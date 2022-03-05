Путин объявил о создании системы поддержки семей с детьми

Российское руководство создаст единую систему поддержки будущих мам и семей с детьми до 18 лет, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас какая задача стоит? Выработать единую, стройную, абсолютно понятную для всех систему поддержки будущих мам и семей с детьми до 18 лет. У нас соответствующие планы выработаны на этом пути, прямо с утра мы с правительством это обсуждали, с социальным блоком и Минфином, прямо утром этим занимались», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он добавил, что готовятся соответствующие меры, в скором времени станут известны шаги в выстраивании этой системы, и она будет выстроена.

«В ближайшее время объявим о том, какие на этом пути будут приняты необходимые решения», – подчеркнул президент.

Глава государства уточнил, что в России имеется система поддержки семей с детьми, но не во всех регионах есть поддержка семей с детьми до 18 лет. Таковой нет и на федеральном уровне.

«Создана система поддержки семей с детьми. Есть пособия от нуля до полутора лет, от полутора до трех, от трех до семи лет. Будущим мамам, беременным женщинам, находящимся в непростой финансовой ситуации, тоже оказывается поддержка, и оказывается поддержка неполным семьям с детьми, где только один родитель. У нас задача стоит выработать единую систему. Детям от восьми до 18 лет в некоторых регионах оказывают поддержку, в некоторых – нет. Федеральных (пособий) пока тоже нет», – сказал он.

Ранее президент заявил, что выходом из текущей экономической ситуации, сложившейся из-за антироссийских санкций, может быть максимальная экономическая свобода бизнеса.