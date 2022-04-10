В Италии российский газ решили заменить газом из Алжира

Премьер-министр Италии Марио Драги в сопровождении министра иностранных дел Луиджи Ди Майо в понедельник посетит Алжир для подписания соглашения относительно новых поставок природного газа из этой страны на Апеннины, сообщил в воскресенье сам глава итальянского МИД.

«Завтра утром вместе с президентом Драги я буду в Алжире для подписания важного соглашения относительно газа, которое позволит нам ответить на возможный российский шантаж по газу», – заявил Ди Майо журналистам в ходе публичного мероприятия в южном городе Маддалони, сообщает РИА «Новости».

По словам министра, «к сожалению, мы опаздываем, поскольку нам, как стране, нужно было диверсифицировать (поставки газа) намного раньше, но у нас много партнеров и друзей по всему миру».

Ди Майо также напомнил, что за последние полтора месяца он посетил Алжир, Катар, Конго, Мозамбик, Анголу и Азербайджан, отметив, что «все эти страны выразили готовность увеличить поставки энергоносителей в Италию». По словам главы МИД, это сделает страну «более независимой от энергетического шантажа».

Напомним, санкции в отношении поставок газа из России пока не обсуждаются, и неизвестно, будут ли обсуждаться, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, представляя одобренный правительством экономический и финансовой документ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД