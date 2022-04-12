Эксперт объяснил необходимость расследовать преступления США в Сирии

«Ракка была густонаселенным городом. И до сих пор точно неизвестно, сколько же людей погибло в результате ковровых бомбардировок. Расследовать эти преступления необходимо вне зависимости от того, сколько прошло времени», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Семен Багдасаров. Ранее Россия призвала в ООН расследовать преступления американских военных в сирийской Ракке.

«Несмотря на то, что прошло уже довольно много времени с момента событий, расследование преступлений, совершенных американскими военными – важная и актуальная задача», – сказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«В густонаселенной некогда Ракке происходили ковровые бомбардировки. И до сих пор неизвестно, сколько же мирных жителей были убиты. Я уверен, что речь идет о тысячах смертей», – подчеркнул Эксперт.

По словам Багдасарова, для того, чтобы вопрос нашел серьезную поддержку в ООН, необходимо призвать к расследованию аналогичных преступлений США в Афганистане и Ираке. «На сегодняшний день мы можем рассчитывать на поддержку Китая и еще нескольких ближневосточных стран, для которых эта тема очень близка. Если же поднять вопрос более широко, то к идее присоединятся и другие страны», – уверен собеседник.

Багдасаров также обратил внимание на расхожий термин о «моральном превосходстве» США, которым нередко пользуются американские чиновники. «В США не имеет права говорить о какой-то «исключительности» или «моральном превосходстве» после массовых убийств в разных странах. При этом очевидно, что в случае начала расследования Вашингтон будет отрицать свою причастность. Но накопленных документов и доказательств, подтверждающих их вину, предостаточно», – заключил востоковед.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин на слушаниях в Генассамблее ООН призвал расследовать преступления американских военных в Ракке. «Мы не забыли, как американские военные сровняли с землей сирийскую Ракку в ходе варварской вооруженной кампании, которую они вели вместе с подконтрольными силами. Преступления, совершенные американскими военными в ходе невиданной по своей жестокости военной операции, должны быть расследованы», – цитирует Кузьмина ТАСС.

По словам дипломата, тогда в ходе полномасштабной военной операции погибли десятки мирных жителей, среди которых были и дети.

Напомним, речь идет о событиях лета-осени 2017 года. Тогда в Ракке, которая считалась столицей террористов, арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» при поддержке США с воздуха противостояли ИГ. Как заявили в ООН, удары нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, а также привели к гибели десятков людей.

Кроме того, ранее российская разведка обвинила США в расхищении природных ресурсов Сирии. В частности, США активно участвуют в подпольной торговле нефтью, ежемесячная выработка – до 3 млн баррелей. Порядка трети похищенной нефти «при посредничестве американцев реализуется в Курдский автономный район Ирака по цене 35-40 долларов за баррель. Кроме того, по данным СВР, американские спецслужбы планируют ориентировать «спящие ячейки» экстремистов в Дамаске и Латакии на точечные акции против сирийских силовиков, военных Ирана и России.