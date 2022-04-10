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СБУ увидела опасность в отмечании православных праздников в Херсоне
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Служба безопасности Украины считала опасным для страны отмечание православных праздников в Херсоне: спецслужбы России якобы могли использовать праздники «во вред государственным интересам Украины», следует из документов СБУ под грифом «совершенно секретно», попавших в распоряжение силовых ведомств России.
Согласно справкам, которыми располагает РИА «Новости», агент под псевдонимом Константин 16 марта 2021 года передал сотруднику СБУ, что секретарь Херсонской епархии УПЦ 21 марта собирает священнослужителей для проведения крестного хода по Херсону и молебны по случаю праздника Торжество православия (отмечается в первое воскресенье Великого поста).
«Проведение этого мероприятия, а также его последствия могут быть использованы спецслужбами РФ во вред государственным интересам Украины ввиду подчиненности УПЦ как религиозной организации РПЦ», – отмечено в документе. Аргументов этому утверждению в справке нет.
Отмечается, что украинскую православную церковь Московского патриархата и казачьих общин СБУ определила как пророссийски настроенную. Часть обнаруженных документов связана с работой по давлению на представителей УПЦ. Российские специалисты продолжают изучать документы, чтобы определить целесообразность их реализации в уголовно-процессуальном порядке.
В воскресенье российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно».
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Арестович раскрыл, как офис Зеленского манипулирует украинцами
Советника президента Украины Алексей Арестович в очередной интервью подробно рассказал, как власти Украины манипулируют гражданами в период спецоперации.
«Мы должны вызвать тревогу. Потом – чувство вины. Обязательно. Потом нужно нажать на потребность в безопасности. И потом поощрить», – сказал Арестович в интервью.
По его словам, активно используются техники НЛП.
Ранее Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
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Россия сорвала эвакуацию главарей националистов из Мариуполя по морю
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Киевский режим предпринял новую безуспешную попытку эвакуации главарей украинских националистов по морю на сухогрузе из Мариуполя, судно было подбито российскими военными, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наемников. Предыдущие акции вывоза их по воздуху вертолетами провалились. Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю», – цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам, в темное время суток украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу.
«В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь», – приводит РИА «Новости» слова генерала.
На требования пограничных кораблей России выйти по международному каналу на связь сухогруз не отвечал. Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная по курсу движения судна, ни к чему не привела. При этом судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе», а на берегу наблюдались сигнальные костры, заявили в Минобороны.
«Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части», – отметил Конашенков.
После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.
Пострадавших среди членов экипажа на судне нет, возгорание командой потушено самостоятельно. После досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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Зеленский заявил о готовности идти на диалог с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией.
«Украина всегда говорила, что она готова к переговорам и будет искать любые пути, чтобы закончить войну», – сказал Зеленский на брифинге после встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером, передает РИА «Новости».
Он заявил о готовности страны искать те пути в дипломатии, которые помогут остановить происходящее. Зеленский также заявил, что с канцлером Австрии обсудили двусторонние отношения, поддержку Украины в членстве в ЕС, санкционную политику против России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Пушилин заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран
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Россия, Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) сегодня противостоят не одной Украине, а целому конгломерату стран, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».
«Сейчас Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Российская Федерация здесь противостоят уже точно не одной Украине, а целому конгломерату стран. НАТО в чистом виде? Так, наверное, неправильно было бы сказать, но отдельные участники в виде частных военных компаний или прикомандированных инструкторов – они участвуют, и их немало», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Как отметил глава республики, действия противника выглядят достаточно профессионально. «Я говорю сейчас не только об артиллерии, я говорю сейчас вообще в целом о тактике ведения боя, о выстраивании линии обороны», – объяснил он. Пушилин добавил, что за год или два нельзя приобрести такие навыки. «Нужно испробовать [их] на практике и, наверное, неоднократно. Потому что время так или иначе у них было ограничено, и спонтанными, молниеносными решениями это просто не могло быть», – считает глава ДНР.
Ранее в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными, провокационными и могут привести к прямому военному противостоянию России и США.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». Тем временем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Британская Sun показала в Бородянке сотрудника СБУ с нашивкой «СС Галичина»
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Израильский политолог Яков Кедми обратил внимание на репортаж британской The Sun из поселка Бородянка в Киевской области, в котором присутствует сотрудник СБУ с нашивкой «СС Галичина» (запрещенная в России организация).
