IBM приостановила весь бизнес в России

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8 марта, вторник | Последнее обновление — 07:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Концерн Adidas объявил о приостановке работы магазинов в России
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Россия, в отличие от украинской власти, заинтересована в стабильности и контролируемости Украины после операции. Для этого надо как можно меньше всего разрушить в ходе боевых действий и сберечь как можно больше людей – причем не только мирных, а вообще.
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В результате что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию.
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После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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IBM приостановила весь бизнес в России
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Американская корпорация IBM полностью приостановила работу в России в связи с событиями на Украине, говорится в заявлении главы технологической корпорации Арвинда Кришны.
«Позвольте мне предельно ясно сказать – мы приостановили весь бизнес в России», – приводит слова главы технологической корпорации ТАСС.
Глава компании также сообщил, что IBM помогает сотрудникам компании покинуть Украину, а также направит взносы в фонды для помощи беженцам из этой страны.
В минувшую субботу IBM уже сообщила, что прекратила «продавать технологии в России» и отказалась от сотрудничества «с российскими военными организациями». В тот же день появились сообщения, что российские власти на фоне набирающих оборот санкций экстренно готовят меры поддержки, среди которых обсуждается отмена уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции». Так, 4 марта американская компания Microsoft приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России.
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Рогозин ответил на предложение американского астронавта работать в «Макдоналдс»
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на заявление американского астронавта Скотта Келли о том, что космическая программа России не будет стоить ничего без США.
Скотт Келли в Twitter опубликовал пост в ответ на заявление Рогозина о том, что российская ракета-носитель «без флагов некоторых стран будет краше выглядеть». «Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдешь себе работу в «Макдоналдс», если «Макдоналдс» еще существует в России», – заявил астронавт.
«Это мне прислал американский астронавт Скот. Этот Скот дважды летал в космос на российском корабле «Союз», но при этом остался верным себе – Скотом. Публикую это для того, чтобы все поняли степень американской «благодарности» за то, что Россия сделала для Соединенных Штатов, возя их астронавтов, таких вот Скотов, в течение девяти лет на МКС после того, как американские аварийные и крайне ненадежные корабли угробили два своих экипажа и в итоге были выведены из эксплуатации», – ответил Рогозин.
Он напомнил, что Россия в то время «протянула руку помощи» НАСА, но сейчас «агрессивный Скот ее укусил». «Ну что ж, такой скот полезен только для бигмаков», – заключил глава Роскосмоса.
До этого Рогозин с иронией отозвался к переговорам президента Украины Владимира Зеленского с американским бизнесменом Илоном Маском. «Да, встретитесь, косячка свернете и поговорите о космосе. Может и полегчает», – комментировал глава российской госкорпорации.
В России возмутились символикой на майке Зеленского
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Историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде президента Украины Владимира Зеленского.
«Во время одного из последних выступлений ... Зеленского многие обратили внимание на крестик на его маечке. При ближайшем рассмотрении он ожидаемо оказался значком УПА* – Украинской повстанческой армии*», – написал Якеменко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.
УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
«И вот теперь клоун выступает в маечке с символом УПА. Вы не поверите, но это «президент». Других маечек у него для нас нет», – заключил Якеменко.
В свою очередь журналист Андрей Вышинский отметил, что «пока весь мир делает вид, что на Украине нет никаких нацистов, президент страны носит футболку с символом УПА (запрещенная в России организация)».
«УПА была создана на базе Организации украинских националистов и всегда придерживалась радикальных русофобских и антисемитских взглядов. Сейчас эту эмблему сделали официальным символом Вооруженных сил Украины, но мировое сообщество по-прежнему не видит, что представляет из себя киевский режим», – написал он в Telegram.
Он заключил, что «именно поэтому Россия и проводит денацификацию и демилитаризацию Украины - потому что вся ее суть в том, чтобы быть анти-Россией, прямо у нас под боком. Мы себе этого позволить не можем – наши дети не простят нам бездействия в отношении тех, кто хочет их убить».
Ранее в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций, как Организация украинских националистов.
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Глава минобороны Украины заявил о подготовленном для России «сюрпризе»
Россию ожидает «сюрприз» из-за поставок Украине боеприпасов и оружия, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
«Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс», – цитирует Резникова РИА «Новости».
Он добавил, что в последние три дня уже было доставлено, в пути или законтрактовано более 50 тыс. касок и бронежилетов.
«Мы «перехватываем» у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное», – добавил Резников.
