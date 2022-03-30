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В Австрии разъяснили, как собираются оплачивать российский газ
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Австрийская компания OMV сообщила, что не получала от Газпрома запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро, заявил ее представитель.
Представитель компании сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту (Газпром)», передает РИА «Новости».
«Договорной основой является оплата в евро», – отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Макрон заявил Путину о невозможности платить за поставки газа в рублях
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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, сообщило Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули тему перехода к расчетам за газ в рублях.
«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
По данным Reuters, Макрон заявил в разговоре с Путиным, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.
В Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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В Кремле ответили на вопрос о сроках начала оплаты газа в рублях
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Оплата российского газа другими странами в рублях не начнется 31 марта, поскольку это более растянутый процесс, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, абсолютно. Оплата и поставки – это растянутый по времени процесс», – передает его слова РИА «Новости»
«Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто», – пояснил Песков.
Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Немцы возмутились отказом G7 платить за российский газ в рублях
Немцы раскритиковали решение государств группы G7 отвергнуть требование Москвы оплачивать счета за газ в рублях, своим мнением читатели издания Die Welt поделились в комментариях к соответствующей статье.
Пользователь Jorg W написал, что «Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении, то, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет, ведь санкции движутся по траектории бумеранга», передает РИА «Новости».
«Если рассуждать логически, то почему бы (президенту России Владимиру) Путину не закрутить кран? В данный момент для Путина не имеет смысла экспортировать энергоносители за доллары и евро», – считает Robin Masters.
«Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!», – подытожил Norbert S.
Ранее целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
Между тем 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Вместе с тем в России предложили задуматься над новой платежной единицей для дружественных стран.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой
В Германии возникла угроза остановки сталелитейного, химического и бумажного производств из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России, сообщили крупнейшие промышленные союзы страны.
Президент немецкого профсоюза химиков IGBCE Майкл Вассилиадис заявил, что «взрывные цены на энергоносители, но прежде всего, возможное эмбарго на поставки газа сильно ударят по энергоемкой промышленности», передает «Говорит Москва» со ссылкой на Bloomberg.
Среди последствий сбоя в работе предприятий Вассилиадис перечислил сокращение рабочего времени сотрудников и рабочих мест, коллапс в производствах в Европе – все это будет иметь глобальные последствия, пишет Forbes.
Сообщается, что крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических и бумажных производств в течение нескольких недель, если прекратятся поставки энергоресурсов из России.
Bloomberg указывает, что Германия покупает свыше половины импорта российского топлива. По данным федерального статистического управления страны, в январе Россия заработала около 3 млрд евро от экспорта энергоносителей в Германию.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется. Глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа с целью отказа от поставок российского голубого топлива.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
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В Германии отказались «нарушать контракты» и платить за газ в рублях
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ФРГ не будет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях и тем самым нарушать действующие контракты, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Хабек заявил, что «мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам (энергоносителей)», и он рад, что «компании точно так же оценивают ситуацию», передает ТАСС.
Он также напомнил, что ранее страны «Группы семи» отклонили возможность оплаты за российские энергоресурсы в рублях.
Кроме того, власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. Чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идет о первой из них.
«Она предусматривает мониторинг ситуации», – пояснил он. Министр сообщил, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб.
Напомним, целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России.
При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Расчеты за российское зерно задумали перевести в рубли
В Союзе экспортеров зерна призвали ЦБ рассмотреть возможность продавать зерно по экспортным контрактам за рубли на фоне введенных против России санкций.
В Союз входят, в частности, ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», ОЗК, Cargill, Viterra. В ведомстве попросили обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, передает «Коммерсант».
Отмечается, что в данный момент большинство контрактов заключаются в валюте, однако с началом военной операции России на Украине и последовавшей за ней волны санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, так как банки не всегда соглашались переводить деньги.
Кроме того, в Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер для оптимизации текущих операций, в их числе – фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. Отмечается, что отправка и зачисление суммы пошлины на счет таможни проходят с задержкой, в итоге уже перечисленных средств бывает недостаточно.
Союз также просит ЦБ рассмотреть вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне. Указывается, что даже при выросших ставках зарубежные компании не готовы страховать риски, связанные с заходом судов в порты России.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что экспортеры зерна обеспечивают приток ликвидности в российское растениеводство, а потребители российского зерна готовы работать в любой валюте.