«Занятные патчи у СБУшников на Киевщине засветились в британской прессе – SS Galizien*. Но ведь это ручные неонацисты Запада, никакой [глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель в этом разбираться не будет», – написал Кедми в своем Telegram-канале.
Как сообщает издание «Военное обозрение», британская The Sun опубликовала видеоматериал, посвященный молебну по жертвам в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области, который ВСУ якобы сами вернули под свой контроль (в действительности ВС России организованно отвели части с киевского и черниговского направлений).
Как отмечает издание, на кадрах показан служитель украинской церкви (судя по амуниции, из недавно учрежденного института капелланов-униатов или ПЦУ), совершающий обряд на развалинах одного из жилых зданий в окружении нескольких сотрудников СБУ. При этом периметр оцеплен правоохранителями, журналистов больше чем гражданских лиц.
Но, как отмечает издание, пожалуй, самой большой неудачей съемочной группы стало то, что в кадрах постоянно мелькал сотрудник СБУ с символом «SS Galizien» (гитлеровская дивизия СС «Галичина» – запрещенное в России нацистское формирование), который сложно не заметить. Тем самым сами британские пропагандисты зафиксировали присутствие неонацизма на Украине. На это сразу обратили внимание зрители: «Это называется автогол»; «У них на спине SS Galizien? Действительно? Поздравления…»; «Я думал, что на Украине нет нацизма»; «Это ужасно. Но мы ведь это проигнорируем?».
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил о важности достижения целей по демилитаризации и денацификации Украины.
В начале марта официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций, как Организация украинских националистов (ОУН*, запрещена в России). Как отметила дипломат, после начала Великой Отечественной войны националисты «органично влились» в силы вермахта, были созданы карательные силы: «Нахтигаль», «Роланд», «Легион Сушко», дивизия СС «Галичина», полк «Бранденбург», в состав которых влились нацисты, которые «желали смерти русскому (а подчас – и любому неукраинскому) населению запада СССР». Их совместные с вермахтом, СС и абвером действия, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, привели к гибели более пяти миллионов человек.
Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.
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Иностранные журналисты не нашли подтверждений фейков о «расстреле жителей Украины российскими военными»
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Зарубежные журналисты не нашли подтверждений фейкам, которые были распространены Киевом, о том, что якобы российские солдаты расстреляли очередь за хлебом в Чернигове.
Этот факт подтверждает и запись переговоров иностранных журналистов с места событий. Одна из сотрудниц редакции задает журналисту Джону вопросы об обстановке в Чернигове. Тот отвечает, что «ничего интересного» он не смог заснять. Корреспонденты Би-Би-Си тоже ничего особенного не нашли там, приехав ранее, уточнил он, пишут «Известия».
16 марта в некоторых СМИ были опубликованы материалы с изображением убитых людей. Отмечалось, что людей в очереди за хлебом якобы расстреляли российские военные.
В Министерстве обороны РФ опровергли информацию и подчеркнули, что военнослужащих из России в Чернигове не было. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что на популярных фото нет ни следа от разрывов боеприпасов, а окна в зданиях рядом целы.
«Все погибшие люди – жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры – очередная постановка СБУ», – отметил Конашенков.
Напомним, после появления сообщений украинской стороны об обнаружении тел убитых мирных жителей в Буче через несколько дней после отвода российских войск, газета The New York Times заявила, что не менее 12 мертвых тел якобы лежали на улицах Бучи с 11 марта. Тем самым западные журналисты пытались возложить ответственность на российскую сторону.
В Минобороны России распространяемые украинскими властями кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ» и указали на нестыковки в украинской версии произошедшего.
Также евродепутат от Италии Франческа Донато, а также другие европейские политики прокомментировали украинскую провокацию в Буче. Они указали на нестыковки в заявлениях украинской стороны о действиях российских военных.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
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Театры в Италии изменили афиши из-за запрета украинскому балету танцевать под русскую музыку
Несколько итальянских театров заменили в своей программе «Лебединое озеро» на другие спектакли из-за запрета сборной труппы Украинского классического балета танцевать под русскую музыку.
Последним об отмене балета под музыку Чайковского объявил театр «Беллини» в Неаполе, где он должен был идти на сцене 25 апреля в исполнении находящейся в турне по Италии сборной труппы Украинского классического балета, включающей танцовщиков Национальной оперы Украины, Одесского театра оперы и балета и Харьковского театра оперы и балета, передает ТАСС.
Итальянские СМИ сообщили, что балет «Лебединое озеро» заменен на «Жизель». Такое же решение принял театр в Лониго, а в театре Фриули-Венеции-Джулии в Триесте и в городском театре Феррары вместо русского балета пройдет «Украинский гран-гала».
Как пояснили в дирекции театра в Ферраре, изменение в программе связано с запретом правительства Украины исполнять любые произведения российских авторов.
«Украинские власти недавно запретили своим артистам исполнять русские произведения. Дирекция городского театра Феррары не разделяет этого решения. Русская культура – наследие всего человечества и часть западной культуры. Культура должна объединять, выстраивать мосты между народами, а не разделять. Однако в знак поддержки украинских танцовщиков, не принуждая их нарушать распоряжения их министерства культуры, мы приняли предложение о смене программы, поэтому 9 апреля на сцене театра вместо «Лебединого озера» Украинский классический балет представит партии из разных балетов», – говорится в заявлении дирекции театра.
В театре Триеста, где «Лебединое озеро» было в программе на 14 апреля, также заявили о том, что не поддерживают решение украинских властей.
Директор европейского турне труппы Украинского классического балета Наталия Иорданова выразила сожаление в связи с запретом на исполнение произведений российских авторов.
«В искусство, музыку и культуру вмешалась политика, запретив нам и другим артистам исполнять русские произведения. Создавшаяся ситуация для нас очень тяжелая и болезненная. Мы вынуждены, несмотря на наше сожаление, не представлять более в Италии «Лебединое озеро» Чайковского», – заявила она итальянским СМИ.
В некоторых театрах объявили о том, что все доходы от продажи билетов будут переданы на помощь украинскому населению.
Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на украинских. По словам представителя учреждения, цитируемого The Guardian, «название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему».
В марте на встрече с деятелями культуры президент России Владимир Путин заявил, что на Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. Сейчас в западных странах запрещают русских писателей и дискредитируют всех, чья позиция выходит за рамки общепринятых норм.
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СМИ: Британцы предлагают украинкам отношения в обмен на жилье
Беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают непристойные предложения об отношениях от одиноких мужчин в обмен на помощь, пишет Times.
Журналистка издания опубликовала в соцсетях сообщение от имени 22-летней Натальи из Киева и, как пишет Times, через несколько минут получила множество «непристойных сообщений и сообщений с сексуальным подтекстом от мужчин, ищущих отношения», всего она получила 75 личных сообщений, 41 из них поступило от одиноких мужчин, передает РИА «Новости».
Позже выяснилось, что некоторые мужчины лгали, что живут в домах с несколькими спальнями. Один из мужчин предложил Наталье спать в одной кровати, а кто-то сразу начал переписку с вопроса о том, состоит ли девушка в отношениях. Другой кавалер написал журналистке, что не хочет выступать в качестве спонсора (спонсор требуется для визы по спонсорской схеме - прим.ВЗГЛЯД) для девушки, не готовой к сексуальным отношениям, добавив, что это произойдет «по взаимному согласию», и что он «прошел все проверки безопасности».
По состоянию на 7 апреля, власти Великобритании получили 79,8 тыс.заявок по украинской схеме выдачи виз, из них 36,3 тыс. – по семейной схеме и 43,6 тыс. – по спонсорской. При этом по семейной схеме было выдано 28,5 тыс. виз, а по спонсорской – 12,5 тыс.виз.
Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам. Семейная схема позволяет получить визы лицам, у которых есть родственники в Великобритании, а по спонсорской – беженцы могут приехать к жителям Британии, готовым принять их в своих домах.
Ранее украинская беженка устроила скандал в европейском отеле: ей не понравился номер отеля на первом этаже, так как там холодно, ей не предоставили халат, и не было сливок для кофе.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему беженцы с Украины поразили Европу хамством.
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Опубликованы доказательства удара ВСУ «Точкой-У» по Краматорску
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Серийный номер упавшей на Краматорск ракеты «Точка-У» говорит о ее принадлежности Вооруженным силам Украины, сообщает донецкий телеканал «Юнион».
«Виден серийный номер ракеты «Точка-У». До этого [в обстрелах] на Донбассе засветились украинские ракеты Ш91565, Ш91566. Та же серия, что в Краматорске, отличия – 13 единиц в серийнике [серийном номере]», – говорится в Telegram-канале СМИ, передает Ura.ru.
Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.
Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.
Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.
Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по фейкам, в которых утверждается, что удар якобы нанесли ВС России. Также расследование ведется и по факту самого удара.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто стоит за убийством людей в Краматорске.
