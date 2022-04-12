Эксперт объяснил необходимость расследовать преступления США в Сирии

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12 апреля, вторник | Последнее обновление — 11:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило подробности срыва попытки прорыва ВСУ из окружения в Мариуполе
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Если бы магия работала, мы жили бы в другом мире, где державы состязались бы не в производстве гиперзвуковых ракет, а в составлении все более смертоносных заклинаний — и все более непробиваемых контрзаклинаний.
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Украинец полезен лишь как автоматический солдат, без размышления берущий в руки любое оружие, которое ему подсунет западный доброхот, чтобы стрелять в русского.
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Ветераны украинской кампании должны стать той новой свежей кровью, которой так не хватало России все последние годы. Их будет много. Их будут десятки тысяч. И вернувшись, они обязательно потребуют свое место в новой жизни.
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперт объяснил необходимость расследовать преступления США в Сирии
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«Ракка была густонаселенным городом. И до сих пор точно неизвестно, сколько же людей погибло в результате ковровых бомбардировок. Расследовать эти преступления необходимо вне зависимости от того, сколько прошло времени», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Семен Багдасаров. Ранее Россия призвала в ООН расследовать преступления американских военных в сирийской Ракке.
«Несмотря на то, что прошло уже довольно много времени с момента событий, расследование преступлений, совершенных американскими военными – важная и актуальная задача», – сказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
«В густонаселенной некогда Ракке происходили ковровые бомбардировки. И до сих пор неизвестно, сколько же мирных жителей были убиты. Я уверен, что речь идет о тысячах смертей», – подчеркнул Эксперт.
По словам Багдасарова, для того, чтобы вопрос нашел серьезную поддержку в ООН, необходимо призвать к расследованию аналогичных преступлений США в Афганистане и Ираке. «На сегодняшний день мы можем рассчитывать на поддержку Китая и еще нескольких ближневосточных стран, для которых эта тема очень близка. Если же поднять вопрос более широко, то к идее присоединятся и другие страны», – уверен собеседник.
Багдасаров также обратил внимание на расхожий термин о «моральном превосходстве» США, которым нередко пользуются американские чиновники. «В США не имеет права говорить о какой-то «исключительности» или «моральном превосходстве» после массовых убийств в разных странах. При этом очевидно, что в случае начала расследования Вашингтон будет отрицать свою причастность. Но накопленных документов и доказательств, подтверждающих их вину, предостаточно», – заключил востоковед.
Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин на слушаниях в Генассамблее ООН призвал расследовать преступления американских военных в Ракке. «Мы не забыли, как американские военные сровняли с землей сирийскую Ракку в ходе варварской вооруженной кампании, которую они вели вместе с подконтрольными силами. Преступления, совершенные американскими военными в ходе невиданной по своей жестокости военной операции, должны быть расследованы», – цитирует Кузьмина ТАСС.
По словам дипломата, тогда в ходе полномасштабной военной операции погибли десятки мирных жителей, среди которых были и дети.
Напомним, речь идет о событиях лета-осени 2017 года. Тогда в Ракке, которая считалась столицей террористов, арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» при поддержке США с воздуха противостояли ИГ. Как заявили в ООН, удары нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, а также привели к гибели десятков людей.
Кроме того, ранее российская разведка обвинила США в расхищении природных ресурсов Сирии. В частности, США активно участвуют в подпольной торговле нефтью, ежемесячная выработка – до 3 млн баррелей. Порядка трети похищенной нефти «при посредничестве американцев реализуется в Курдский автономный район Ирака по цене 35-40 долларов за баррель. Кроме того, по данным СВР, американские спецслужбы планируют ориентировать «спящие ячейки» экстремистов в Дамаске и Латакии на точечные акции против сирийских силовиков, военных Ирана и России.
Канцлер Австрии заявил о жестком и открытом разговоре с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.
«Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким», – говорится в заявлении для СМИ, которое приводит издание Kurier, передает РИА «Новости».
Помимо этого канцлер в беседе с российским президентом подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, «пока на Украине гибнут люди».
«Это не дружеский визит. Я прибыл прямо с Украины и своими глазами видел неизмеримое горе», – говорится в заявлении.
Нехаммер отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Как пишет газета, канцлер в разговоре с российским президентом заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.
Канцлер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги.
Также Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться.
Ранее Путин и Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.
Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.
Минченко назвал единственный шанс Ле Пен победить Макрона
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«Только крупный политический скандал с участием Макрона может помочь Ле Пен выйти вперед во втором туре», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов, по итогам которого в лидерах оказались Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
«Ле Пен смогла так серьезно сократить отрыв от Макрона благодаря тому, что изменила тематику своей риторики с миграционной на социальную тему», – рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Но социологи предрекают победу именно Эммануэлю Макрону. По словам Минченко, это связано сразу с несколькими факторами.
