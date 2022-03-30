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Офицер ЛНР сравнил украинских военных с террористами
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Украинский режим воюет так, как не воевал никто, заявил советник министра обороны Украины до 2014 года, ныне офицер ЛНР Алексей Селиванов.
«Киевский режим воюет более аморально, чем террористы, более аморально, чем в различные этнические конфликты, более аморально, чем нацистский рейх, потому что украинские силовики и различные бандитские отряды типа фрайкоров и т. п., прикрываются мирным населением, используют своих же граждан как врагов, в которых можно стрелять, которым можно угрожать, над которыми можно издеваться», – рассказал он ФАН.
По его словам, цель киевского режима – «подставить своих же граждан под огонь России, чтобы обвинить потом во всех этих смертях ВС РФ. Руководство соседнего государства стремится превратить Украину в выжженное поле, где все убивают всех, в землю жертвоприношения собственных».
«Пропаганда о фальшивых победах украинского войска преследует цель мотивировать граждан Украины, в том числе и на освобожденных территориях, сопротивляться русским войскам, стрелять и убивать друг друга. Хотя на самом деле это совершенно бессмысленно, потому что украинское государство однозначно сегодня отсчитывает свои последние дни», – сказал Селиванов.
Он напомнил, что на массе территорий – в Сумах, в Харькове, в Запорожской области – украинская власть раздала вооружение откровенным бандитам, которые терроризируют окружающих.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Шаманов заявил о задержании пытавших российских солдат украинских националистов
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Российский спецназ захватил издевавшихся над военнопленными украинских националистов, заявил замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов.
«[Те, кто] измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», – цитирует Шаманова ТАСС.
Депутат объяснил, что подозреваемые в пытках – выходцы из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист».
«Это они сами рассказали уже на первых допросах», – сказал Шаманов.
Ранее в Сети опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. Сообщалось, что это якобы произошло на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.
По неподтвержденным данным, одним из организаторов пыток является участник евромайдана и боевик «Азова» Сергей Величко, известный как Чили. Величко в «Азове» отличился особой жестокостью – убийством гражданского населения, включая детей.
В пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность. Он подчеркнул, что в Кремле видели видеоролик, в котором российским военным прострелили ноги.
Украинская сторона в ходе переговоров с российской в Стамбуле пообещала принять самые жесткие меры в отношении тех, кто пытал российских военнопленных.
Газета ВЗГЛЯД писала, что на этот ролик с пытками обратило внимание немецкое издание Bild. Аудиторию шокировали кадры издевательств киевских силовиков над пленными российскими солдатами. Доказательством военных преступлений Киева этот ролик назвали и греческие СМИ.
Политолог Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что денацификация Украины должна вестись до полной победы, после чего необходимо провести «Нюрнберг 2.0», где и нужно будет продемонстрировать ролики с пытками со стороны националистов.
Мединский: Украина готова письменно отказаться от возврата Крыма и Донбасса военным путем
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Украинские предложения на переговорах предполагают, что Киев отказывается от возврата Крыма и Донбасса военным путем, заявил глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский.
«В целях реализации внеблокового безъядерного статуса дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров», – сказал Мединский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что это не соответствует позиции России, но «Украина сформулировала свой подход».
Гарантии безопасности для Украины не распространяются «на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей».
«Что такое отдельные районы формулирует Украина отдельно, и площади этих отдельных районов. А Россия сформулирует так, как она это понимает», – указал Мединский.
Также Мединский по итогам переговоров сообщил, что Россия предлагает провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.
Ранее Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
Встреча продлилась около трех часов во дворце Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме. Перед этим в городе усилили меры безопасности.
До этого Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия провели переговоры в формате тет-а-тет.
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США призвали мир готовиться к масштабному наступлению России на Украине
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Никто не должен быть обманут заявлениями России, сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины».
Бедингфилд сказала, что США и Украина «очень тесно работают над широким спектром вариантов действий», но она «не может заранее рассказать ни о каких конкретных деталях, касающихся каких-либо дискуссий о гарантиях безопасности». При этом США готовы оказывать содействие Украине в ее переговорах с Россией и поддерживают участие Киева в этом дипломатическом процессе. «Мы готовы помочь, чем можем, и сконцентрированы на том, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров», – приводит ее слова ТАСС.
