|
|
Синоптики рассказали о погоде в столице
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Облачная погода с мокрым снегом ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики.
Днем в столице температура будет от одного до трех градусов тепла, в ночь на пятницу возможны заморозки до минус четырех градусов. В Подмосковье температура не превысит пяти градусов тепла, в ночные часы похолодает до семи градусов мороза. Скорость восточного ветра не превысит в четверг 10 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в регионе до 12.00 мск пятницы. Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба, передает ТАСС.
Песков оценил призывы идти до конца на Украине
|
|
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призывы идти до конца на Украине словами: «Сталинградов в календаре нет и быть не должно».
«Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное, здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хороша известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
«Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам», – добавил он.
По словам Пескова, подвижек по вопросу гуманитарной операции в Мариуполе пока нет.
Ранее сообщалось, что Елисейский дворец констатировал по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина, что гуманитарная операция в Мариуполе невозможна «на данном этапе».
«Нет, пока нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли продвижения по поводу гуманитарной операции в Мариуполе.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести совместно с Грецией и Турцией гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя, добавив, что намерен обсудить это с российским лидером Владимиром Путиным.
В Австрии разъяснили, как собираются оплачивать российский газ
Австрийская компания OMV сообщила, что не получала от Газпрома запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро, заявил ее представитель.
Представитель компании сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту (Газпром)», передает РИА «Новости».
«Договорной основой является оплата в евро», – отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Азербайджан объявил в розыск российского депутата
|
|
Азербайджанские власти объявили в международный розыск российского депутата Михаила Делягина, сообщила пресс-служба азербайджанской генпрокуратуры.
«В генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики проведено расследование в связи с недавними выступлениями в СМИ депутата Государственной думы Российской Федерации, заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаила Геннадьевича Делягина, противоречащими принципам сотрудничества двух стран. В связи с этим Азербайджан объявил Делягина в международный розыск», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Напомним, Делягин в эфире российского телеканала указал на вероятные, по его мнению, угрозы со стороны Польши и Азербайджана, и предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности последнего.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал депутата Госдумы Михаила Делягина контролировать свои эмоции и не выступать с недружественными высказываниями в адрес Азербайджана.
Песков подчеркнул, что «это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии России».
В Кремле ответили на вопрос о сроках начала оплаты газа в рублях
|
|
Оплата российского газа другими странами в рублях не начнется 31 марта, поскольку это более растянутый процесс, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, абсолютно. Оплата и поставки – это растянутый по времени процесс», – передает его слова РИА «Новости»
«Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто», – пояснил Песков.
Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Немцы возмутились отказом G7 платить за российский газ в рублях
Немцы раскритиковали решение государств группы G7 отвергнуть требование Москвы оплачивать счета за газ в рублях, своим мнением читатели издания Die Welt поделились в комментариях к соответствующей статье.
Пользователь Jorg W написал, что «Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении, то, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет, ведь санкции движутся по траектории бумеранга», передает РИА «Новости».
«Если рассуждать логически, то почему бы (президенту России Владимиру) Путину не закрутить кран? В данный момент для Путина не имеет смысла экспортировать энергоносители за доллары и евро», – считает Robin Masters.
«Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!», – подытожил Norbert S.
Ранее целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
Между тем 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Вместе с тем в России предложили задуматься над новой платежной единицей для дружественных стран.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бойцы ДНР и России устранили опасную снайпершу в Мариуполе
Военнослужащие армии России совместно с коллегами из ДНР уничтожили особо опасную снайпершу в Мариуполе: женщина убивала как военных, так и мирных.
Бойцы опубликовали тело снайперши, завернутое в покрывало. Авторы Telegram-канала «Мариуполь Z» отмечают, что женщина успела убить и мирных, и военных в Донбассе. По данным же Telegram-канала «Оперативные сводки», снайперша может быть причастна к убийству минимум семи солдат, передает «Царьград».
Предположительно, ликвидированной может быть известная на Украине профессиональная убийца Елена Белозерская, которая начинала работать журналисткой, но позже присоединилась к группировке нацистов. Отмечается при этом, что Белозерская была блондинкой, а убитая снайперша – брюнетка.
