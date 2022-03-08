Yamaha продолжила работу на российском рынке

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8 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
Разделы

Кто заменит сбежавших из России Visa и MasterCard

MasterCard и Visa в будущем захотят вернуться в Россию, но их место займут другие Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. У владельцев таких карт остаются считанные дни делать покупки и расплачиваться за рубежом. Внутри страны карты продолжат функционировать, но перестанут работать с любыми сервисами бесконтактной оплаты, такими как Apple Pay и Google Pay. Впрочем, уже сейчас есть альтернативы, которые надежнее западных аналогов и во многом восполняют функционал Visa и MasterCard. Подробности...
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Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией

Россия ставит перед Украиной конкретные вопросы, но ответа до сих пор нет Максим Гучек/БелТА/ТАСС
В Белоруссии прошел третий раунд переговоров России и Украины. Судя по их итогам, киевская делегация вновь тянула время и уходила от поставленных ребром вопросов. В Кремле дали понять, что спецоперация на Украине может завершиться в любой момент, если будут выполнены условия Москвы. Почему киевские переговорщики ведут себя так, будто они хозяева положения, и чем чревата такая тактика? Подробности...
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Власти научились изымать у коррупционеров цифровые активы

Совфед одобрил закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников Колбасов Александр/НС/ТАСС
Российский парламент одобрил закон об изъятии денежных средств у тех чиновников, которые не могут доказать законность происхождения своих сверхдоходов. Причем конфискации теперь подлежат не только наличные, но и цифровые деньги. Почему власть решила взяться и за эту форму доходов, не дожидаясь легализации криптовалюты? Подробности...
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Болгары отомстили начальству за Россию

Разозленные люди кричали «предатель!» и «вали отсюда, скользкая рожа!» БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ/YouTube
Резко антироссийская политика премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в дни спецоперации ВС РФ на Украине вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Главу правительства буквально прогнали с трибуны снежками под свист, улюлюканье и крики «НАТО – вон!». Что вообще происходит в обычно антироссийской Болгарии? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Россия ведет операцию на Украине по-рыцарски

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия, в отличие от украинской власти, заинтересована в стабильности и контролируемости Украины после операции. Для этого надо как можно меньше всего разрушить в ходе боевых действий и сберечь как можно больше людей – причем не только мирных, а вообще. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Куда подевались коммунисты?

Олег Матвейчев
Олег Матвейчев, философ, политик, политолог и политический консультант, эксперт СМИ, писатель
В результате что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию. Подробности...
Обсуждение: 122 комментария

Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

Обсуждение: 12 комментариев

Как «закенселить» всю Россию

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Оценивая будущее России, вы скорее:
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    «задний двор»


    США потеряли владычество над Америкой

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    гитлеровские укрепрайоны


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    Сергей Миркин: Почему Украине нужна денацификация

    страны «абсолютного добра»


    Герман Садулаев: Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

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    Оценивая будущее России, вы скорее оптимист или пессимист?

    Yamaha продолжила работу на российском рынке

    8 марта 2022, 08:14

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Японская компания Yamaha продолжает вести свою деятельность в России в обычном режиме, хотя и испытывает проблемы с поставками музыкальных инструментов и оборудования из-за ситуации вокруг Украины, сообщили в пресс-службе компании.

    «Это факт, что экспорт временно приостановлен из-за проблем с логистикой, связанных с текущей ситуацией на Украине. Однако, если проблема с логистикой будет решена, мы планируем осуществлять поставки, как и раньше. Соответственно, это не означает, что мы уходим с российского рынка», – передает ТАСС сообщение Yamaha.

    В пресс-службе компании также заявили, что точки продаж в настоящее время работают в обычном режиме и запасы продукции на складах пока имеются.

    Ранее во вторник правительство Японии ввело санкции в отношении 20 россиян, среди которых бизнесмены и чиновники, в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией России.

    Япония ранее утвердила введение экспортных санкций против 49 компаний и организаций РФ, включая «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ и СВР. Также Япония решила заморозить активы ряда российских банков, включая ВТБ. Кроме того, персональные санкции были введены в отношении руководства России. В список попали президент России Владимир Путин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

    Напомним, 25 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Токио решил усилить санкции против Москвы из-за операции на Украине и ввести ограничения на выдачу россиянам виз, ограничить экспорт в Россию полупроводников, а также заморозить активы ряда финансовых учреждений России.


    В России возмутились символикой на майке Зеленского
    		    7 марта 2022, 15:55
    Фото: Офіс Президента України/YouTube
    Текст: Алексей Дегтярев

    Историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде президента Украины Владимира Зеленского.

    «Во время одного из последних выступлений ... Зеленского многие обратили внимание на крестик на его маечке. При ближайшем рассмотрении он ожидаемо оказался значком УПА* – Украинской повстанческой армии*», – написал Якеменко в своем Telegram-канале.