При этом Бедингфилд заявила, что «никто не должен быть обманут заявлениями России». По мнению США, «любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод» войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины». США «видели с самого начала», что Россия «агрессивно наступала на Киев в начале этого конфликта», сказала Бедингфилд, добавив, что «нет оснований полагать, что они изменили эту стратегию».
По ее словам, США рассматривают различные варианты новых ограничений против России, включая расширение уже введенных санкций и их ужесточение. США «не ожидают, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем». США будут добиваться того, чтобы Россия заплатила «максимальную цену» за военную операцию на Украине, передает РИА «Новости».
Бедингфилд попросили предоставить детали планов администрации США принять в стране 100 тыс. украинских беженцев. В ответ она заявила: «Мы рассчитываем, что большинство из этих беженцев захотят остаться поближе к дому, захотят остаться в Европе. Но мы прилагаем усилия для того, чтобы гарантировать, что мы сможем принять 100 тыс. человек».
Вашингтон считает, что новым контактам президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине и приверженность дипломатии со стороны России, заявила Бедингфилд.
Во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. При этом гарантии не должны распространяться на территории Крыма, ДНР и ЛНР. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию. В связи с тем, что переговоры переходят в практическую плоскость, Министерством обороны «принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», сообщил замминистра обороны России Александр Фомин, который также участвовал в переговорах.
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Подоляка обогнал Шария по числу подписчиков на YouTube
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Блогер Юрий Подоляка обогнал украинского медиаэксперта Анатолия Шария по числу подписчиков на видеоплатформе YouTube. Разрыв составляет уже более 100 тыс. подписчиков и продолжает увеличиваться. Подоляка начал резко набирать популярность благодаря своим аналитическим обзорам о ходе спецоперации России на Украине.
Российско-украинский эксперт и блогер Юрий Подоляка обогнал по числу подписчиков на сайте YouTube украинского блогера и медиаэксперта Анатолия Шария. Если у первого теперь 2,95 млн подписчиков, то у второго – 2,94 млн подписчиков. Причем заметный рост аудитории Подоляки произошел в последние несколько недель.
Киевлянин Шарий получил известность на Украине во второй половине 2000-х годов благодаря серии публикаций об организованной преступности в украинских изданиях. В 2011 году журналист был вынужден эмигрировать, получил статус политического беженца в Евросоюзе. В 2013 году Шарий открыл свой канал в YouTube и быстро завоевал популярность благодаря разоблачению фейковых новостей и роликам с остроумными комментариями об украинских СМИ и политиках. Изначально эксперт сделал акцент на аналитических материалах о действиях новых украинских властей и особенно Петре Порошенко, который стал президентом после госпереворота в 2014 году.
В последние годы Шарий сосредоточился на политической борьбе с киевской властью и создал в 2015 году «Партию Шария», которая была запрещена в середине марта наряду с десятком других оппозиционных партий.
Ранее СБУ обвинила Шария в том, что он якобы осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». На Украине часто называют Шария пророссийским блогером и обвиняют в связях с Кремлем.
Уроженец Сумской области, журналист Юрий Подоляка первоначально получил известность в «Живом журнале», где писал под ником yurasumy. В YouTube начал резко набирать подписчиков благодаря комментариям о ходе второй карабахской войны 2020 года, и в особенности после начала российской спецоперации на Украине в конце февраля.
Блогер сосредоточился на разоблачении фейков и дезинформации украинских СМИ о ходе спецоперации. Подоляка доходчиво объясняет аудитории военные сводки, широко используя карты районов боевых действий. Его аналитические обзоры о происходящем на Украине собирают миллионы просмотров уже в первые часы после публикации. Сам Подоляка неоднократно говорил, что его задача заключается в создании общей ментальности между братскими народами, которые жили на территории СССР, а после развала Советского Союза оказались по разные стороны границ.
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Украина захотела добиться отвода российских войск на февральские позиции
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Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск России на позиции по состоянию на 23 февраля, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
Кислица сообщил, что Россия и Украина обсуждают «механизм введения режима прекращения огня, отвод войск и других вооруженных формирований, безопасное функционирование на постоянной основе гуманитарных коридоров, а также обмен погибшими, освобождение военнопленных и мирных граждан», передает ТАСС.
При этом «подписание соглашения о гарантиях безопасности», по его словам, «возможно лишь после возвращения всех российских вооруженных формирований на позиции по состоянию на 23 февраля». Кислица считает, что установление режима прекращения огня и деэскалация на Украине произойдут не скоро.
