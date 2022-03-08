Войска ЛНР нашли пыточную на оставленных позициях ВСУ Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам 8 марта 2022, 10:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщили в пресс-службе кабмина. «Беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик будет оказана бесплатная медицинская помощь на территории России. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение кабмина. Отмечается, что люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, если она является неотложной. Добавляется, что по прогнозной оценке Минздрава, число эвакуированных граждан, которые могут обратиться за медицинской помощью, может достигнуть 150 тыс. человек. Ранее во вторник постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине заявил, что Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.

Глава ДНР рассказал о найденных доказательствах подготовки нападения ВСУ на Донбасс и Крым в марте 2022 года 6 марта 2022, 17:07

Фото: denis-pushilin.ru/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

В штабе «Правового сектора» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) обнаружили ноутбук с данными разведки, лицензионные номера реестра НАТО, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Боевики нацбатальонов имеют допуск особого уровня секретности от Североатлантического альянса. В данном ноутбуке – детализированная карта местности с нанесенным расположением наших подразделений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Пушилина. Он заявил, что найденное является прямым доказательством того, что альянс помогал националистам на Украине. Пушилин заявил, что ВСУ планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года. Он сообщил о данных, предоставленных разведкой и пленными, которые сообщили, что наступательная операция должна была начаться 8 марта 2022 года. «Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию – в Крым», – рассказал он. Глава ДНР показал карту Крыма, на которой были нанесены точками расположение войск. Российские военные одним ударом вывели из строя аэродром ВСУ 6 марта 2022, 11:23

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/

РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове, сообщает 6 марта пресс-служба минобороны России. Накануне в результате массированного удара был поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ. «В том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста», – рассказал официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА «Новости». Всего удалось уничтожить более 2200 военных объектов: 76 пунктов управления и узлов связи украинских ВС, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 71 радиолокационная станция. Также ликвидировано 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники и 62 беспилотника. Российская армия сейчас контролирует населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское, Новомайское, продвинувшись вглубь на 11 км. Силовики ДНР и ЛНР установили контроль над 11 населенными пунктами. Сейчас идут бои на окраинах Мариуполя, взят под контроль один из жилых кварталов под названием Старый Крым. Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. В минобороны России не раз отмечали, что не наносят удары по гражданским объектам, а только по военной инфраструктуре. Освобожденный офицер ЛНР рассказал об издевательствах в украинском плену 5 марта 2022, 21:59

Фото: Кадр из видео

Текст: Валентина Григоренко

Освобожденный из украинского плена офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк рассказал об условиях, в которых он пробыл 143 дня, и об издевательствах ВСУ. «Меня кинули, как собаку, рядом с какой-то помойной ямой, и военнослужащие начали рвать меня на сувениры», – рассказал Косяк. «Находился я в одиночной камере в полной изоляции… Я был под полным запретом каких-либо «передачек»... И это очень давило психологически», – рассказал 43-летний офицер, который до начала конфликта на востоке Украины жил в городе Алчевске в 45 километрах к западу от Луганска, передает РИА «Новости». Он уточнил, что постоянно переживал о семье, но поговорить об этом было не с кем. «Три слова в сутки произносил. Слово «хлеб» утром, на обед – слово «каша», на ужин – три слова: «Ничего не нужно», – пояснил Косяк. Офицер добавил, что единственное, что спасало – это библиотека. Косяк рассказал, что писал стихи, сидя в камере. В октябре 2021 года Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК лейтенанта Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое. 5 марта Косяк был освобожден силами ЛНР. Ранее сообщалось, что российская сторона создала все условия для возвращения освобожденных территорий на Украине к мирной и безопасной жизни. В пятницу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что из украинского города Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выбраться меньше двух десятков человек. ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами 6 марта 2022, 09:35 Текст: Александра Юдина