    Он напомнил, что эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.

    УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.

    «И вот теперь клоун выступает в маечке с символом УПА. Вы не поверите, но это «президент». Других маечек у него для нас нет», – заключил Якеменко.

    В свою очередь журналист Андрей Вышинский отметил, что «пока весь мир делает вид, что на Украине нет никаких нацистов, президент страны носит футболку с символом УПА (запрещенная в России организация)».

    «УПА была создана на базе Организации украинских националистов и всегда придерживалась радикальных русофобских и антисемитских взглядов. Сейчас эту эмблему сделали официальным символом Вооруженных сил Украины, но мировое сообщество по-прежнему не видит, что представляет из себя киевский режим», – написал он в Telegram.

    Он заключил, что «именно поэтому Россия и проводит денацификацию и демилитаризацию Украины - потому что вся ее суть в том, чтобы быть анти-Россией, прямо у нас под боком. Мы себе этого позволить не можем – наши дети не простят нам бездействия в отношении тех, кто хочет их убить».

    Ранее в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций, как Организация украинских националистов.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Коментарии (73)
    Медведев сыронизировал по поводу газа за 3500 евро
    		    7 марта 2022, 13:59
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейских чиновников можно поздравить с ценой на газ в 3,5 тыс. евро, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надежно защитились от коварных русских и проекта «Северный поток – 2», – цитирует Медведева РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах выросла более чем на 60% и превысила уже 3 тыс. 500 долларов за 1 тыс. кубометров. Через несколько часов цена приблизилась к 3 тыс. 900 долларов.

    В субботу Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.

    Коментарии (70)
    Западные политики признали ответственность за начало спецоперации на Украине
    		    7 марта 2022, 17:02
    Фото: Антон Вергун/ТАСС
    Текст: Евгений Романов

    Все больше политиков на Западе приходят к выводу о том, что в происходящем на Украине виноваты НАТО и США, а спецоперация России – это защитная реакция на приближение альянса к ее границам. Такие оценки прозвучали в Германии, Канаде, Греции и Нидерландах.

    Глава парламентской группы «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель осудила бундестаг за «исторический провал» Запада, который поддерживал перспективу вступления Украины в НАТО вместо того, чтобы продвигать для этой страны решение «гарантированного нейтралитета». По ее словам, это равносильно лишению России «статуса великой державы».

    Как пишет The Times of Israel, в том, что «ответственность несет НАТО, которое продолжает расширяться», заявил деятель французских правых Эрик Земмур, который намерен участвовать в предстоящих президентских выборах. А лидер греческой партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос задался вопросом о том, если России ничего не угрожает, «то что НАТО делает у ее границ?»

    «По моему мнению, у России не было большого выбора», – заявил нидерландский политик Тьерри Боде, вызвав гнев других партий, которые обвинили его в распространении «российской пропаганды».

    Швейцарское сетевое издание Infosperber прекратило многолетнее сотрудничество с журналистом Кристианом Мюллером за то, что тот в своих комментариях переложил на Европу ответственность за развязывание Россией наступательных действий и не критиковал Владимира Путина. Мюллер назвал «ужасной трагедией» то, что «Путин позволил себя спровоцировать западным державам и СМИ».

    Глава Партии Зеленых Квебека Алекс Тирелл назвал требования России по денацификации Украины «разумными». По его мнению, Запад и украинские власти должны признать Крым частью России и уважать независимость Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, есть доказательства связей украинских властей с неонацистскими группировками. После этих заявлений Тирелл подвергся критике со стороны других канадских политиков.

    В понедельник президент Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением спецоперации по защите республик Донбасса. Путин подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан Украины. Он добавил, что основная угроза исходит от украинских националистов, которые используют тактику террористов, прикрываясь гражданскими.

    Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Владимир Путин принял решение о ее проведении с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Одна из поставленных целей – это предание суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Кроме того, Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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    Коментарии (51)
    Блинкен заявил о способности ВС России «перемолоть» украинскую армию
    		    7 марта 2022, 14:11
    Фото: Ken Cedeno/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    У российских Вооруженных сил есть возможность «перемолоть» украинскую армию, эти силы несравнимы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    «Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить «перемалывать» украинскую армию», – цитирует Блинкена РИА «Новости».

    Также госсекретарь США добавил, что Вашингтон и страны НАТО на регулярной основе пересматривают свою позицию. Они изучают вопросы развертывания сил и их размещения на постоянной основе, передает ТАСС.

    «В ближайшие дни в Литву дополнительно прибудут еще 400 человек из боевой группы 1-й бронетанковой бригады США», – сказал он.

    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС России уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима.

    Также российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове.

    Коментарии (30)
    В Киеве пригрозили началом вторжения в Россию
    		    7 марта 2022, 13:47
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украина может начать вторжение в Россию, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

    «Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале... Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам», – написал Данилов в Facebook, передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россию ожидает «сюрприз».

