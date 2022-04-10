МО: Из Мариуполя через восточный гуманитарный коридор спасли уже почти 135 тыс. человек

Через восточный гуманитарный коридор из Мариуполя без какого-либо участия Киева уже эвакуированы почти 135 тыс. человек, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 134 тыс. 963 человека, в том числе за истекшие сутки – 664», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Мизинцева, киевские власти не предоставили ни одного гуманитарного коридора в сторону России из девяти заявленных на текущие сутки коридоров на запорожском и донецком направлениях.

Мизинцев уточнил, что Россия, реагируя на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей, открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям – наземным или морским транспортом.



Генерал напомнил, что Россия готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

Мизинцев рассказал, что российские военные, несмотря на препятствия со стороны Киева, за минувшие сутки эвакуировали в Россию из Донбасса и опасных районов Украины почти 19 тыс. человек, из них без малого 3 тыс. детей.



По его словам, Киев при поддержке ряда стран Запада готовит акции с массовым уничтожением мирных жителей для обвинения ВС РФ и войск ЛНР.



В частности, уточнил Мизинцев, в город Кременная Северодонецкого района заблаговременно прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных СМИ для видеофиксации подготовленной украинскими военными провокации с обстрелом якобы российскими военнослужащими автомобилей скорой помощи, перевозящих пациентов.



«В населенном пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований народной милиции ЛНР», – добавил он.

Он также рассказал, что «начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 10 315,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 793 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки – 12 в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 338 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания».



Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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