Как заявил постпред, состоявшиеся в Турции переговоры России и Украины свидетельствуют, что Москва «может быть готова к движению вперед, однако еще предстоит долгий путь к устойчивому режиму прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации».
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Самолет российских ВКС сбил в воздушном бою Су-24 ВВС Украины
Российский военный самолет сбил в ходе воздушного боя Су-24 ВСУ в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Тюмень Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 Военно-воздушных сил Украины», – передает ТАСС его слова.
По информации генерала, российская армия оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожила два крупных склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины.
Всего за время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тыс. танков и бронетехники.
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Washington Post: ВСУ подставляют под удар мирных жителей Украины
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Вооруженные силы Украины организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит», пишет американская газета Washington Post. Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают – этим Киев нарушает международное право и законы войны.
«Они просто бьют по жилым домам в этих районах», – говорит депутат Рады Алексей Гончаренко, который прибыл на место происшествия вскоре после взрыва две недели назад. «Вы можете обойти все вокруг, но не найдете ни армейских целей, ни военных. Это просто террор». Однако через несколько минут свист украинских ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня, напугал жителей, пристально разглядывающих свои разрушенные дома. Затем еще один исходящий шквальный огонь. Оружие, похоже, находилось поблизости, возможно, в нескольких улицах отсюда, но точно в самой столице, пишет Washington Post.
Издание отмечает, что украинцы все чаще сталкиваются с неприятной истиной: понятное желание военных защититься от российских атак может привести к тому, что гражданское население оказывается под прицелом. Практически каждый район в большинстве городов милитаризован, что делает его потенциальной целью для российских войск, пытающихся вывести из строя украинскую оборону, заявляет Washington Post.
За последний месяц журналисты издания были свидетелями того, как украинские противотанковые ракеты, зенитные орудия и бронетранспортеры размещались возле жилых домов. В Киеве есть множество мест, где вооруженные силы размещены в гражданских кварталах, утверждают они. Офисы, дома и даже рестораны там превращены в базы для сил территориальной обороны Украины. А на одном пустыре сотрудники издания заметили грузовик с реактивной установкой залпового огня «Град». Западные медиа отмечали, что украинские средства ПВО так сосредоточены в городе, что когда они поражают российские ракеты или беспилотники, то их обломки иногда падают на жилые комплексы.
Недовольство подобным соседством выражают жители таких кварталов, пишет издание. «Это страшно», – говорит киевлянка Людмила Крамеренко. Когда ее спросили о том, беспокоится ли она, что военные и их техника находятся столь близко к тому месту, где она живет, она после долгой паузы ответила: «Я не знаю, что сказать. Мы просто надеемся, что все будет хорошо и это скоро закончится».
«Не хочу сказать, что Украина несет ответственность за жертвы среди гражданского населения, так как она ведет защиту своей страны от агрессора, – говорит профессор международного права Мидлсекского университета в Лондоне Уильям Шабас. – Но Украина переносит поле боя в жилые районы, а это увеличивает опасность для гражданского населения». По его мнению, страна не имеет права использовать жилые кварталы в качестве «живого щита». Он добавил, что не предполагал, что это действительно происходит.
Стратегия Украины размещать тяжелую военную технику, средства обороны в жилых зонах может ослабить усилия Запада и Украины по привлечению России к юридической ответственности за возможные военные преступления, считают опрошенные изданием правозащитники и эксперты по международному гуманитарному праву. «Если там есть военная техника, и русские говорят, что они стреляют по этой военной технике, то это подрывает утверждение, что они намеренно атакуют гражданские объекты и гражданских лиц», – заявляет работающий на Украине сотрудник отдела кризисов и конфликтов Human Rights Watch Ричард Вейр.
По словам Вейра, украинские военные в соответствии с международным правом обязаны вывести свои силы и технику из районов, где проживает мирное население. А если это невозможно, они обязаны эвакуировать гражданское население из этих районов.
«Если они этого не сделают, то это будет нарушением законов войны, – говорит он. – Их действия подвергают риску мирных жителей, ведь вся военная техника – законная цель».
В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран. Также глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером использование украинскими военными и националистами мирных жителей на Украине в качестве живого щита.
