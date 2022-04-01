Минобороны: Нефтебаза в Белгороде снабжала только гражданский транспорт

Военный эксперт указал на медийный эффект удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде

«За целый месяц спецоперации это один из немногих ударов по нашей территории, зато он имеет большое медийное значение», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее два вертолета ВСУ на малых высотах нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде.

«Неудивительно, что этот удар произошел именно сейчас, на фоне перегруппировки войск с северного направления на восточное», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков. «Мы проводим спецоперацию на территории Украины, а они, естественно, отвечают. Тот факт, что украинцы сработали на малых высотах, говорит о том, что у них есть достаточно квалифицированные пилоты. Я не исключаю, что там были иностранцы или иностранные советники, хорошо знакомые с нашей техникой», – пояснил эксперт.

Сивков также отметил, что сам факт того, что системы ПВО не обезвредили вертолеты ВСУ, является серьезным поводом «устроить разнос руководству ПВО». Эксперт уточнил, что при этом не стоит переоценивать саму ситуацию. «За целый месяц ведения боевых действий это один из немногих ударов по нашей территории, зато он имеет большое медийное значение для украинской пропаганды об успехах ВСУ», – обратил внимание собеседник.

Вместе с тем «это, конечно, прокол со стороны наших систем ПВО». «Становится очевидным, что нам необходимо на малых высотах обеспечить радиолокационное поле. Проблема в том, что радиолокационная станция видит цели лишь в пределах радиогоризонта, а учитывая кривизну Земли, возникают некие «дырки», которыми и воспользовался противник», – пояснил он.

Чтобы подобного не повторялось, уверен военный эксперт, российским военным необходимо «вешать над приграничными территориями самолеты радиолокационного дозора». «Они способны обнаружить вертолеты на самых малых высотах», – продолжил собеседник.

«Ну а для украинской стороны, конечно, это мощнейший стимул. Они пытаются показать, что умеют наносить удары и тем самым поднимают моральный дух военнослужащих. Дело в том, что военный ущерб от нанесенных ударов ничтожен, его практически нет. Зато медийный аспект здесь становится ключевым», – резюмировал Сивков.

В пятницу стало известно о том, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, вертолеты подошли к объекту на низкой высоте. Жертв нет.

Известно, что на данный момент горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров. Как сообщает МЧС, на месте пожара проводится наращивание сил и средств – задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц.

Как при этом отметил Гладков, дефицита топлива из-за пожара в Белгороде не будет. «В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет», – добавил он.

Это не первый инцидент в данном регионе. 24 марта власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. Известно, что обстрел сел велся украинским «Смерчем».

Кроме того, 30 марта власти Белгородской области заявили о пожаре на складе боеприпасов в селе Красный Октябрь. Ранее там раздавались взрывы. Помимо Белгородской области в последнее время фиксировались обстрелы Курской и Ростовской областей. В последнем случае удар был нанесен ракетой «Точка-У» по аэродрому в Миллерово.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил , что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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