В Объединенной зерновой компании (ОЗК) заявили, что есть затруднения с фрахтом, в целом не влияющие на формирование экспортного потока, а вопросы оплаты экспортных контрактов за рубли уже прорабатываются. Также имеется положительный опыт использования механизма оплаты поставок зерна в рублях с Турецким государственным зерновым советом.
Выбор российской валюты обусловлен экономической целесообразностью и снижает риски от возможных курсовых колебаний, отметили в ОЗК. Кроме того, это существенно облегчит торговлю с Ираном.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов подтвердил, что риски с доставкой зерновых грузов на фоне кризиса увеличились. Многие покупатели переходят на контракты на условиях CIF (продавец доставляет товар в порт выгрузки) вместо FOB (доставка до порта отгрузки).
Вместе с тем гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что, хотя такая схема расчетов теоретически может быть рассмотрена для Турции, у которой с Россией есть большие объемы взаимной торговли продовольствием, вряд ли она возможна с другими импортерами.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Также Россия временно запретила экспорт сахара и зерновых. Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых, в Германии уже зафиксировали значительный рост цен на продукты и пшеницу.
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Польша решила ввести запрет на импорт угля из России
Правительство Польши приняло решение ввести запрет на импорт угля из России, сославшись на вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
«Ссылаясь на вопросы безопасности, мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России. Это будет вписано в закон», – цитирует ТАСС Мюллера.
По его словам, Польша больше не может ждать соответствующего решения от Европейской комиссии.
Ранее Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали Европу признать ошибочность санкций против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что будет с Польшей без российского газа.
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ЦБ понизил курс доллара на 30 марта до 86 рублей
Банк России установил на 30 марта официальный курс доллара на уровне 86,2843 руб., что на 7 руб. 42,82 коп. ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро регулятор понизил на 6 руб. 66,29 коп., до 96,0085 руб. По данным на 17.24 мск, курс доллара на валютных торгах Московской биржи снижался на 4,16%, до 86,02 руб., курс евро находился на уровне 95,45 руб. (-1,19%), сообщает ТАСС.
Во вторник курс доллара на валютных торгах Московской биржи сократился ниже уровня в 84 рубля, курс евро – ниже 93 рублей.
Володин посоветовал Западу искать рубли
Западу следует «искать рубли», чтобы рассчитываться за российский газ, а Москве можно задуматься и о продаже за национальную валюту ряда других экспортируемых товаров, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин написал в Telegram, обращаясь к недружественным странам, что если они хотят получать российский газ, то им следует начать «искать рубли».
«На протяжении последних дней широко обсуждается вопрос расчетов за природный газ в рублях. Сначала страны G7 не согласились с требованием рассчитываться за энергоресурсы в нашей валюте. Затем (президент Франции Эммануэль) Макрон заявил, что такой возможности у европейских стран нет. А сегодня СМИ сообщили, что потоки газа по газопроводу «Ямал – Европа» упали до нуля», – напомнил он.
Спикер Госдумы указал, что «европейским политикам необходимо заканчивать разговоры и перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях».
«Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах. Правильное решение принял наш президент (Владимир Путин). Депутаты Государственной думы его поддерживают», – подчеркнул Володин.
Он добавил, что у Европы «есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях», «никакой трагедии в этом нет».
«Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ – ищите рубли. По-другому не должно быть», – подытожил Володин.
Он также выразил мнение, что России следовало бы расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту «удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес».
«В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать», – заключил он.
Напомним, 23 марта Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли.
В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. Однако до этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Эксперт: В ближайшие пару недель доллар может опуститься до 80 рублей
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«В ближайшие пару недель доллар вполне может стабилизироваться в районе 80 рублей», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Национального союза экспортеров Илья Семин, комментируя рост рубля по отношении к доллару и евро.
Во вторник, 29 марта, на валютных торгах Московской биржи курс доллара снижался до 83,3 рубля (-6,91%), курс евро – до 92,6 рубля (-4,13%).
«Главная причина укрепления рубля, на мой взгляд, – это тот факт, что в Европе начинают готовиться к переходу на покупку газа в рублях. И неминуемость этого шага как раз и означает, что рубль будет укрепляться», – говорит Семин.
«Естественно, есть заявления западных политиков о том, что они не будут покупать газ за рубли. Но также есть и реальность, которую мы видим. Это значит, что некие организации предпринимают действия по покупке рубля или же в ближайшем будущем собираются прибегнуть к таким действиям. На этих ожиданиях, а также на конкретных действиях рубль укрепляется. Его начинают больше покупать, в том числе и за границей. За счет этого мы и видим изменение его курса», – объясняет эксперт.