«Дело в том, что на нынешнего президента работает вся медийная машина. Кроме того, у него очевидно больше средств на продвижение своих идей. Ну и немаловажную роль играет тот факт, что он заручился мощной поддержкой элит», – поясняет собеседник.
Еще один важный аспект касается того, за кого будут голосовать те, кто в первом туре предпочел отдать свой голос другим кандидатам. «Мы уже видим, что Жан-Люк Меланшон, занявший третье место, призвал своих сторонников не поддерживать Марин Ле Пен. Но в то же время он не высказался в поддержку Макрона. Совсем иначе обстоят дела с Эриком Земмуром. Весь его электорат почти наверняка пойдет голосовать за Марин Ле Пен», – уверен Минченко.
По словам эксперта, есть только один фактор, который мог бы сыграть на руку Ле Пен и подарить ей первенство по итогам второго тура. «Ей нужен крупный политический скандал с участием Макрона. В последнее время он активно позиционировал себя главным переговорщиком и чуть ли не лицом современной европейской дипломатии. Но один неверный шаг, например, по ситуации в Донбассе – и Марин Ле Пен выйдет вперед», – подчеркнул собеседник.
В воскресенье во Франции стартовали выборы президента. Первый тур завершился в пользу Эммануэля Макрона (27,6%), но лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален (23,41%). Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
Вместе с тем во Франции вспыхнули беспорядки после объявления результатов первого тура выборов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему нового лидера Франции определит битва телевизора с холодильником.
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Российский спецназ ликвидировал одного из главарей «Правого сектора»
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Вооруженные силы России ликвидировали одного из руководителей добровольческого украинского корпуса «Правый сектор*» (запрещен в РФ) Тараса Бобанича, сообщили в Минобороны.
«Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса «Правый сектор*» Тарас Бобанич», – сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
«Будучи лидером Львовской неонацистской группировки, Бобанич в ноябре 2013 года вступил в ряды «Правого сектора». С 2014 года участвовал в карательной операции киевского режима в Донбассе. Лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения», – говорится в сообщении.
«Виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе детей. С 2019 года занимал должность заместителя командира «Правого сектора» по вопросам деятельности резервных подразделений. Являлся одним из идеологов так называемой теории «превосходства украинской расы», принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины», – добавили в Минобороны.
«Российские Вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций», – заверили в российском военном ведомстве.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Ward Racing прекратила сотрудничество с показавшим нацистский жест российским гонщиком
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Шведская команда Ward Racing прекращает сотрудничество с гонщиком Артемом Северюхиным из-за инцидента во время награждения на первом этапе чемпионата Европы по картингу среди юниоров, заявила пресс-служба команды.
«Действия Северюхина во время церемонии награждения были исключительно индивидуальными и никоим образом не отражают взгляды и ценности внутри нашей команды. Исходя из данного инцидента мы не можем продолжать сотрудничество с гонщиком и намерены расторгнуть с ним действующий контракт», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, российский гонщик Артем Северюхин использовал жест, напоминающий нацистское приветствие, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу. Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов назвал его поступок «страшной глупостью».
Северюхину 15 лет, он является победителем первенства России по картингу 2019 и 2020 годов. На данный момент FIA официально не комментировала инцидент.
FIA запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за обострения ситуации на Украине. Спортсмены этих стран будут допускаться до международных соревнований только под нейтральным флагом.
Басурин заявил о подготовке к окружению 100-тысячной группировки ВСУ
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Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой большой группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 100 тыс. человек.
«Идет подготовка к окружению самой мощной группировки украинских войск... По предварительным данным, группировка оценивается от 90 до 100 тыс. штыков», – пояснил он, передает РИА «Новости».
По его словам, это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине. «После блокирования данной группировки и, если они не сдадутся, полностью ее уничтожения Украина фактически теряет свою армию... и вопрос демилитаризации, можно будет сказать, решен на 90%», – добавил Басурин.
Он подчеркнул, что группировка находится на территории от «южнее Донецка» до Славянска, на длину фронта около 200 км и глубиной до центральной Украины.
В понедельник Басурин заявил, что жилой массив Мариуполя фактически освобожден от украинских боевиков.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что число жертв среди мирного населения Мариуполя может превышать 5 тыс. человек.
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Германия собралась поставить армии Украины 50 танков «Леопард 1»
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, первая поставка может быть уже через шесть недель, сообщил гендиректор концерна Армин Паппергер (Armin Papperger) изданию Handelsblatt.