Вооруженные силы Украины в воскресенье утром обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии, в том числе снаряды с запрещенным минскими соглашениями калибром 122 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 07.30 по направлению н.п. Пески – н.п. Веселое: выпущено семь мин калибром 120 мм, в 08.35 н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено три снаряда калибром 122 мм, в 08.40 н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено 10 мин калибром 120 мм, в 08.43 н.п. Красногоровка – г. Донецк (пос. ш-ты Абакумова): выпущено два снаряда калибром 122 мм, в 08.45 – н.п. Новомихайловка – н.п. Луганское: выпущен один снаряд калибром 152 мм», – говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК. Днем ранее вооруженные силы Украины в субботу утром обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии. В пятницу в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Украинские войска в 13.15 выпустили десять мин запрещенного калибра 120 миллиметров по населенному пункту Докучаевск в ДНР. До того в СЦКК сообщили, что украинские войска за истекшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, всего выпустили 323 единицы боеприпасов. Войска ЛНР нашли пыточную на оставленных позициях ВСУ 7 марта 2022, 14:48 Текст: Алексей Дегтярёв

В освобожденном населенном пункте Кряковка у Трехизбенки найдена пыточная камера, она расположена в подвале жилого дома, где расквартировались украинские военные, сообщили в Народной милиции ЛНР. «В этом подвале была, так скажем, импровизированная пыточная камера, откуда накануне мы забрали замученного местного жителя. На полу следы крови. Судя по состоянию тела, он убит накануне отступления (украинских войск)... выстрелом в голову», – сказал представитель ведомства РИА «Новости». Отмечается, что под потолком в помещении нашли обрывки веревки. Перед убийством жертву, по предварительным данным, связали. Также пыточную камеру сняли на видео, сообщает Пятый канал. На записи зафиксировано помещение с двумя кроватями, рядом с одной из них – лужа запекшейся крови. Отмечается, что в помещении людей держали насильно, для этого снаружи приварены петли, на которые вешался замок. Генпрокуратура ЛНР сообщала, что начала проверку по факту обнаружения тела неизвестного в районе Трехизбенки. Мужчина, по версии следствия, был убит участниками украинских формирований еще 25 февраля при отступлении. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупреждал, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над людьми на Украине. В СК пообещали проверить информацию о планах ВСУ атаковать Крым и Донбасс 8 марта 6 марта 2022, 22:20 Следственный комитет России проверит информацию о том, что украинские военнослужащие и националисты собираются атаковать Крым и Донбасс 8 марта. «Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить данную информацию, а также выполнить иные мероприятия, по результатам которых решить вопрос о возбуждении уголовного дела», – передает сообщение СК ТАСС. Ранее глава ДНР рассказал о найденных доказательствах подготовки нападения ВСУ на Донбасс и Крым в марте 2022 года. Денис Пушилин заявил, что ВСУ якобв планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года. Он сообщил о данных, предоставленных разведкой и пленными, которые сообщили, что наступательная операция должна была начаться 8 марта 2022 года. ВС России уничтожили более 2200 объектов военной инфраструктуры Украины 6 марта 2022, 11:26 Текст: Александра Юдина

Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 71 радиолокационная станция», – передает РИА «Новости» его слова. По словам Конашенкова, также ликвидированы 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники и 62 беспилотника. Кроме того, подразделения российской армии взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское, Новомайское. Глубина продвижения составила 11 километров. Тем временем силы ДНР взяли под контроль квартал в Мариуполе. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, взят под контроль квартал города Старый Крым. В ЕС с Украины прибыли более 1,2 млн беженцев 5 марта 2022, 21:33 Текст: Валентина Григоренко

Свыше 1,2 млн беженцев с Украины уже прибыли в ЕС, это число вырастет во много раз в ближайшее время, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Мадриде. «Число прибывших в Евросоюз беженцев с Украины уже превысило 1,2 млн человек и, вероятно, вырастет во много раз в ближайшие дни и недели», – приводит ее слова ТАСС. Она подчеркнула, что они «нуждаются в немедленной помощи со стороны ЕС». Накануне в Чехии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения числа беженцев с Украины. Ранее Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что количество беженцев с Украины составило один миллион за неделю. Напомним, в четверг молдавские пользователи социальных сетей начали массово сообщать о неподобающем поведении украинских беженцев, приехавших в последнее время в страну. Басурин: Гуманитарные коридоры Мариуполя и Волновахи будут открыты с утра 6 марта 2022, 09:16 Текст: Александра Юдина

Гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе снова будут открыты с утра в воскресенье, сообщил заместитель главы Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «С утра опять гуманитарные коридоры снова будут открыты как в Мариуполе, так и Волновахе. Мы надеемся, что все-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населенных пунктов, дадут своим подчиненным команду, чтобы они разблокировали выход из населенных пунктов и гражданское население могло покинуть данные населенные пункты», – передает ТАСС его слова. Ранее сообщалось, что российская сторона создала все условия для возвращения освобожденных территорий на Украине к мирной и безопасной жизни. В пятницу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что из украинского города Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выбраться меньше двух десятков человек. Россиянам предложили инструкцию по оказанию помощи беженцам из Донбасса 6 марта 2022, 10:35 Текст: Александра Юдина

В связи с неспокойной ситуацией на Украине в российские регионы продолжают прибывать беженцы из Донбасса. Только за последнее время прибыло более ста тысяч человек, и каждому необходима разного рода помощь, рассказали эксперты, предложив свою инструкцию с адресами и телефонами. «Они размещаются в пунктах временного пребывания, съемных квартирах, общежитиях. Это обычные люди, которые вынуждены покинуть свои дома. Им всем очень нужна помощь. В первую очередь это одежда, еда и предметы быта», – говорится в Telegram-канале «Журнал «Фома». При этом прилагается памятка с конкретными адресами и телефонами, куда россияне могут обратиться, чтобы предложить свою помощь нуждающимся. В сообщении отмечается, что «Русская Православная Церковь помогает более 18 тыс. беженцам (количество все время растет) на территории 30 епархий России». Так, согласно данным на 4 марта, нарастают объемы помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям. «По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в российских храмах и монастырях в ближайшие воскресенья – 6, 13 и 20 марта – пройдет сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, оставшимся в зоне конфликта», – сообщается на официальном сайте Московского Патриархата. Уточняется также, что всего в России «в церковных учреждениях к 4 марта размещены 119 человек». Также при поддержке Церкви размещены 24 беженца в Новочеркасске Ростовской епархии. Дети определены в садики и школы. Беженцам оказывается всесторонняя гуманитарная помощь, в которую входит поиск пунктов временного размещения, добровольные пожертвования для нужд, сбор предметов первой необходимости, теплую одежду, продукты питания и средства личной гигиены. Кроме того, РПЦ оказывает прибывшим духовную помощь: совершается молебен, духовные беседы для психологической помощи прибывшим, а также экскурсии и поездки в монастыри. Был также совершен обряд крещения четырех эвакуированных жителей Донбасса – детей и взрослых. Помимо прочего, для нуждающихся осуществляется адресная помощь: закупка ультрафиолетовых кварцевых ламп, бактерицидных облучателей, бутилированной воды, а также лекарственные и гигиенические средства для детей и взрослых. В Донецке началось прощание с погибшим командиром «Спарты» 7 марта 2022, 13:00 Текст: Алексей Дегтярёв

В Донецке проходит церемония прощания с Героем ДНР и Героем России, командиром батальона «Спарта» Владимиром Жогой, известным под позывным Воха. Церемония проходит в здании «Донбасс Оперы» (Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко), передает Пятый канал. Проводить в последний путь полковника пришло много людей, в том числе сослуживцы и простые жители Донбасса. На нижнюю часть гроба положили флаг батальона «Спарта». Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Ему было 28 лет. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). Президент России Владимир Путин также присвоил комбату звание Героя России. Украина отказалась пропускать людей через гуманитарные коридоры 7 марта 2022, 14:42 Текст: Ольга Иванова