Второе предположение – убитая служила снайпером в полку «Азов». Фото ее удостоверения появилось в Telegram-канале блогера Сергея Колясникова. Согласно документу, она носила позывной «Оса». Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские войска в 12.02 обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 мм.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты оценили вероятность контрнаступления ВСУ под Киевом
|
|
«Для контрнаступления нужна тяжелая техника. У Киева на северном направлении ее почти не осталось», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Москва официально сокращает активность боев на этом направлении.
«Ни о каком завершении специальной военной операции речи не идет. Это же касается киевского направления», – уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, «если Россия где-то ограничивает военную активность – значит, этот участок будут подстраховывать ударами по ВСУ с воздуха».
«Те силы, которые будут переброшены с этого направления, – продолжил эксперт, – займутся решением одной из приоритетных задач – полным уничтожением группировки ВСУ в Донбассе. А дальше мы увидим движение в сторону Приднестровья с занятием Николаева и Одессы», – прогнозирует Коротченко.
В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков уверен, что ВСУ не смогут организовать полноценное контрнаступление даже в случае наличия таких планов.
«Дело в том, что для атаки нужна тяжелая бронетехника. А ее у Украины практически не осталось. Кроме того, те формирования, которые сейчас есть в Киеве, неспособны на это. Ну и любое контрнаступление предполагает выход за пределы жилой зоны. И тогда противник будет уничтожен российскими войсками с воздуха», – подчеркнул собеседник.
Напомним, Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова по итогам прошедших во вторник российско-украинских переговоров в Стамбуле. На фоне этого ВСУ с утра среды продолжают обстрелы Донбасса.
Вместе с тем глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский заявил, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает полное прекращение огня.
В среду утром постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск России на позиции по состоянию на 23 февраля.
При этом США призвали мир готовиться к масштабному наступлению России на Украине, сказала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины». В то же время The New York Times сообщает о якобы успехах ВСУ на северо-западном направлении от Киева и освобождении города Ирпень. Однако эта информация не находит подтверждений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Самолет российских ВКС сбил в воздушном бою Су-24 ВВС Украины
Российский военный самолет сбил в ходе воздушного боя Су-24 ВСУ в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Тюмень Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 Военно-воздушных сил Украины», – передает ТАСС его слова.
По информации генерала, российская армия оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожила два крупных склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины.
Всего за время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тыс. танков и бронетехники.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты из США назвали расчеты «Алмаз-Антея» самыми верными по делу MH17
|
|
Американские эксперты заявили, что расчеты российского концерна «Алмаз-Антей» по делу MH17 наиболее соответствуют характеру повреждений на обломках самолета, заявила адвокат одного из обвиняемых россиян Сабине тен Дуссхате.
«Все три эксперта (из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского «Алмаз-Антея») пришли к разным выводам относительно места пуска ракеты. Ввиду экспертизы «Алмаз-Антея», его комплексного подхода и простым объяснениям, которые они представили в отчетах и в ходе опроса», – сказала адвокат в суде, передает РИА «Новости».
Она пояснила, что сторона защиты расценивает результаты «Алмаз-Антея» как самые надежные.
Защита решила обратиться за оценкой отчетов «Алмаз-Антея», голландских и бельгийских экспертов к группе опытных американских экспертов.
«Американские эксперты пришли к выводу, что расчеты «Алмаз-Антея» по делу MH17 больше всего соответствуют характеру повреждений, обнаруженных на всех доступных обломках самолета», – указала юрист.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» проводился еще летом 2021 года. Тогда же проводился опрос представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия).
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.
Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Медведев назвал лучшие способы оставить Европу без газа
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа.
Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.
«Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!», – написал он в Telegram-канале.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
Власти Грузии назвали число въехавших в страну россиян с 24 февраля
В период с 24 февраля по 20 марта в Грузию въехало 35 тыс. 28 граждан России, выехало 20 тыс. 733, сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на МВД страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В середине марта министр МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что «после 24 февраля в Грузию въехало 30 439 граждан России, и эта цифра примерно вдвое меньше показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года». При этом, по его словам, уже выехали 17800 граждан России.
