Депутат ЕР нашла альтернативу импортной бытовой химии

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала о старейшем заводе «Невская косметика», который уже 180 лет производит мыло в Санкт-Петербурге.

За всю свою 180-летнюю историю «Невская косметика» останавливала работу только единожды – во время блокады Ленинграда, тогда на четыре месяца завод прекращал работу из-за отсутствия необходимых ингредиентов, говорится в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Не беда, что ушли с рынка иностранные бренды, у нас есть свое, отечественное!» – с гордостью говорят сотрудники завода.

На заводе применяется традиционный метод варения мыла – котловой. В продукции используются российские компоненты, такие как экстракты, антиоксиданты, говяжий жир – последний импортируется из Тамбовской, Ростовской и Московской областей.

На предприятии гордятся тем, что удалось сохранить рецептуру приготовления борного мыла еще с XIX века. Изменения были внесены только в ингредиенты с учетом современных предпочтений.

Сегодня «Невская косметика» производит средства для стирки и ухода за тканями, шампуни, кондиционеры, пену для ванны, зубные пасты, есть большой ассортимент детских товаров и бытовой химии, например, средства для мытья посуды, стекол, зеркал и ванн, есть и таблетки для посудомоечных машин.

«Сейчас многие ищут альтернативу иностранным брендам, переживают, что после ухода с нашего рынка популярных марок бытовой химии у нас нечем будет их заменить. Но не все знают, какой богатый ассортимент представлен нашими отечественными производителями. Моя мама на протяжении многих лет пользуется кремами марки «Невская косметика». У меня этот бренд всегда ассоциировался в основном с детской линейкой «Ушастый нянь» и зубной пастой «Новый жемчуг», – отметила депутат.

Занко добавила, что «Невская косметика» – это уникальное предприятие, где сохранили традиции и идут в ногу со временем. «Линейка товаров широкая. Посмотрела, как следят за качеством, оценила всю технологическую цепочку. Рекомендую обратить внимание на товары этого производителя», – заметила она.

Уточняется, что предприятие с 2018 года выстраивает логистику с партнерами из восточных стран. Сейчас на заводе отмечают повышенный интерес к своей продукции и готовы удвоить и даже утроить темпы производства, если это понадобится. «Покупайте отечественное! Покупайте то, что #СделановРоссии», – призвала депутат.

Ранее волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ рассказали, как помогают людям, эвакуированным в Россию из Донецкой и Луганской народных республик.