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ВСУ выпустили «Точку-У» по Луганску
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Войска Украины выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: в 05.25 со стороны Северодонецка выпущена ракета «Точка-У» по Луганску», – передает ТАСС сообщение представительства.
Напомним, 14 марта штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
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Россия предложила США спросить поляков про Бандеру и Шухевича
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил замгоссекретаря США Уэнди Шерман узнать у поляков, «кто такие Степан Бандера и Роман Шухевич».
На заседании СБ ООН Россия указала на преступления украинских националистов. Шерман «как еврейка и гражданка США» заявила, что «происходящее на Украине – это не про нацистов», а также указала, что «еврейский президент Украины определенно не нацист». Полянский не стал опровергать «расхожую отговорку, когда люди говорят о том, что украинский президент еврей, поэтому он не может быть нацистом», но решил «просто привести факты», передает РИА «Новости».
«Вы же знаете, кто такой Степан Бандера и Роман Шухевич. Вы знаете, сколько эти люди сделали плохого для человечества. Это люди, которые сотрудничали с нацистами, которые причастны к убийствам евреев, поляков, русских, украинцев. Если вы сомневаетесь, спросите об этом поляков. Не польских политиков, а простых жителей Польши. Я работал в Польше три года. Я прекрасно знаю, как относятся в Польше к Бандере», – сказал он.
Полянский отметил, что Бандера и Шухевич являются национальными героями Украины, а на «шевронах национальных батальонов Украины есть нацистские символы». Он указал, что НАТО пришлось «удалить со своей официальной страницы портрет украинской военнослужащей, потому что на шевроне был нацистский символ».
«Конечно, это ничего не значит, если у вас на рукаве нацистский символ. Конечно, если ваши бойцы пытают пленных и выжигают у них свастики на груди, это тоже ничего не значит – с вашей точки зрения это не нацисты. Если президент страны считает, что национальный герой этой страны – это тот человек, который воевал вместе с Гитлером и убивал евреев, поляков, русских и украинцев – с вашей точки зрения, это тоже ничего не значит. А мы считаем иначе», – заявил он.
Шерман также заявляла, что во время диалога по безопасности между Москвой и Вашингтоном предлагала варианты, якобы учитывавшие обеспокоенности России, но «президент Путин избрал вторжение». Полянский не стал «комментировать ту часть, которая касается участия в переговорах» Шерман, поскольку она, «естественно, в них ориентируется гораздо лучше». Однако, отметил он, «раз переговоры не удались, значит, наверное», США «их как-то не доработали на этом направлении», Вашингтону «нужно было работать лучше и предлагать более серьезные вещи», сказал он.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что «в подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой».
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Бойцы ДНР и России устранили опасную снайпершу в Мариуполе
Военнослужащие армии России совместно с коллегами из ДНР уничтожили особо опасную снайпершу в Мариуполе: женщина убивала как военных, так и мирных.
Бойцы опубликовали тело снайперши, завернутое в покрывало. Авторы Telegram-канала «Мариуполь Z» отмечают, что женщина успела убить и мирных, и военных в Донбассе. По данным же Telegram-канала «Оперативные сводки», снайперша может быть причастна к убийству минимум семи солдат, передает «Царьград».
Предположительно, ликвидированной может быть известная на Украине профессиональная убийца Елена Белозерская, которая начинала работать журналисткой, но позже присоединилась к группировке нацистов. Отмечается при этом, что Белозерская была блондинкой, а убитая снайперша – брюнетка.
Второе предположение – убитая служила снайпером в полку «Азов». Фото ее удостоверения появилось в Telegram-канале блогера Сергея Колясникова. Согласно документу, она носила позывной «Оса». Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские войска в 12.02 обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 мм.
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Эксперты оценили вероятность контрнаступления ВСУ под Киевом
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«Для контрнаступления нужна тяжелая техника. У Киева на северном направлении ее почти не осталось», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Москва официально сокращает активность боев на этом направлении.
«Ни о каком завершении специальной военной операции речи не идет. Это же касается киевского направления», – уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, «если Россия где-то ограничивает военную активность – значит, этот участок будут подстраховывать ударами по ВСУ с воздуха».
«Те силы, которые будут переброшены с этого направления, – продолжил эксперт, – займутся решением одной из приоритетных задач – полным уничтожением группировки ВСУ в Донбассе. А дальше мы увидим движение в сторону Приднестровья с занятием Николаева и Одессы», – прогнозирует Коротченко.