    До этого в СНБО Украины сообщали о готовности нанести удары по Белоруссии.      

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    Коментарии (183)
    Собчак ответила на обвинения в отъезде из России
    		    7 марта 2022, 13:06
    Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российская телеведущая Ксения Собчак написала ответ на сообщения с обвинениями в «предательстве», она напомнила, что отъезд из страны в России не карается по закону.

    «У нас вроде выезды за рубеж не запрещены пока, или я что-то пропустила? Или уехать на неделю = предать Родину?», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

    Так она прокомментировала предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева запретить возвращаться в Россию тем, кто покинул ее «в ответственный период».

    «Считаю, что нужна технология блокировки возврата «сбежавших гастролеров». Те, кто в ответственное время покидает свою страну, видимо, считают своей Родиной другое государство», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее Собчак поясняла, что не собирается эмигрировать, а отправилась в запланированный отпуск с ребенком.

    «Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт. Муж в Москве – приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию», – указывала она.

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    Захарова сделала трагическое замечание о переговорах России и Украины
    		    7 марта 2022, 20:02
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что участников российско-украинских переговоров от Украины стало меньше.

    «Украинских переговорщиков становится меньше – их убивают киевские силовики», – написала она в своем Telegram-канале.

    Речь идет о том, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.

    Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров начался в Беловежской Пуще.

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    Коментарии (22)
    Пугачева обратилась к поклонникам на фоне слухов о бегстве
    		    7 марта 2022, 14:06
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская певица Алла Пугачева обратилась к своим поклонникам, которые были напуганы слухами об ее отъезде из России, она пожелала им здоровья и благополучия.

    У дома Пугачевой в Московской области по традиции собрались поклонники, они ожидали, что та выйдет и помашет им рукой, передает «Московский комсомолец».

    Вместо этого на публику вышла управляющая имением с листом, на котором был автограф певицы. «Алла Борисовна просила передать: здоровья и благополучия всем», – сказала управляющая.

    Также она произнесла слова, которые по традиции каждый год ожидают фанаты артистки: «Даю доверенность на разрешение весны. Спасибо вам, мои дорогие поклонники».

    Отмечается, что под «доверенностью» подразумевается то, что сама Пугачева не вышла к поклонникам помахать рукой.

    Ранее телеведущая Ксения Собчак поясняла, что не собирается эмигрировать из России, а отправилась в запланированный отпуск с ребенком.

    Коментарии (91)
    Украинский депутат подсказал Зеленскому единственный способ избежать физического устранения
    		    7 марта 2022, 17:25
    Фото: REUTERS/Umit Bektas
    Текст: Ольга Иванова

    Единственное, что поможет Владимиру Зеленскому избежать «физического устранения», – это передача власти экс-президенту Виктору Януковичу, заявил украинский депутат Илья Кива.

    «Единственным выходом для (президента Украины Владимира) Зеленского избежать физического устранения – это передать власть ранее незаконно свергнутому путем государственного переворота законно избранному президенту Украины Виктору Януковичу», – написал он в Telegram.

    Депутат считает, что Янукович имеет «все юридические и легитимные права» вести переговоры от лица Украины о достижении мира.

    24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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    Коментарии (55)
    Кадыров пожаловался на постоянно убегающих бандеровцев на Украине
    		    7 марта 2022, 12:48
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Командир чеченского спецназа Хусейн Межидов в ходе спецоперации на Украине никак не может настигнуть бойцов националистических батальонов, посетовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Утро начинается с оперативных новостей из Украины. Дорогой брат Хусейн Межидов рассказывает, что никак не может наткнуться на бандеровцев и шайтанов. Наши ребята ищут этих бандитов, но последним успешно удается позорно бежать и оставлять позиции», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он предупредил, что в скором времени убегающих националистов «прижмут», и им не получится скрыться.

    Сами же бойцы чеченского спецназа остаются в «хорошем расположении духа», они готовы выполнять поставленные задачи.

    «Российские военнослужащие успешно проходят вглубь территории, не встречая упорного сопротивления. В ближайшее время нас ждут интересные новости», – заключил Кадыров.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и «уповать на судьбу», чтобы отчасти искупить свою вину.

    Коментарии (43)
    Канделаки высмеяла «актерский успех» Зеленского
    		    7 марта 2022, 19:59
    Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

    Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки отметила, что сбылась мечта актера Владимира Зеленского попасть на обложки мировых журналов.

    «Любой актер мечтает об обложках Vanity Fair, Vogue, Esquire, GQ и далее по списку, – написала Тина Канделаки у себя в Telegram. – Владимир Зеленский добился самого большого успеха среди всех русскоязычных коллег по профессии за последние 20 лет. Обложка Vanity Fair есть. Даже Newsweek и Time есть».