Население Волновахи и Мариуполя не может воспользоваться организованными Россией гуманитарными коридорами, поскольку этому препятствуют националистические батальоны, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1». «Да, мы в очередной раз объявили о том, что мы готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой стрельбы, опять нацики это сделать не дали. Люди на данный момент еще оттуда не выходят», – цитирует его ТАСС. По словам Басурина, продвижение войск в этих городах по-прежнему затруднено из-за мин и фугасных снарядов, хотя идут не очень тяжелые бои, имеет место очаговое сопротивление. Ранее украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с российским предложением неприемлемо для украинской стороны. «Единая Россия» отправила 400 тонн гуманитарной помощи в Донбасс 6 марта 2022, 11:04 Текст: Александра Юдина

Партия «Единая Россия» отправила 400 тонн гуманитарной помощи в составе автоколонны МЧС России на территорию Донецкой и Луганской народных республик. В формировании груза приняли участие 52 региональных отделения партии, сообщили в пресс-службе партии. «Гуманитарный груз, собранный на базе отделений и приемных «Единой России», выехал в составе автоколонны МЧС на территорию Луганской и Донецкой республик. Это в общей сложности 400 тонн продуктов, предметов первой необходимости, гигиенических принадлежностей, детского питания и так далее. Их накануне загрузили в 34 грузовых машины волонтеры партии», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Как отметил секретарь ростовского регионального отделения партии, председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, «Единая Россия» переориентирует свои усилия непосредственно на помощь Донбассу. «[Партия поможет] не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами на восстановление разрушенной инфраструктуры. Поэтому сбор гуманитарной помощи продолжается. В пункты сбора неравнодушные люди несут необходимые вещи и продукты», – сказал он. Также Ищенко добавил, что к оказанию помощи подключились общественные организации, предприниматели и депутаты «Единой России» всех уровней. «Также партия открыла централизованный сбор денежных средств – только в Ростовской области собрали уже более 7,5 млн рублей, которые пошли на оказание помощи как беженцам, так и жителям народных республик», – заключил секретарь регионального отделения партии. Ранее россиянам предложили инструкцию по оказанию помощи беженцам из Донбасса. При этом прилагается памятка с конкретными адресами и телефонами, куда россияне могут обратиться, чтобы предложить свою помощь нуждающимся. В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Докучаевска 7 марта 2022, 10:05 Текст: Алексей Дегтярёв

Минувшей ночью украинские военные провели обстрел города Докучаевск в Донецкой народной республике, сообщило представительство республики в СЦКК. «После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 9:40 – населенный пункт Новотроицкое – населенный пункт Докучаевск: выпущено три мины калибром 120 мм», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости». Ранее утром в понедельник на Луганской нефтебазе произошел пожар в результате обстрела со стороны ВСУ. В ЛНР предположили, что это мог быть удар «Точки-У». В ДНР сообщили о новых обстрелах ВСУ 7 марта 2022, 12:23 Текст: Алексей Дегтярёв

Украинские военные провели обстрел Донецка, Верхнеторецкого и Еленовки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Верхнеторецкое (южное)... город Донецк (Кировский район)..., населенный пункт Еленовка», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости». Менее чем за час по населенным пунктам выпустили две гранаты из СПГ, четыре мины калибром 122 миллиметра и 15 ракет из БМ-21 «Град». Между тем мэр города Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что трасса Горловка – Донецк перекрыта в связи с обстрелом ВСУ. Ранее в ДНР сообщали, что минувшей ночью украинские военные провели обстрел города Докучаевска. До этого утром в понедельник на Луганской нефтебазе произошел пожар в результате обстрела со стороны ВСУ. В ЛНР предположили, что это мог быть удар «Точки-У».