ЕР инициировала акцию в поддержку российских военных на Украине

Партия «Единая Россия» объявила о запуске акции «Zащитникам Отечества», в ходе которой все желающие с помощью общественных приемных смогут направить письма российским военным, участвующим в специальной операции на Украине.

Прием писем и рисунков будет проходить в общественных приемных «Единой России» по всей стране. Их можно также отправить обычной почтой или электронной – на адрес общественной приемной в каждом регионе, цитирует председателя комиссии генсовета партии по работе с обращениями граждан, вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову сайт ЕР.

«Мы хотим сказать, что верим в наших ребят, благодарны им, что восхищаемся их мужеством. Что знаем: победа будет за нами, потому что правда – на стороне российского солдата», – сказала Кузнецова.

Она отметила, что с первых дней спецоперации люди передают слова поддержки военным, приносят свои письма в приемные партии.

«Ровно за два месяца до дня Великой Победы, «Единая Россия» запускает акцию «Zащитникам Отечества». Сегодня солдаты и офицеры – на передовой, защищают мирных жителей Украины, Донбасса, России от нацистов. Нам важно быть вместе, быть едиными для того, чтобы выстоять и вернуть долгожданный мир на Донбасс, защитить людей от нацизма», – заключила Кузнецова.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. 6 марта в составе гуманитарной колонны МЧС партия отправила в ЛДНР в общей сложности 400 тонн продуктов, предметов первой необходимости, гигиенических принадлежностей, детского питания, бытовой химии, техники, одежды, учебников и канцтоваров для детей и т.д.

В формировании груза приняли участие 52 региональных отделения партии. Ранее 1,3 тыс. тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже были распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно.

Также партия отправила три бригады врачей-добровольцев, в их числе и депутаты Госдумы, и передала две партии медикаментов. Прорабатывается вопрос организации бесперебойных поставок лекарств.