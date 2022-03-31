ФОМ: Большинство россиян спокойно отреагировали на введенные санкции

Большая часть россиян (60%) в опросе Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) заявила, что введенные санкции либо никак на них не скажутся (28%), либо скажутся несильно (32%).

Часть граждан (9%) заявили, что вовсе не слышали о введенных антироссийских санкциях, 7% затруднились ответить на вопрос, сильно ли скажутся санкции на их материальном положении, 25% заявили, что санкции все же скажутся на них сильно.

Результаты опроса опубликованы на сайте ФОМ.

Также респонденты ответили на вопрос о том, будут ли положительные последствия от введенных рестрикций в России. 44% уверены, что положительные последствия будут значительные, 27% – что незначительные, 8% полагают, что положительных последствий не будет. При этом 12% затруднились ответить.

Из числа тех, кто видит положительные последствия, 39% указали на рост импортозамещения – «будет всё своё», 6% отметили, что санкции поспособствуют развитию экономики в целом, 4% предположили, что увеличится число рабочих мест, другие 4% отметили, что усилится независимость России.

Большая часть слышавших о санкциях (38%) отметила, что экономические, культурные и спортивные связи России с Западом восстановятся в ближайшие три года. 33% указали, что это произойдет еще позже, 7% отметили, что этого не произойдет никогда, 13% затруднились ответить.

Также большинство опрошенных (34%) заявили, что санкции оказались либо такими же, как они ожидали, либо даже мягче. При этом 32% отметили, что санкции все же оказались жестче ожидаемого.

Ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что проведение специальной военной операции на Украине поддерживают 76% россиян. С начала наблюдений этот показатель вырос на 11%.