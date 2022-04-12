Грузия поставила Украине условия улучшения отношений

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе подтвердил готовность властей направить на Украину в знак солидарности высокую делегацию, но при этом озвучил ряд условий такого визита, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Существуют очень четкие предусловия, так как со стороны Украины был осуществлен ряд шагов, которые оскорбили грузинское государство», – сказал он.

По его словам, речь идет об отзыве украинского посла с последующим освобождением его от должности после того как Грузия, однозначно поддерживающая Украину во всех политических форматах и занимающая первое место среди стран, направляющих гуманитарную помощь украинцам, не присоединилась к финансовым санкциям против России.

Далее Ираклий Кобахидзе напомнил об «обвинениях в контрабанде» со стороны Украины – якобы через Грузию в Россию поставляются санкционные грузы, в том числе военного толка.

Он сказал, что украинская сторона не подтвердила эти обвинения, но в то же время и не опровергла их, так что «вопрос все еще актуален».

«Самый же принципиальный вопрос – это нахождение во власти на Украине лидеров радикальной оппозиции Грузии», – сказал он.

По его словам, отбывающий срок в тюрьме в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили продолжает возглавлять на Украине исполком реформ, советником Генпрокурора Украины является бывший Генпрокурор и министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, объявленный в розыск на родине, а замначальника украинской контрразведки недавно назначен Георгий Лорткипанидзе, также разыскиваемый в Грузии.

«На высшем уровне прямые контакты между этими лицами и властями Украины осуществляет (депутат ВР Украины) Давид Арахамия», – сообщил Ираклий Кобахидзе.

«Это вызывает сожаление, – сказал председатель правящей партии Грузии. – Представьте себе, если бы мы назначали на должности в Грузии лиц, которые обвинялись бы на Украине. В интересах Украины решить все названные вопросы для того, чтобы улучшились двусторонние отношения».

«Как только мы увидим прогресс по этим принципиальным вопросам, сразу же задумаемся об осуществлении визита», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины.