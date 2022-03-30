США убрали военные корабли из Черного моря из-за событий на Украине

Решение США вывести корабли американских ВМС из Черного моря вызвано событиями на Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Как пояснил Кирби, «было сочтено благоразумным так поступить», когда США пришли к выводу, что «вторжение становится неминуемым». США хотели «дать всем понять, что не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил». Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, «когда американские корабли вернутся в Черное море». «Мы регулярно вводим корабли в Черное море и выводим их оттуда. Ничего необычного в этом нет. Я имею в виду, что мы не держим их в Черном море на постоянной основе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Он также заверил, что США не согласятся с тем, чтобы Россия по итогам подписания мирного соглашения с Украиной получила контроль над Донбассом: «Нет, вовсе нет. Мы с самого начала заявляли, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть соблюдены». Он подтвердил, что любые договоренности России и Украины касаются только этих двух стран, а «США не вмешиваются в данный мирный процесс». Однако, как заявили в Пентагоне, США «всегда заявляли, что суверенитет и целостность Украины нужно уважать». Вашингтон «не согласится с тем, чтобы Россия получила кусок украинской территории».

По словам Кирби военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, но «русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали». При этом Кирби отметил, что США не видят военной помощи России со стороны Китая. Кроме того, он прокомментировал сообщения о пытках российских военнослужащих на Украине: «Я могу сказать, что вопросы есть, и мировое сообщество ожидает, что обращение со всеми военнопленными будет соответствовать международному праву и Женевским конвенциям». Кирби отказался говорить о контактах с украинскими властями по этому поводу.

США подходят к вопросу о корректировке конфигурации военного присутствия в Европе с пониманием необратимости перемен в регионе и не исключают наращивания сил, заявил Кирби. На вопрос, возможно ли размещение дополнительных войск в Европе на постоянной основе, он ответил: «Возможно, но опять же, никаких решений на данный момент не принято».

Напомним, Россия указывала, что деятельность ВМС США в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».