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Националисты взорвали в Рубежном цистерну с кислотой
ВСУ вновь устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой.
В Рубежном националисты вновь подорвали цистерну с кислотой, над городом распространяется ядовитое облако, которое очень опасно для населения, передает RT.
«В Рубежном вновь взорвали цистерну с азотной кислотой. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, следовательно облако пойдет, как и в прошлый раз, на северо-восток», – приводит РИА «Новости» комментарий подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Ранее ВСУ подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном.
После этого в МИД РФ заявили, что у России есть достоверные данные о подготовке Киевом новых химических провокаций.
В Минобороны заявили, что украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР.
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Глава МИД Италии увидел риск мировой войны из-за роли НАТО в конфликте на Украине
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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе открытия семейного центра в Помильяно д’Арко под Неаполем заявил, что военное участие НАТО в конфликте на Украине привело бы к мировой войне. При этом он выразил мнение, что альянс уже участвует в мировой войне, «но не с военной точки зрения».
«Мы не поддержим военное участие НАТО в конфликте на Украине, потому что это привело бы к мировой войне. Мы уже в мировой войне, но не с военной точки зрения», – приводит ТАСС слова Ди Майо, которого цитирует ANSA.
Ранее в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными, провокационными и могут привести к прямому военному противостоянию России и США. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». Тем временем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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ВС России уничтожили штаб и место базирования нацбата «Днепр» в Днепропетровской области
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Вооруженные силы России высокоточными ракетами морского базирования уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», – приводит его слова ТАСС.
Конашенков уточнил, что ВС России с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета.
Ранее сообщалось, что Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению боевой бронированной техники ВСУ.
Днем ранее в течение дня авиацией и ракетными войсками России было уничтожено 65 военных объектов Украины, среди них четыре командных пункта и узла связи, а также три беспилотника, в том числе «Байрактар ТБ-2».
Также в Минобороны заявили, что на военном аэродроме Миргород высокоточными ракетами с воздуха уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения.
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Антонов: Россия не потерпит убийства мирных граждан на Украине
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Россия не потерпит пыток и убийств российских солдат, убийства мирных граждан на Украине, угроз с украинской территории быть не должно, заявил посол России в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-конференции «Института Шиллера».
«Есть очевидная потребность в том, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право. Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат», – цитирует РИА «Новости» Антонова.
Посол отметил, что крайне важно достичь целей по демилитаризации и денацификации Украины, угроз России с ее территории исходить не должно.
«Мы должны сделать все для предотвращения подрыва договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз России, исходящих с украинской территории, быть не должно», – добавил Антонов.
Он также призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину.
«Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием», – заявил дипломат.
Посол также заявил об «очевидной необходимости» того, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право.
Ранее Антонов выразил мнение, что к специальной военной операции России на Украине привело нежелание киевского режима выполнить свои обязательства по международным договоренностям, прекратив геноцид русских.
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Столтенберг допустил масштабное развертывание войск НАТО на восточном фланге
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НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания вооруженных сил на восточных границах альянса в связи с растущей военной активностью России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью The Sunday Telegraph.
По словам генсека альянса, НАТО находится на пути «фундаментальной трансформации», которая происходит в результате спецоперации РФ на Украине. Столтенберг указал, что на восточном фланге альянса уже расположено около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в десять раз больше, чем еще несколько месяцев назад, однако их число будет расти. Итоговое решение о том, как будет выглядеть группировка НАТО в регионе, планируют утвердить на саммите организации в Мадриде в июне, передает ТАСС.
«То, что мы наблюдаем сейчас, – это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к ситуации]. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне», – заявил Столтенберг.
Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными, провокационными и могут привести к прямому военному противостоянию России и США. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
В свою очередь глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выразил уверенность, что военное участие НАТО в конфликте на Украине привело бы к мировой войне. При этом он выразил мнение, что альянс уже участвует в мировой войне, «но не с военной точки зрения».
В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Над зданием администрации Херсона подняли флаг России
Флаги России подняли над зданием администрации города Херсон и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».
Херсон в настоящее время находится под контролем российских войск. В субботу над зданием администрации были сняты флаги Украины и вместо них поднят российский триколор, передает РИА «Новости».
Также на центральной площади под флагштоком убрали портреты так называемой «небесной сотни», а местные жители снова ее называют площадью Свободы.
Газета ВЗГЛЯД писала, как освобожденные территории юга Украины живут под российским флагом.
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