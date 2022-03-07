Юдашкина отстранили от Недели высокой моды из-за позиции по Украине

В Германии предупредили о мировом голоде без российской пшеницы

В связи с тем, что крупные поставщики зерна Россия и Украина оказались отрезаны от мирового рынка, цены на пшеницу вышли из-под контроля, что грозит человечеству голодом, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритч, на Россию и Украину приходится до 30% мировых поставок пшеницы. Специалист считает, что в сложившейся ситуации особенно уязвимы страны Северной Африки и Ближнего Востока – крупнейшие импортеры зерна, говорится в статье, передает РИА«Новости».

Усугубит кризис, по мнению аналитиков, снижение резервов крупнейших экспортеров пшеницы – ЕС, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана. Сейчас запасы этих стран находятся на минимальном за девять лет уровне – 57 млн тонн, чего должно хватить миру на 27 дней, а без резервов России и Украины – меньше, чем на три недели.

Отмечается, что в ноябре 2016 года тонна пшеницы стоила 113 евро, в апреле 2021 года – 165, а в ноябре уже 278, и эта тенденция сохраняется.

В материале также говорится о важности Китая на рынке пшеницы. Запасы страны оцениваются в 131 млн тонн, однако проверить это невозможно, так как в Пекине считают эти данные стратегически важными. Обращается также внимание на то, что в прошлом году власти страны впервые за семь лет подняли закупочные цены на зерно.

За последние два года биржевые цены на пшеницу по фьючерсным контрактам в Европе почти удвоились, а в США выросли в 2,5 раза.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.

До этого в Британии предрекли России победу в санкционной войне с Западом.