«На мой взгляд, в ближайшие пару недель доллар вполне может стабилизироваться в районе 80 рублей. Может, рост и дальше продолжится. Но в краткосрочном моменте я вижу такую цифру – 80», – заключил Семин.
Ранее президент Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки природного газа с недружественными странами в рубли до 31 марта. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предупредил, что в случае отказа Евросоюза платить за газ в рублях Россия не станет «заниматься благотворительностью» и поставлять его бесплатно.
Газета ВЗГЛЯД писала, что на данный момент эксперты выделяют три газовых сценария для Европы, из которых отказ европейских стран от «газорубля» – самый маловероятный.
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Вучич сравнил напряжение перед переговорами с Путиным и Байденом
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Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что ему легче вести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, чем с американским лидером Джо Байденом.
Вучич сказал, что «напряжение перед встречей с Путиным меньше, чем перед встречей с Байденом». По его словам, на переговорах с Путиным «нет давления по вопросу Косово». Как рассказал президент Сербии, с российским лидером он встречался 19 раз, это «были разные разговоры».
«Тяжелее всего, когда он был очень тихий. Это было, думаю, два раза из всех наших 19 разговоров. Но это было давно, сейчас у нас состоялся полностью открытый разговор 25 ноября», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.
Напомним, в ноябре на переговорах Путина и Вучича было решено, что Сербия будет покупать российский газ по 270 долларов, то есть по самой низкой цене в Европе, если не считать Белоруссии. Это «невероятная», по оценке Вучича, цена, узнав о которой директор «Сербиягас», по президентскому свидетельству, «прыгал от счастья».
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В России предложили задуматься над новой платежной единицей для дружественных стран
России следует перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу, с соответствующей инициативой выступили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Эксперты считают, что санкции Запада, которые отрезали Россию от мировых рынков капитала и затруднили конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение Москвы получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, «поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами», передает РБК.
В такой системе расчетов могут быть заинтересованы страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран и Турция. Так они избавятся от зависимости от других валют, которые могут использоваться в качестве геополитического оружия.
Авторы инициативы также предложили привязать стоимость единицы к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам. Курс будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке.
Отмечается, что власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами в будущем.
Напомним, что еще в 2021 году официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что санкции ставят под сомнение использование доллара в качестве приоритетной валюты.
В данный момент президент России Владимир Путин ждет до конца марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны. В Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Курс доллара упал ниже 84 рублей
Курс доллара на валютных торгах Московской биржи сократился ниже уровня в 84 рубля, курс евро – ниже 93 рублей, свидетельствуют данные торгов.
На 14.46 мск курс доллара снижался до 83,3 рубля (-6,91%), курс евро – до 92,6 рубля (-4,13%), передает ТАСС.
Утром рубль усиливал рост к доллару и евро, пытаясь отбить у них уровни 87 рублей и 96 рублей.
По итогам фондовых торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,91%, до 2408,49 пункта, долларовый индекс РТС вырос до 881,59 пункта (+7,11%).
В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Макроном оплаты газа в рублях
Тема оплаты за российский газ в рублях затрагивалась в разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что данная тема «затрагивалась в ходе вчерашнего разговора». Так он ответил на вопрос о том, какой был ответ Путина на заявление Макрона о невозможности платить за контракты по российскому газу в рублях, передает РИА «Новости».
Ранее Reuters со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон в телефонном разговоре с Путиным заявил о невозможности платить за газ рублями. До этого в Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Вместе с тем в Кремле заявили, что оплата российского газа другими странами в рублях не начнется 31 марта, поскольку это более растянутый процесс.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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В Польше захотели весной отказаться от российского угля
Власти Польши планируют в апреле или мае полностью отказаться от российского угля, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил, что «на совете министров мы приняли план отказа от (российского) угля», подчеркнув, что Варшава делает это, несмотря на отсутствие согласия всего Евросоюза, передает ТАСС.
«Апрель, самое позднее, май будет временем полного отказа от российского угля», – констатировал премьер.
Он также призвал ввести налог на российские энергоносители в ЕС, чтобы «справедливо шла торговля и справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке». По его словам, «Польша представила радикальный план отхода от российских энергоресурсов», а другие страны «не делают ничего».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Польшей без российского газа.
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