    «Все, роль исполнена. Пора заканчивать этот сезон», – заключила она.

    Отметим, что сама Тина Канделаки накануне была заочно арестована на Украине.

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    Коментарии (5)
    Дипломат из Ватикана назвал цель Запада на Украине

    7 марта 2022, 21:52

    Текст: Ольга Иванова

    Ватиканский дипломат и бывший апостольский нунций в США Карло Мария Вигано опубликовал заявление, в котором назвал нелегитимным вмешательство НАТО и Евросоюза в украинскую политику и раскритиковал западный подход к цензуре.

    «Складывается впечатление, что администрация Байдена, а также в целом НАТО и Евросоюз намеренно хотят сохранить ситуацию явного дисбаланса и сделать невозможной любую попытку мирного урегулирования украинского кризиса», – цитирует его РИА «Новости».

    Вигано обратил внимание на манипуляции со стороны «основных» СМИ, позиция которых сейчас вторит основной стратегии Запада и представляется как единственно верная. Дипломат также указал на стремление Запада установить на Украине свои порядки. В то же время он признал, что Киеву многое сходит с рук – к примеру, преследование русскоязычного населения в стране, организация лабораторий под эгидой Пентагона и нападки на несогласных с нынешними украинскими властями.

    «Пусть украинцы посмотрят на то, что произошло со странами Евросоюза: <...> процветающие и независимые нации, различные по своей этнической, языковой, культурной и религиозной специфике, превратились в бесформенную массу людей без идеалов, без надежды, без веры», – рассуждает Вигано.

    Ранее отдельные политики в разных странах Запада выступили  с заявлениями, что в происходящем на Украине виноваты НАТО и США, а спецоперация России – это защитная реакция на приближение альянса к ее границам.

    24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. 

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    Путин процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины

    8 марта 2022, 01:56

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 Марта, процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины.

    «Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли «матушка». Это императрица Екатерина Вторая, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле», – заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что Екатерина Вторая «не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской». «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни», – процитировал он императрицу. «И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда», – заверил глава государства.

    Запись видеообращения прошла в представительском кабинете президента в Первом корпусе Кремля на фоне скульптурного изображения Екатерины Второй, которая родилась в Пруссии и была российской императрицей в 1762–1796 годах. Сенатский дворец (ныне Первый корпус Кремля) был построен по указанию Екатерины Второй архитектором Матвеем Казаковым.

    Путин также выразил особую признательность женщинам-медикам, работающим в условиях пандемии, и женщинам-военнослужащим. Он отметил, что в больницах и в скорой помощи на самых разных должностях – от нянечек и санитарок до главных врачей – трудятся много женщин. «В последние два года вы работаете в очень непростых условиях – с огромными, порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента, – отметил глава государства. – Сердечно вас благодарю!» «Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству!» – сказал российский лидер.

    Глава государства также обратился к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам российских солдат и офицеров, «которые сейчас в бою защищают Россию в ходе специальной военной операции». «Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», – заявил российский лидер.

    «Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», – обратил внимание глава государства. Президент выразил уверенность, что «они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России».

    Напомним, президент России поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта, и выразил слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за верность, надежность и поддержку в любых испытаниях.

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    Макрон предупредил о последствиях прекращения поставок газа из России
    		    7 марта 2022, 22:21
    Фото: Kay Nietfeld/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на первом предвыборном собрании в коммуне Пуасси.

    «Франция не так сильно зависит от российского газа. Но, если Россия прекратит поставки газа, Европу будущей зимой ждут большие трудности», – приводит слова Макрона ТАСС.

    «Если Россия примет решение принять контрсанкции в сфере энергетики, то следующая зима будет еще более сложной», – подчеркнул Макрон. По его словам, 18% импортируемого Францией газа поступает из России. «Такие страны, как Германия, Италия, гораздо больше зависимы от России в сфере газа», – сказал французский лидер. «Мы найдем решение на ближайшие недели с помощью согласованных контрактов. Но большие проблемы возникнут следующей зимой. Европа сейчас ищет решение этой проблемы», – заявил политик.

    Напомним, в понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Тем временем представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.

    В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?

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    Москва заявила Киеву о возможности прекратить спецоперацию в любой момент
    		    7 марта 2022, 15:20
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона заявила украинской, что может прекратить спецоперацию на Украине «в любой момент», если будут выполнены российские условия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Им (украинцам) сказали, что все это может остановиться в один момент», – сказал Песков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Он добавил, что для этого Украина должна изменить конституцию и изменить претензии на вступление в «какой-либо блок».

    Также представитель Кремля указал, что Украина должна признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    «Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им (украинцам) следует прекратить боевые действия», – заключил Песков.

    Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет в понедельник в 17.00.

    До этого сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.

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