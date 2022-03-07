Рогозин объяснил роль России в мире с помощью стихотворения Блока

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин продекламировал стихотворение поэта Александра Блока «Скифы», объясняющее роль России в мире.

«Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами!» – зачитал Рогозин стихотворение, передает РИА «Новости».

Стихотворение было написано в январе 1918 года после приостановки мирных переговоров. Немецкая сторона тогда выдвинула ультимативные требования, по которым РСФСР теряла территории Украины, частично Белоруссии, Польши и Прибалтики, а также Великого Княжества Финляндского.

В стихотворении Россия представлена миротворцем, стоящим между Западом и Востоком. В нем автор призывает к миру, но говорит, что страна даст отпор, если понадобится.

«Придите к нам! От ужасов войны / Придите в мирные объятья! / Пока не поздно – старый меч в ножны, / Товарищи! Мы станем – братья! А если нет, – нам нечего терять, / И нам доступно вероломство! / Века, века вас будет проклинать / Больное позднее потомство», – зачитал Рогозин.

Ранее российские пользователи атаковали аккаунт Белого дома в Instagram. Под последними постами администрации США они оставили множество комментариев в поддержку России.

Некоторые оставили строчки из знаменитого стихотворения Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?», цитаты из гимна России, строки из песни Олега Газманова «Вперед, Россия» и другие.