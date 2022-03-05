|
|
В ЕС с Украины прибыли более 1,2 млн беженцев
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Свыше 1,2 млн беженцев с Украины уже прибыли в ЕС, это число вырастет во много раз в ближайшее время, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Мадриде.
«Число прибывших в Евросоюз беженцев с Украины уже превысило 1,2 млн человек и, вероятно, вырастет во много раз в ближайшие дни и недели», – приводит ее слова ТАСС.
Она подчеркнула, что они «нуждаются в немедленной помощи со стороны ЕС».
Накануне в Чехии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения числа беженцев с Украины.
Ранее Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что количество беженцев с Украины составило один миллион за неделю.
Напомним, в четверг молдавские пользователи социальных сетей начали массово сообщать о неподобающем поведении украинских беженцев, приехавших в последнее время в страну.
Пушилин: Боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе
Боевики украинского националистического батальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на бульваре Меотиды: под завалами в подвале до 200 человек, в том числе женщины и дети, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
«Мариупольская администрация заявляет о коридоре в сторону Запорожья. Ими было совсем недавно объявлено. По нашей информации, там крайне небезопасно. Поэтому и нести нам за тот коридор ответственность крайне проблематично, потому что там находятся националистические батальоны и уже совершаются провокации. Буквально несколько минут назад боевики «Азова» привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.
В Минобороны сообщали, что отступающие в Донбассе националистические формирования, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры.
До этого в ведомстве отмечали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.
Цена на газ в Европе достигла 2400 долларов
Стоимость газа на бирже в Европе обновила исторический рекорд, установленный днем ранее, она достигла 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 2391 доллара за тысячу кубометров, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
Отмечается, что в целом стоимость газа с начала торгов растет более чем на 31%.
Напомним, 2 марта цена газа в Европе в ходе торгов на бирже поднялась выше 1500 долларов за тысячу кубометров.
ВС России освободили Балаклею от батальонов украинских националистов
|
|
Город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой народной республики. Освобожден от националистических батальонов город Балаклея», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Конашенкова, вооруженные силы России поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. «В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», – передает ТАСС его сообщение.
По словам официального представителя Минобороны, жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет. При этом за время военной операции на Украине поразили 1 612 объектов. «Всего за время операции поражено 1 612 объектов, среди них – 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станций», – сказал он.
Кроме того, вооруженные силы России уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата, 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе. «Уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата», – рассказал Конашенков.
По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье – северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное», – заключил представитель Минобороны.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
Боррель допустил остановку ЕС импорта энергоносителей из России
Не исключена остановка Евросоюзом импорта российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО.
Не исключена остановка Евросоюзом импорта российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО.
Его спросили о перспективе прекращения поставок из России в Евросоюз углеводородов и газа.
«Мы будем рассматривать все варианты. Вы могли наблюдать, что все [санкции] были на повестке дня, поэтому те меры, принятие которых никто не ожидал, были приняты», – передает слова Борреля РИА «Новости».
Он также призвал направить на Украину миссию рамках Московского механизма ОБСЕ.
«Я считаю важным запуск Московского механизма [ОБСЕ] для отправки миссии на Украину, чтобы определить, какие акты могут рассматриваться как военные преступления», – заявил Боррель.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что санкции Евросоюза против России отразятся на европейских странах из-за инфляции и давления на цены в сфере энергетики.
В ЕК решили отстраниться от вопроса расчетов между импортерами из ЕС с Россией
Еврокомиссия (ЕК) «не отвечает» за то, как европейские компании-импортеры должны оплачивать закупки в России после отключения российских банков от SWIFT в рамках евросанкций, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Мамер заявил, что «мы не отвечаем за это, это не наша компетенция, вам лучше обратиться к конкретным компаниям-импортерам, чтобы узнать, как они будут оплачивать», передает ТАСС.
-
Ранее в Британии решили обсудить в G7 возможность отключения всех банков России от SWIFT.
В Минобороны сообщили об успешном наступлении сил ДНР и ЛНР
Вооруженные силы России и военные республик Донбасса продолжили успешное наступление на позиции украинских военных, сообщили в российском Министерстве обороны.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая - Красный Лиман - Приволье. Подразделения Вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 км и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.
Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.
Глава Еврокомиссия пообещала обсудить членство Украины в ЕС после окончания войны
Государства Евросоюза обсудят запрос Украины, касающийся членства в ЕС, но главное сейчас – завершить конфликт, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Румынии.
«Президент Зеленский направил письмо об украинской заявке. Этим он запустил процесс. Это будет обсуждаться странами ЕС. Сейчас наш фокус – на завершении этой ужасной войны», – заявила глава Еврокомиссии, пишет «Коммерсант».
По ее словам, нет сомнений, что отважные граждане Украины, которые защищают европейские ценности своими жизнями, принадлежат европейской семье.
«Действительно, Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС. Таким образом, он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами – членами [ЕС], но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны», – передает слова главы Еврокомиссии ТАСС.
Прямо на вопрос, сколько же времени понадобится для приема Украины в ЕС, а также готов ли Евросоюз поддержать заявки на вступление в сообщество со стороны Молдавии и Грузии, она не ответила. Ранее стало известно, что заявку о предоставлении статуса кандидата в члены Евросоюза планирует отправить Грузия.
В ЛНР заявили о переходе под контроль республики семи населенных пунктов
Еще семь населенных пунктов, среди них Старобельск, перешли под полный контроль ЛНР, заявила народная милиция республики.
По ее данным, за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. При стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет.
«Подразделения народной милиции продолжает освобождать от вооруженных формирований Украины населенные пункты, под полным контролем ЛНР стали еще семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка», – передает РИА «Новости» сообщение народной милиции ЛНР.
В представительстве ДНР в СЦКК в свою очередь сообщили, что украинские войска за истекшие сутки 13 раз обстреляли ДНР.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны ВФУ... За прошедшие сутки ранены два мирных жителя», – говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что в общей сложности выпущено 113 единиц боеприпасов.
Ранее официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Народная милиция Луганской народной республики по данным на утро среды освободила 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии. Под контроль ЛНР перешли населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Пушилин сообщил о сужении кольца вокруг Мариуполя
Кольцо вокруг Мариуполя сужается – продолжается освобождение населенных пунктов, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на канале «Россия 24».
«Продолжается освобождение населенных пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается. В Волновахе продолжается операция зачистки от разрозненных батальонов», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
2 марта в Минобороны заявили, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.
Также Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
Комплексы «Джавелин» попали в руки милиции ЛНР в качестве трофея
Два противотанковых ракетных комплекса «Джавелин» попали в руки народной милиции ЛНР в качестве трофея, оставленного отступающими украинскими войсками, сообщили в оборонном ведомстве Луганской народной республики.
«В результате продолжающейся операции по освобождению территории Луганской народной республики подразделениями Народной милиции были получены значительные трофеи в виде вооружения и военной техники ВСУ, оставленные отступающими украинскими войсками, в частности: две единицы ПТРК FGM-148 Javelin», – говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции ЛНР.
Отмечается также, что ЛНР досталось 15 единиц ПТУР, три гаубицы Д-20, ЗРК «Стрела-10» и многое другое.
Ранее стало известно, что Российские военные высокоточным оружием уничтожили большой склад с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и NLOW в Житомире.
Также Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
Напомним, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники.
В столице Сербии прошел митинг в поддержку России и Донбасса
В столице Сербии Белграде прошла в пятницу массовая акция в поддержку России. По оценкам организаторов, в митинге приняли участие около 50 тыс. человек.
Собравшиеся в центре города у памятника Николаю II заявили о своей поддержке России, народу Донбасса, а также усилиям РФ по денацификации Украины. После митинга люди выстроились в колонну и с флагами Сербии, России, Белоруссии, ДНР и ЛНР, портретами президента РФ Владимира Путина и знаками «Z» двинулись по направлению к белорусскому и российскому посольствам, передает ТАСС.
Митингующие время от времени останавливались, пели «Катюшу», сербские патриотические песни, скандировали лозунги «Стоп НАТО!» и «Россия и Сербия, не нужен нам Евросоюз», «Путин! Путин!», «Да здравствует Сербия! Да здравствует Россия». Акция проходила в сопровождении двух автомобилей полиции, которые перекрывали автомобильное движение, пропуская митингующих.
