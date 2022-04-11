В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров на Дальнем Востоке обсудят ситуацию вокруг Украины и вопросы двусторонней повестки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Двусторонние отношения. (…) «Конечно же, [состоится] обмен мнениями по ситуации вокруг Украины», – сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос о темах беседы лидеров.

Кроме того, Путин и Лукашенко «вместе посмотрят космодром» Восточный и обсудят вопросы его дальнейшего развития. «Это один из крупнейших наших проектов экономических и высокотехнологических», – отметил представитель Кремля.

По итогам переговоров состоится пресс-конференция. «В начале первой половины дня по Москве и это вторая половина дня по Благовещенску», – пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке Путин проведет совещание по развитию Арктики.