Частная компания проиграла конкурс на создание ракеты для Роскосмоса

Частная компания «КосмоКурс» проиграла в конкурсе Роскосмоса по разработке метановой ракеты, несмотря на вдвое меньшую по сравнению с конкурентами цену.

«Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем конкурса: АО «РКЦ «Прогресс», – цитирует РИА «Новости» решение комиссии конкурса.

На втором месте значится Космический центр имени Хруничева, на третьем – «КосмоКурс».

Частная компания сообщала, что готова создать эскиз ракеты за 203 млн рублей, другие участники предлагали 407 млн. Эта цифра в качестве максимальной указана Роскосмосом в конкурсе.

Проект ракеты «Амур-СПГ» планируется подготовить к концу 2020 года.

Ракету хотят оснастить многоразовой сжигаемой ступенью с двигателем РД-0169, работающем на кислороде и метане. Ракета сможет выводить на околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн при однократном.