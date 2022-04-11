Китай обновил суточный антирекорд по росту заражаемости коронавирусом

Китайские власти за минувшие сутки зарегистрировали больше 27,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым антирекордом за пандемию, следует из данных, опубликованных Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Показатель оказался на 15,3% выше, чем днем ранее, и в два раза превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована ровно неделю назад, передает РИА «Новости».

Среди инфицированных, выявленных за воскресенье, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1 тыс. 184 человек, остальные 26 тыс. 411 – бессимптомные носители. Только 86 заболевших прибыли из-за границы.

Число заразившихся, проходящих лечение в Китае, превышает 242,2 тыс. человек – это в 2,2 раза больше, чем 4 апреля.

Количество бессимптомных носителей, находящихся под наблюдением врачей, в Китае продолжает быстро расти, за неделю оно увеличилось в 2,63 раза, до 219,8 тыс. человек.

Вместе с тем инфицированных с симптомами в медицинских учреждениях страны становится все меньше (сокращение примерно на 13% за тот же период, до 22,3 тыс. человек). Среди регионов страны наиболее мощная вспышка коронавируса зарегистрирована в Шанхае, где находится порядка 80% еще не выздоровевших заразившихся.

Более 99% из проходящих лечение подхватили вирус на территории страны, менее 1% прибыли из-за границы. Эпидемическая ситуация в стране остается серьезной, однако число зон с повышенным уровнем опасности продолжает стабильно сокращаться: оно составляет 261 – примерно на 36% меньше, чем ровно неделю назад.

Накануне в России за сутки госпитализированы 1,4 тыс. человек с коронавирусом, выявлено 13 056 новых случаев COVID-19, выписано в связи с выздоровлением 29 тыс. 372 человека.

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