Одна из участниц акции по имени Даница рассказала, что пришла сюда для того чтобы поддержать Россию. Она рассказала о своей трагической судьбе, бегстве из Хорватии в 90-е, бомбардировках Сербии силами НАТО. Больше всего Даница жалела, что ее брат, большой сторонник России, не дожил до сегодняшнего дня.
После полуторачасового шествия по центральным улицам сербской столицы люди подошли к посольству России, поприветствовав по пути посольство Белоруссии криками «Лукашенко, Лукашенко!»
После этого перед зданием посольства России в Белграде прошел массовый митинг. Выступающие заявили, что «Россия снова борется против нацизма в мире». «Нас спрашивают, почему мы любим Россию, но не любим Запад? Если вы разроете сербскую землю, вы найдете здесь кости русских, которые воевали за свободу Сербии! Но вы также найдете здесь кости сербов, которых убивал Запад», – заявили со сцены. Собравшиеся поддерживали выступающих криками и аплодисментами.
Накануне жители Сербии вышли на митинг в поддержку России.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
-
Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации.
Когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями, подчеркнул дипломат. Постпред России при ООН осудил размещение украинскими националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня, обвинив их в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Власти России подчеркивали, что удары по гражданским целям наноситься не будут.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров сравнил подчинение США Европы с действиями Наполеона и Гитлера
США подчинили себе Европу, как в свое время это пытались сделать Наполеон и Гитлер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.
Лавров заявил, что у него «просто уже напрашиваются сравнения такие: в свое время и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу, сейчас ее подчинили себе американцы», передает ТАСС.
«Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место», – добавил он.
Ранее Лавров обозначил характер третьей мировой войны.
Эстонские торговые сети отказались убирать с полок изданные в России книги
Крупные торговые сети изъяли из своей продукции товары, произведенные в России и Белоруссии, однако это не коснулось книг, сообщают СМИ.
«Торговая сеть Prisma, как и многие другие, отказалась от продажи российских и белорусских товаров. Решение поначалу коснулось и книг на русском языке, которые на прошлой неделе пропали с полок магазинов. Однако спустя неделю Prisma изменила свое решение», – пишет портал телерадиовещания ERR, передает «Интерфакс».
-
По словам директора по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару, реальная альтернатива российским книгам отсутствует. Он также заявил, что в компании ценят равенство и не терпят этнической сегрегации, поэтому решили не оставить определенную часть общества без основных товаров, чем является и художественная литература.
Также исключение для российских книг сделали магазины торговой сети Selver, сейчас компания ищет поставщиков русскоязычной литературы из других стран.
Вице-канцлер министерства культуры по вопросам искусств Тааниэль Раудсепп считает, что причина изъятия российских книг кроется не в их содержании, а в нежелании спонсировать войну, которую ведет Россия. Он добавил, что министерство культуры никак не влияет на решения закупщиков книг.
Ранее популярную в Эстонии грузинскую минеральную воду «Боржоми» признали российской и удалили с прилавков магазинов республики.
Армия России доставила 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область
Вооруженные силы России доставили 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщили в Минобороны.
«Из Белгородской области на территорию украинских приграничных населенных пунктов, расположенных недалеко от российско-украинской границы в Харьковской области, российскими военнослужащими доставлена партия гуманитарного груза. Гуманитарная помощь общим объемом свыше 30 тонн доставлена в город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
Там уточнили, что груз включает продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие.
«Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений – женщинам, детям, пожилым людям», – добавили в Минобороны.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии
Вооруженные силы Украины в субботу утром обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 8.00 по направлению н.п. Водяное – г. Донецк: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм. Зафиксирован обстрел в 08.10 со стороны ВФУ по направлению н.п. Славное – г. Донецк: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», – говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.
В пятницу в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Украинские войска в 13.15 выпустили десять мин запрещенного калибра 120 миллиметров по населенному пункту Докучаевск в ДНР.
До того в СЦКК сообщили, что украинские войска за истекшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, всего выпустили 323 единицы боеприпасов.