Ранее американские СМИ сообщили, что руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли побывал на секретном аэродроме рядом с украинской границей, откуда поставляют оружие в эту страну.
В Киеве пригрозили началом вторжения в Россию
Украина может начать вторжение в Россию, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
«Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале... Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам», – написал Данилов в Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россию ожидает «сюрприз».
До этого в СНБО Украины сообщали о готовности нанести удары по Белоруссии.
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Блинкен заявил о способности ВС России «перемолоть» украинскую армию
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У российских Вооруженных сил есть возможность «перемолоть» украинскую армию, эти силы несравнимы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить «перемалывать» украинскую армию», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Также госсекретарь США добавил, что Вашингтон и страны НАТО на регулярной основе пересматривают свою позицию. Они изучают вопросы развертывания сил и их размещения на постоянной основе, передает ТАСС.
«В ближайшие дни в Литву дополнительно прибудут еще 400 человек из боевой группы 1-й бронетанковой бригады США», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС России уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима.
Также российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове.
В Китае заявили о возвращении Тайваня «в объятия родины» в перспективе
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Тайвань в конечном итоге «вернется в объятия родины», заявил министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
«Во-первых, тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского, и их нельзя сравнивать», – сказал Ван И, говоря о том, что общего и какие различия есть в тайваньском и украинском вопросах, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Тайвань – исключительно внутреннее дело КНР, поскольку Китай считает его своей неотъемлемой частью, а украинский вопрос – это спор между странами.
Глава ведомства добавил, что Тайвань «в конце концов вернется в объятия родины».
В США некоторые для сдерживания Китая поощряют силы, выступающие за независимость Тайваня, они бросают вызов принципу «одного Китая» и нарушают основы международных отношений.
Министр подчеркнул, что «попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал».
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США, обвиняя Китай в бездействии в отношении украинского кризиса, пытаются уйти от собственной ответственности.
До этого глава МИД КНР Ван И заявлял, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю.
Напомним, Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.
Захарова сделала трагическое замечание о переговорах России и Украины
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Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что участников российско-украинских переговоров от Украины стало меньше.
«Украинских переговорщиков становится меньше – их убивают киевские силовики», – написала она в своем Telegram-канале.
Речь идет о том, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.
Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров начался в Беловежской Пуще.
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Кадыров пожаловался на постоянно убегающих бандеровцев на Украине
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Командир чеченского спецназа Хусейн Межидов в ходе спецоперации на Украине никак не может настигнуть бойцов националистических батальонов, посетовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Утро начинается с оперативных новостей из Украины. Дорогой брат Хусейн Межидов рассказывает, что никак не может наткнуться на бандеровцев и шайтанов. Наши ребята ищут этих бандитов, но последним успешно удается позорно бежать и оставлять позиции», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он предупредил, что в скором времени убегающих националистов «прижмут», и им не получится скрыться.
Сами же бойцы чеченского спецназа остаются в «хорошем расположении духа», они готовы выполнять поставленные задачи.
«Российские военнослужащие успешно проходят вглубь территории, не встречая упорного сопротивления. В ближайшее время нас ждут интересные новости», – заключил Кадыров.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и «уповать на судьбу», чтобы отчасти искупить свою вину.
Украинский депутат подсказал Зеленскому единственный способ избежать физического устранения
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Единственное, что поможет Владимиру Зеленскому избежать «физического устранения», – это передача власти экс-президенту Виктору Януковичу, заявил украинский депутат Илья Кива.
«Единственным выходом для (президента Украины Владимира) Зеленского избежать физического устранения – это передать власть ранее незаконно свергнутому путем государственного переворота законно избранному президенту Украины Виктору Януковичу», – написал он в Telegram.
Депутат считает, что Янукович имеет «все юридические и легитимные права» вести переговоры от лица Украины о достижении мира.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Канделаки высмеяла «актерский успех» Зеленского
Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки отметила, что сбылась мечта актера Владимира Зеленского попасть на обложки мировых журналов.
«Любой актер мечтает об обложках Vanity Fair, Vogue, Esquire, GQ и далее по списку, – написала Тина Канделаки у себя в Telegram. – Владимир Зеленский добился самого большого успеха среди всех русскоязычных коллег по профессии за последние 20 лет. Обложка Vanity Fair есть. Даже Newsweek и Time есть».
«Все, роль исполнена. Пора заканчивать этот сезон», – заключила она.
Отметим, что сама Тина Канделаки накануне была заочно арестована на Украине.
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Западные СМИ рассказали о секретном пути передачи оружия на Украину
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Руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли побывал на секретном аэродроме рядом с украинской границей, откуда поставляют оружие в эту страну, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона.
Милли пронаблюдал лично за поставкой оружия на Украину, на аэродроме он встретился с военными и посмотрел, как проводится транспортировка вооружений, сказал собеседник CNN, передает РИА «Новости».
Утверждается, что в последние дни на этом аэродроме, расположение которого не сообщается, число рейсов увеличилось с нескольких до 17 в день.
Представитель Пентагона уточнил, что российские военные не пытались пресечь эти поставки, но есть опасения, что этот канал может быть под прицелом «по мере продолжения наступления».
По этим данным, Киеву отправлена помощь из 14 стран, подавляющая ее часть – из США на сумму 240 млн из 350 млн долларов, выделенных на эти цели. В числе доставленного – «бронебойные» средства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.
В Москве предупредили о последствиях попадания немецкого оружия на Украину
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Российскую сторону разочаровало решение немецкой о поставках оружия Украине, оно может попасть в руки террористов, заявил директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
«Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР», – сказал Тяпкин в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что у России вызывает серьезную озабоченность тот факт, что поставленное на Украину оружие «в нынешней ситуации может стать легкой добычей для террористов и мародеров».
Представитель ведомства добавил, что правительство Германии, несмотря на заверения в приверженности процессу исторического примирения между немецким и российским народами, «полностью солидаризировалось с антироссийской позицией «коллективного Запада» и целенаправленно перекрывает существовавшие каналы сотрудничества и профильного диалога во всех сферах».
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии.
В Грузии назвали численность приехавших россиян
После 24 февраля численность граждан России, прибывших в Грузию, составила «до 15 тысяч», заявил на брифинге глава парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Реально численность визитеров из России в Грузию в январе, феврале – около 30 тысяч, – сказал он. – При этом «Единое национальное движение» (партия экс-президента Михаила Саакашвили) называет то 120 тысяч, то 150, то полмиллиона».
«Это ложь», – отметил он.
Мамука Мдинарадзе еще раз сказал, что причина отказа Грузии от санкций против России состоит в том, чтобы не нанести вред собственной стране.
При этом Грузия твердо и последовательно выражает Украине политическую поддержку и уже отправила 140 тонн гуманитарной помощи. Находящиеся в Грузии граждане Украины получают всевозможную поддержку властей, частного сектора и общественности.
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Путин процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины
Президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 Марта, процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины.
«Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли «матушка». Это императрица Екатерина Вторая, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле», – заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.
Путин напомнил, что Екатерина Вторая «не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской». «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни», – процитировал он императрицу. «И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда», – заверил глава государства.
Запись видеообращения прошла в представительском кабинете президента в Первом корпусе Кремля на фоне скульптурного изображения Екатерины Второй, которая родилась в Пруссии и была российской императрицей в 1762–1796 годах. Сенатский дворец (ныне Первый корпус Кремля) был построен по указанию Екатерины Второй архитектором Матвеем Казаковым.
Путин также выразил особую признательность женщинам-медикам, работающим в условиях пандемии, и женщинам-военнослужащим. Он отметил, что в больницах и в скорой помощи на самых разных должностях – от нянечек и санитарок до главных врачей – трудятся много женщин. «В последние два года вы работаете в очень непростых условиях – с огромными, порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента, – отметил глава государства. – Сердечно вас благодарю!» «Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству!» – сказал российский лидер.
Глава государства также обратился к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам российских солдат и офицеров, «которые сейчас в бою защищают Россию в ходе специальной военной операции». «Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», – заявил российский лидер.
«Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», – обратил внимание глава государства. Президент выразил уверенность, что «они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России».
Напомним, президент России поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта, и выразил слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за верность, надежность и поддержку в любых испытаниях.
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Минобороны показало применение Су-35 в ходе спецоперации на Украине
Министерство обороны опубликовало видео с полетом российских истребителей Су-35 в ходе специальной операции на Украине, в ролике демонстрируется перехват воздушных целей и удары по военным объектам ВСУ.
«Летчики-истребители осуществляют противодействие ведению воздушной разведки, нанесению ударов авиацией и беспилотными летательными аппаратами ВСУ», – цитирует сообщение ведомства Ura.ru.
Там указали, что бортовое оборудование самолетов позволяет использовать авиационные средства поражения с максимальной точностью.
Ранее министерство распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
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