В последнее время в соцсетях и в обществе Грузии говорят о «наплыве россиян». Этот вопрос педалирует оппозиция, призывая ввести визы, отмененные для граждан России экс-президентом Михаилом Саакашвили десять лет назад.
Минобороны: Установлены лица, участвовавшие в создании биооружия на Украине
|
|
Выявлены участвовавшие в создании компонентов биологического оружия на Украине лица, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Этими лицами оказались начальники подразделений и сотрудники Минобороны США и основных компаний-подрядчиков ведомства. «Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом», – сказал представитель министерства.
Он отметил, что полученные Минобороны документы говорят о том, что Киев планировал применять беспилотники для распыления смертельно опасных веществ.
«Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества», – подчеркнул Конашенков.
Минобороны продолжит изучать полученные от сотрудников украинских биологических лабораторий документы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.
В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
Пушилин заявил об ускорении операции по освобождению ДНР
|
|
Процесс освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР) проходит интенсивнее, однако о сроках завершения операции сейчас судить невозможно, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Говорить о конечном сроке [завершения операции по освобождению ДНР] пока не представляется возможным. Все сопряжено с множеством факторов, но то, что операция ускоряется, это уже факт», – сказал он в эфире телеканала «Россия–1», передает ТАСС.
Пушилин добавил, что на данный момент освобождено около 55–60% территории республики.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии отказались «нарушать контракты» и платить за газ в рублях
|
|
ФРГ не будет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях и тем самым нарушать действующие контракты, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Хабек заявил, что «мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам (энергоносителей)», и он рад, что «компании точно так же оценивают ситуацию», передает ТАСС.
Он также напомнил, что ранее страны «Группы семи» отклонили возможность оплаты за российские энергоресурсы в рублях.
Кроме того, власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. Чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идет о первой из них.
«Она предусматривает мониторинг ситуации», – пояснил он. Министр сообщил, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб.
Напомним, целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России.
При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Голландская партия отказалась слушать выступление Зеленского в парламенте
В Нидерландах партия «Форум за демократию» (Forum voor Democratie) заявила, что не будет слушать онлайн-выступление Владимира Зеленского в парламенте в четверг, так как считает неуместным делать из украинского лидера «полусвятого» и принимать его сторону в конфликте, основываясь на эмоциях.
Планируется, что в четверг Зеленский выступит с видеообращением в Палате представителей (нижняя палата парламента Нидерландов). Голландская партия «Форум за демократию» заявила, что присутствовать на выступлении не будет, а также не намерена участвовать в последующих дебатах.
«Наивно и даже абсурдно видеть в Зеленском полусвятого. Недавно он запретил одиннадцать (!) политических партий, включая крупнейшую оппозиционную партию страны. Критически настроенные телеканалы были запрещены, в то время как остальные телеканалы недавно были вынуждены транслировать пропаганду 24 часа в сутки», – передает РИА «Новости» сообщение парламентариев.
Они напомнили, что Зеленский фигурирует в весьма сомнительных финансовых делах, например, в «Панамском досье». Кроме того, его армия нередко позирует с нацистской символикой. «А недавно в социальные сети также просочились ужасающие акты насилия над, казалось бы, беспомощными российскими военнопленными со стороны, скорее всего, украинских войск. Все это делает его видеовыступление в нашем парламенте, мягко говоря, неуместным», – считают в партии.
В «Форуме за демократию» считают, что принимать сторону в конфликте на основании эмоций и личной симпатии или под впечатлением речи «совершенно неуместно». Кроме того, парламент – «не площадка для односторонних заявлений».
Как подчеркивается в заявлении, выступление Зеленского в нидерландском парламенте идет вразрез с более чем 170-летней демократической традицией: никогда ранее глава иностранного государства не выступал в Палате представителей. «Для этого есть веская причина: демократическое принятие решений в голландском парламенте должно происходить совершенно независимо, без иностранного влияния и иностранных интересов», – отметили в партии.
Ранее французы осудили антироссийское выступление Зеленского перед парламентом. Также Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, депутат Кнессета Симха Ротман счел тезисы из речи президента Украины Владимира Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста».