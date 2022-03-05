Русские засыпали страницу Белого дома в Instagram триколорами

Российские пользователи атаковали аккаунт Белого дома в Instagram. Под последними постами администрации США россияне оставляют множество комментариев в поддержку России.

« Россия, вперед!» – написал один из пользователей на странице Белого дома в Instagram.

«Руки прочь от России! Русские не сдаются!», – отметил еще один пользователь.

«Мы гордимся, что мы русские», – написал комментатор.

Большинство пользователей оставляют под постами смайлы в виде триколора. Помимо этого, многие писали строчки из знаменитого стихотворения Е. А. Евтушенко «Хотят ли русские войны?», цитаты из гимна России, строки из песни Олега Газманова «Вперед, Россия». Некоторые пользователи в комментариях цитируют президента России Владимира Путина.

«А кто Берлин взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия», – процитировал Путина один из пользователей под постом, размещенного в аккаунте Белого дома.

Ранее Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле.

Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.