Отмечается, что условием будет соответствующее одобрение федерального правительства. Всего ВСУ в течение трех месяцев может быть поставлено до 50 танков Leopard 1 из старых запасов армий ряда стран, передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Паппергер уточнил, что украинских солдат можно обучить управлению Leopard 1 за несколько дней, в настоящее время проверяется состояние танков.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.
При этом военный эксперт Алексей Леонков заявил газете ВЗГЛЯД, что «лишь незначительная часть бойцов ВСУ имеет представление, как пользоваться военной техникой из стран НАТО. Отдельные группы военнослужащих, конечно, они тренируют, но это не изменит ход кампании».
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Ходаковский заявил о неудачной попытке ВСУ прорваться из окружения в Мариуполе
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«Сам факт того, что украинскими морпехами предпринимаются попытки прорваться из окружения, говорит о том, что они свое положение находят безнадежным», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее донецкие волонтеры в Мариуполе сообщили о попытке ВСУ вырваться из окружения.
«Все произошло около двух часов ночи. В районе завода им. Ильича сформировалась колонна из почти 30 единиц различной техники и попыталась выйти из города», – рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, принимающий участие в мариупольской операции.
Он также отметил, что противник пытался замаскироваться. «Они пошли на тактическую хитрость: нанесли наши опознавательные знаки на технику и, вероятно, полагали, что мы их примем за своих. Вот только не был учтен тот факт, что за ними велось практически круглосуточное наблюдение с воздуха», – уточнил собеседник.
Ходаковский также рассказал, что при попытке выйти из города колонна была остановлена. «В результате весь личный состав разбежался, сейчас мы их отлавливаем. Сложно сказать, сколько там было человек, но под нашим контролем оказалась вся техника. Это и танки, и самоходные установки, и легкобронированная техника», – говорит командир батальона «Восток».
При этом, по мнению Ходаковского, пока рано говорить о скором завершении операции на этом направлении. «Работа идет, она местами довольно сложная, потому что не на всех участках противник готов сдаваться. Но сам факт того, что предпринимаются попытки прорваться из окружения, говорит о том, что они свое положение находят безнадежным. Так что наша задача – методично доработать на месте. И мы потратим на это столько времени, сколько реально потребуется», – заключил Ходаковский.
Напомним, в понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В свою очередь бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе пожаловались, что у них нет возможности сопротивляться, ресурсы исчерпаны, большая часть личного состава убита или ранена.
«Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, воды и погибали пачками. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Мы постепенно заканчиваемся. Гора раненых составляет почти половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить – возвращаются в строй», – говорится в заявлении бригады, размещенном в соцсетях.
«С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых плен», – говорится в заявлении бригады. Также в сложившейся ситуации руководители бригады обвинили президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
Власти ДНР рассказали о плане штурма «Азовстали» в Мариуполе
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Штурмовать в лоб подземные укрепления завода «Азовсталь» в Мариуполе смысла нет из-за риска больших потерь своих солдат, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор. Это вкратце по «Азовстали», – приводит РИА «Новости» слова Басурина.
По словам Басурина, оценить численность боевиков на заводе сейчас сложно.
«Это данные только предварительные – три, может, четыре тысячи, может, три с половиной. Поверьте, для хорошо укрепленного района это большая цифра», – отметил представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, боевики регулярно предпринимают попытки вырваться из окружения, но все они неудачные.
Ранее понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
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Минобороны: Французские жандармы пытаются скрыть преступления ВСУ в Донбассе
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На Украину прибыла группа французских военных и жандармов, которые попытаются скрыть военные преступления со стороны Киева и сфабриковать обвинения против Вооруженных сил России, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
По его словам, военнослужащие французских сил специальных операций вместе с техническими экспертами жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину 11 апреля через Германию и Польшу по так называемому дипломатическому коридору, передает ТАСС.
«Принимая во внимание ангажированность французских «специалистов», рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится. По всей видимости, основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине.
Он также добавил, что на территории Украины в настоящее время действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством «грязных постановок». «Уверен, что мы еще не раз увидим плоды их антироссийской деятельности», – уточнил Мизинцев.
В начале марта Общественная палата заявила о создании международного общественного трибунала. Как ожидается, в рамках его работы будут рассматриваться преступления украинских националистов. На данный момент в организации насчитывается порядка 20 стран.
Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».
Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.
Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.
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В Германии заявили о дефиците подсолнечного масла и муки
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Ситуация на Украине отражается на росте цен на продукты в Германии, а также спровоцировала локальную нехватку подсолнечного масла и муки, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Бербок пояснила, что Украина до сих пор считалась «житницей» для всего мира в том, что касается поставок зерновых. «Сейчас уничтожаются сельскохозяйственные угодья, надлежащим образом не убирается урожай с полей, <…> разрушаются склады и порты», – заявила она перед отлетом в Мали и Нигер, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что в Германии это отражается на росте цен на продукты питания и пустующих в некоторых супермаркетах полках с подсолнечным маслом и пшеничной мукой.
