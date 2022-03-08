Япония ввела санкции против российских бизнесменов и чиновников

Правительство Японии ввело санкции в отношении 20 россиян, среди которых бизнесмены и чиновники, в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией РФ, следует из документа, опубликованного внешнеполитическим ведомством страны.

В частности, в список вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Кроме того, в него добавлены российские бизнесмены, включая братьев Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова, телеведущий Владимир Соловьев. Их активы в случае обнаружения будут заморожены, передает ТАСС.

Также санкции введены в отношении двух организаций – «Агентства интернет-исследований» и ЧВК «Вагнер». Помимо этого, правительство Японии вводит запрет на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования

Кроме того, МИД Японии опубликовал дополнительный список санкций в отношении Белоруссии, в который вошли 12 физических лиц и десять белорусских компаний и организаций. В частности, в него вошли глава Национального Олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко, пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. Также Япония вводит запрет на экспорт в отношении Минобороны Белоруссии, включая вооруженные силы страны.

Япония ранее утвердила введение экспортных санкций против 49 компаний и организаций РФ, включая «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ и СВР. Также Япония решила заморозить активы ряда российских банков, включая ВТБ. Кроме того, персональные санкции были введены в отношении руководства России. В список попали президент России Владимир Путин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Напомним, 25 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Токио решил усилить санкции против Москвы из-за операции на Украине и ввести ограничения на выдачу россиянам виз, ограничить экспорт в Россию полупроводников, а также заморозить активы ряда финансовых учреждений РФ.