипаж собрался на торжественный ужин, они выпили в честь праздника сок, в «Звезде» собрались все 11 человек, которые находятся на станции: Денис Матвеев, Сергей Корсаков, американские астронавты Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА), представитель Германии Маттиас Маурер, бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа, три бизнесмена из США, Израиля и Канады – Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти. Международный экипаж МКС сделал общее фото на память, передает ТАСС. Международная команда по традиции отмечает на орбите праздники. В 2021 году День благодарения праздновали с традиционными для этого американского праздника угощениями, которые приспособили для условий космоса. Ранее во вторник президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что страна возобновит лунную программу, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса. Также Путин в День космонавтики вручил госнаграды сотрудникам ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю. А. Гагарина», пообещал работать над популяризацией космонавтики и поручил обеспечить полет в космос представителей Белоруссии.