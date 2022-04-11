Российская частная Success Rockets пообещала первый пуск ракеты в космос в 2024 году

Частная космическая компания из России Success Rockets обнародовала концепт легкой ракеты Stalker, с помощью которой планируется выводить на околоземную орбиту спутники малых форматов, сообщили в компании.

«Ракета Stalker предназначается для выведения на околоземную орбиту спутников разных форматов (от кубсатов до микроспутников). Ракета будет способна вывести 700 килограмм полезной нагрузки на орбиту до 700 километров. Ее первый испытательный пуск запланирован на 2024 год, расчеты произведены для пуска с космодрома «Восточный», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Ракета оснащается двумя ступенями длиной 33 метра и диаметром 2,2 метра, ее вес составляет 83,5 тонны. Обтекатель и часть корпуса планируется изготовить из высокопрочного углеродного композита, который компания планирует делать сама.

На ступенях будут использоваться жидкостные ракетные двигатели, работающие на топливной паре керосин – жидкий кислород. Конструкция двигателей предполагает возможность многоразового использования.

Все элементы и комплектующие планируется производить в России, лишь часть поставок по электронике будет осуществляться из дружественных азиатских стран.

«Масса полезной нагрузки ракеты была рассчитана командой SR с учетом прогнозов профессионального сообщества относительно развития рынка космических запусков в перспективе 5-10 лет», – сказал основатель и генеральный директор Success Rockets Олег Мансуров.

Первоначальная цена пуска составит 15 млн долларов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что десятки спутников от российских частных компаний будут практически бесплатно выведены в 2022 году на орбиты на ракетах, изначально предназначавшихся для британских аппаратов связи OneWeb.

Напомним, российская частная космическая компания «КосмоКурс» приостановила создание первого российского частного космодрома в Нижегородской области из-за бюрократии. В сентябре 2020 года «КосмоКурс» проиграл в конкурсе Роскосмоса по разработке метановой ракеты, несмотря на вдвое меньшую по сравнению с конкурентами цену.

В апреле 2021 года «КосмоКурс» закрылся.

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