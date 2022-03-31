Глава военной разведки Франции досрочно покинул пост на фоне конфликта на Украине

Директор французской военной разведки Эрик Видо досрочно покидает свой пост из-за «недочетов в работе» его службы в связи с конфликтом на Украине, пишет издание Opinion со ссылкой на источники.

По их данным, генерал Видо вынужден покинуть должность всего через семь месяцев после назначения. Как заявил изданию источник в минобороны Франции, это связано с «отсутствием понимания вопросов» и «недостаточным числом брифингов», передает РИА «Новости».

Начальник штаба вооруженных сил Франции должен был во вторник сообщить Видо, что генерал летом будет отправлен в отставку. Но сам глава военной разведки «предпочел покинуть военное учреждение незамедлительно», пишет издание.

Видо на посту руководителя военной разведки может сменить генерал Жак де Монгро.

Ранее начальник главного штаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар признал в интервью газете Monde, что французские службы, в том числе военная разведка, ошибочно оценивали «угрозу России Украине», в отличие от американцев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести совместно с Грецией и Турцией гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя, добавив, что намерен обсудить это с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, президент России Владимир Путин в разговоре с Макроном «подробно информировал о принимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Президент подчеркнул, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.