По ее словам, нехватка продовольствия является «попросту экзистенциальным вопросом» для многих других стран. «Миллионам людей грозит голод, по большей степени в странах, которые и так вынуждены бороться с политической нестабильностью, последствиями климатического кризиса и другими вызовами», – уточнила она.
Во вторник в Германии спрогнозировали рост цен на пиво на фоне увеличения производственных издержек.
Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью изданию Bild заявил, что ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния для немцев.
Напомним, федеральный союз немецкой промышленности (BDI) предупредил о «мрачных перспективах» для экономики на фоне ситуации на Украине и роста цен на энергоносители.
Минобороны показало видео уничтожения базового лагеря «Правого сектора» под Донецком
Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения базового лагеря запрещенного в России «Правого сектора*» в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области высокоточным оружием уничтожен базовый лагерь националистов террористической организации «Правый сектор*» (запрещен в России), передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российский спецназ ликвидировал одного из руководителей «Правого сектора» (запрещен в России) Тараса Бобанича в пяти километрах южнее города Изюма.
В понедельник российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения дроном украинского бронетранспортера.
В РАФ назвали «страшной глупостью» нацистский жест российского гонщика
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Российский гонщик Артем Северюхин использовал жест, напоминающий нацистское приветствие, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу. Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов назвал его поступок «страшной глупостью».
По его словам, для того, чтобы дать объективную оценку произошедшему, нужно дождаться слов самого Северюхина.
«Это глупость! Это страшная глупость! Он выступает под итальянским флагом, в Италии находится, лицензия у него тоже итальянская. Отец говорит, что это глупость! Но факт в том, что мы видим кое-что похожее (на нацистское приветствие – прим. ВЗГЛЯД ). Но это еще не говорит о том, что он именно его хотел продемонстрировать. Что-то здесь не так. Надо выслушать Артема и затем дать объективную оценку его поступку. Ну не мог он это сделать», – цитирует Кирьянова «Газета.ру».
Соревнования прошли в португальском Портимау, Северюхин одержал победу в гонке чемпионата Европы. На подиуме россиянин, выступающий из-за санкций Международной автомобильной федерации (FIA) под итальянским флагом, использовал жест «римский салют» (ударил себя в грудь и вытянул правую руку вперед), передает РИА «Новости».
Северюхину 15 лет, он является победителем первенства России по картингу 2019 и 2020 годов. На данный момент FIA официально не комментировала инцидент.
FIA запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за обострения ситуации на Украине. Спортсмены этих стран будут допускаться до международных соревнований только под нейтральным флагом.
Зампред при ООН: В Одессе замечены переодетые в российскую форму украинские военные
Украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации, были замечены в Одессе, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Не могу не сказать о сообщениях от одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ (Вооруженных сил Украины), переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее, операция под чужим флагом. Коллеги, не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», – цитирует дипломата ТАСС.
Напомним, украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине обсуждали план расправы над пророссийски настроенными жителями Мелитополя, свидетельствует переписка из мобильного телефона, который обнаружили российские военные в помещении «Союза участников АТО Мелитополя».
Донецкие волонтеры в Мариуполе сообщили о попытке ВСУ вырваться из окружения
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Вооруженные силы Украины совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе, сообщил руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов.
«Украинские войска пытаются вырваться из окружения», – написал он в Telegram.
Между тем военный корреспондент проекта WarGonzo Семен Пегов сообщил в Telegram, что в Мариуполе под контроль Народной милиции Донецкой народной республики перешел асфальтный завод.
«Асфальтобетонный завод входит в большую конгломерацию промзон на севере Мариуполя и прилегает непосредственно к территории завода Ильича», – говорится в сообщении.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
В свою очередь замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявлял, что порт в Мариуполе освобожден на 80%.
Поляки обстреляли белорусский пункт пропуска металлическими шариками
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Польские силовики обстреляли металлическими шариками белорусский пункт пропуска Песчатка, а также попытались ослепить пограничников стробоскопами, заявили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.
«В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения», – говорится в сообщении на сайте пограничного комитета Белоруссии.
В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики.
Ранее в январе пограничный наряд в ходе проверки режима государственной границы обнаружил повреждения пограничного столба Республики Беларусь. На щитке с изображением Государственного герба и табличке с номером зафиксированы пробоины, предположительно от металлических шариков, которые были обнаружены вблизи столба.
Позже СК Белоруссии возбудил дело по факту обстрела погранзнака на границе с Украиной.
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