Российская молодежь получила «Атлас компетенций» для профессионального развития

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) провело презентацию обновленной линейки форумов, которые создают среду для личностного и профессионального роста молодых людей, ориентируясь на их запросы. Ребята также могут выиграть стажировку у именитых партнёров и получить поддержку сервиса Росмолодёжь.Гранты.

В рамках прошедшего мероприятия первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко анонсировал новый проект – «Атлас компетенций», благодаря которому участники форумов смогут выбрать компетенцию, в которой хотят совершенствоваться. На выходе они создадут карту своего личного развития и получат возможность повысить квалификацию в одном из круглогодичных центров Росмолодёжи. На форумах также предусмотрена возможность получить грантовую поддержку Росмолодёжи или путевку по программе «Больше, чем путешествие».

«Форумы дают возможность самим выбирать, чем вы хотите заняться. Очень важно, что участники являются соавторами – программа 19 форумов составлена с учетом ваших пожеланий. Вы можете выбрать журналистику, предпринимательство, экологию, управление и политику – все, что хотите. Если по итогу вы скажете, что 19 (форумов) – мало, значит, их будет больше. Это возможность выбрать свой путь в жизни, повысить квалификацию, найти себе интересного работодателя, партнера, наставника, стажировку», – сказал Кириенко.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева отметила, что форумы – это полноценные экосистемы, непрерывная среда развития: «Мы с ведущими компаниями, профильными ведомствами готовы помогать вам развиваться, расти, исполнять ваши мечты. Мы все вместе наполняем эту среду для вас и вместе с вами — авторами всего, что происходит на форумах».

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин анонсировал участие олимпийцев и паралимпийцев в форумах: они будут проводить мастер-классы и зарядки. На протяжении всего форумного маршрута планируется развернуть передвижной музей истории советского и российского спорта, в частности, студенческого.

На мероприятии также анонсировали новую площадку в линейке форумов Росмолодежи – «Шум» для специалистов медиаиндустрии, который будет проходить в Калининграде. В нем смогут принять участие PR-специалисты, создатели контента, представители студенческих и молодежных СМИ, блогеры, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Также в первой половине октября в Санкт-Петербурге впервые состоится Форум социального призвания. Заместитель министра труда и социальной защиты.

Ежегодно участниками форумов становятся молодые люди от 18 до 35 лет из числа лидеров молодежных проектов, студенческих сообществ, руководителей некоммерческих организаций, молодых специалистов. Мероприятия форумов охватывают более 1 млн человек. В линейку форумов Росмолодёжи в 2022 году вошло 19 площадок – 12 всероссийских форумов и 7 окружных форумов. Каждый форум имеет тематику, реального заказчика (регион или орган власти) и партнёров. По итогу будет достигнут результат, значимый для участников, отраслей и места проведения форума.