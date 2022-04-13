Рекордное число новых случаев COVID-19 выявили в Китае за сутки

Китайские власти за минувшие сутки зарегистрировали 28038 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что стало новым максимумом за пандемию, свидетельствуют опубликованные в среду Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР данные.

Число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 оказалось на 13,7% выше, чем днем ранее. При этом показатель на 36% превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована неделю назад. Как уточняется в заявлении ведомства КНР, среди выявленных за вторник инфицированных, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 1513 человек, остальные 26 525 – бессимптомные носители. 118 из заболевших прибыли из-за границы. Число заразившихся, проходящих лечение в Китае, превышает 280,2 тыс. человек. Это в два раза больше, чем 6 апреля, передает ТАСС.

Число бессимптомных носителей, находящихся под наблюдением врачей, в КНР продолжает быстро расти. За неделю оно увеличилось в 2,27 раза, до 258,3 тыс. человек. Инфицированных с симптомами в медицинских учреждениях страны становится все меньше (сокращение примерно на 11% за тот же период, до 21,8 тыс. человек). Среди регионов страны наиболее мощная вспышка коронавируса зарегистрирована в Шанхае, где находятся порядка 83% заболевших.

Более 99% из проходящих сейчас в Китае лечение подхватили вирус на территории страны, менее 1% – лица, прибывшие из-за границы. Официально с начала пандемии в материковой части Китая заразились 168,3 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей, которых власти в итоговую статистику не включают. За все время в стране было зафиксировано 4638 летальных исходов от COVID-19.

Эпидемическая ситуация в Китае остается серьезной. Однако число зон с повышенным уровнем опасности продолжает стабильно сокращаться. Оно составляет 239 – примерно на 40% меньше, чем неделю назад. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 30 из 31 административно-территориальной единицы Китая на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района.

Накануне Госдепартамент США призвал неосновных госслужащих США покинуть Шанхай. В понедельник Китай обновил суточный антирекорд по росту заражаемости коронавирусом.

Напомним, 19 марта в Китае зафиксировали первые смерти от коронавируса нового типа. 17 марта стало известно, что число пациентов с COVID-19 в больницах Китая за месяц возросло в 12 раз.13 марта в Китае выявили максимальное за два года число случаев COVID-19.

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