По факту нападения полковника МВД на судью и гособвинителя Генпрокуратуры завели два уголовных дела

Столичное управление СК возбудило два уголовных дела после проверки обстоятельств конфликта, участниками которого стали полковник главного управления на транспорте МВД Роман Ромашин, подмосковный федеральный судья Дмитрий Ганус и его супруга, гособвинитель Генпрокуратуры Мария Семененко. При этом одно из дел возбуждено в отношении сотрудников ОМОНа Росгвардии, охранявших Семененко, пишут СМИ.

Источники сообщили, что оба уголовных дела, которые были возбуждены столичным управлением СК по результатам проверки конфликта, происшедшего в ресторане La Provincia 25 марта, принял к производству отдел по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, передает «Коммерсант».

Первое дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Обвиняемых в этом деле пока нет, но, как предполагает издание, одним из них станет инициатор конфликта Ромашин.

Кроме того, не исключено, что вопросы у следствия могут возникнуть и к спутнице офицера, которая также участвовала в конфликте: по предварительной версии, она попыталась вырвать телефон у Семененко, которая снимала происходящее.

Второе дело возбудили в отношении двух сотрудников ОМОНа «Авангард», которые осуществляли государственную защиту Семененко. Она уже несколько лет находится под госзащитой, поскольку регулярно поддерживает обвинение на самых резонансных процессах по делам об особо тяжких преступлениях.

Отмечается, что активная работа следствия может объясняться тем, что обстоятельствами инцидента заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Следствие квалифицировало действия омоновцев по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность – ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе»). Так, сотрудники оперативной роты физзащиты Егор Герасимов и Алексей Сорокин во время конфликта в ресторане были обязаны обеспечить безопасность Семененко, однако этого не сделали. Из-за этого, считает следствие, сотрудница Генпрокуратуры получила ушиб мягких тканей лица и кисти, а также многочисленные ссадины.

Все это, по мнению следствия, является существенным нарушением прав и законных интересов Семененко.

Сообщается, что в рамках расследования уже допрошены Ганус и Семененко, а также оба омоновца. При этом показания последних говорят о том, что они контролировали ситуацию и предприняли все усилия для того, чтобы не дать Ромашину приблизиться к Семененко. Например, один из сотрудников, по их показаниям, закрыл прокурора собой, после чего была вызвана полиция. Также они допускали, что офицер может иметь при себе табельное оружие, и поэтому старались избежать ситуации с возможной стрельбой.

Адвокат Антон Гостев, представляющий интересы Герасимова, считает, что дело в отношении его доверителя возбуждено необоснованно, так как в его действиях отсутствуют «любые признаки правонарушения». Причем этот факт, утверждает адвокат, «подтверждают как показания потерпевших, так и съемки с видеокамер, установленных в ресторане».

Ранее сообщалось, что в результате конфликта Ганус и Семененко якобы получили травмы. Указывалось, что находившийся в заведении Ромашин сначала оскорбил Дмитрия Гануса и его жену, а после напал на них.

Семененко является одним из самых известных гособвинителей в Генпрокуратуре. Она участвовала во множестве громких процессов, завершившихся обвинительными приговорами.

Так, она поддерживала обвинение по делам одной из самых кровавых в России ореховской преступной группировки, об убийстве политика Бориса Немцова, журналиста Анны Политковской, полковника Юрия Буданова, о перестрелке в башне «Око» в «Москва-Сити».

В данный момент Семененко является гособвинителем на процессах по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова, а также по делу об убийстве известного бизнесмена и спортивного деятеля Шабтая Калмановича.