В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков уверен, что ВСУ не смогут организовать полноценное контрнаступление даже в случае наличия таких планов.
«Дело в том, что для атаки нужна тяжелая бронетехника. А ее у Украины практически не осталось. Кроме того, те формирования, которые сейчас есть в Киеве, неспособны на это. Ну и любое контрнаступление предполагает выход за пределы жилой зоны. И тогда противник будет уничтожен российскими войсками с воздуха», – подчеркнул собеседник.
Напомним, Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова по итогам прошедших во вторник российско-украинских переговоров в Стамбуле. На фоне этого ВСУ с утра среды продолжают обстрелы Донбасса.
Вместе с тем глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский заявил, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает полное прекращение огня.
В среду утром постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск России на позиции по состоянию на 23 февраля.
При этом США призвали мир готовиться к масштабному наступлению России на Украине, сказала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины». В то же время The New York Times сообщает о якобы успехах ВСУ на северо-западном направлении от Киева и освобождении города Ирпень. Однако эта информация не находит подтверждений.
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Мединский: Минобороны разъяснит деэскалацию на киевском и черниговском направлениях
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Генштаб ВС России в скором времени объяснит притормаживание или деэскалацию конфликта на двух направлениях на Украине, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
«В заявлении Министерства обороны сегодня было сказано, что конкретные детали Генеральный штаб огласит в ближайшее время. Что будет означать притормаживание или деэскалацию конфликта на двух направлениях», – пояснил Мединский.
Видео с выступлением опубликовано в Telegram-канале RT.
Ранее Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
В ходе переговоров Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Мединский пояснял, что все украинские предложения будут изучены в Москве, и по ним будет дан ответ.
Он отмечал, что Россия предлагает провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.
Взрыв произошел в Белгородской области у границы с Украиной, есть пострадавшие
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В районе села Красный Октябрь в Белгородской области произошел взрыв, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Источник в экстренных службах сообщает, что пострадали четверо военнослужащих.
Гладков сообщил в Telegram, что «на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы». По его словам, «инцидент произошел в районе села Красный Октябрь», а «глава села сейчас находится на месте» и «на прямой связи» с губернатором, «оперативно» сообщая «всю информацию». Гладков заверил, что «жертв и пострадавших среди жителей нет», как и «разрушений на территории поселка». «На месте работают все экстренные службы. О причине произошедшего сообщу позже», – заявил он.
Как сообщил источник ТАСС, «снаряд попал на территорию временного военного городка». В результате «ранения получили четверо военнослужащих». По предварительным данным, обстрел велся с украинской стороны.
Позднее Гладков сообщил, что «взрывы прекратились», а «на место прибыла оперативная группа МЧС». «Сейчас будет проведен еще один обход села, чтобы осмотреть дома на наличие повреждений», – заявил он.
Во вторник в поселке Теткино на российско-украинской границе в Курской области произошел обстрел со стороны Украины. На прошлой неделе в результате обстрела приграничного села Журавлевка в Белгородской области погиб протоиерей Олег Артемов. Гладков сообщал, что более 20 домов и машин получили повреждения в селе Журавлевка после взрыва снаряда, запущенного днем ранее со стороны Украины.
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Стало известно о желании Джонсона поставить Украине «более смертоносные» вооружения
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Газета Times со ссылкой на источники пишет, что британский премьер-министр Борис Джонсон заявил кабинету министров, что хочет поставить Украине «более смертоносные» вооружения.
По данным издания, Джонсон не уточнил, какое именно оружие Лондон мог бы поставить Киеву. Источник в оборонных кругах сообщил газете, что Украине нужны «средства дальнего огневого поражения», в том числе тяжелая артиллерия. Такое вооружение потребовало бы дополнительного обучения, британское правительство также опасается эскалации, пишет издание, передает РИА «Новости».
В качестве одного из вариантов поставок издание называет самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers, однако, по словам источника, эти системы уже устарели. «Более крупные системы» потребовали бы от украинских военнослужащих проходить обучение в соседних странах, указывает газета.
AS-90 – британская самоходная 155 мм артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц.
Создана фирмой Vickers в 1981–1986 годах и предназначалась для замены как устаревших британских САУ «Эббот», так и САУ M109 производства США. В ходе серийного производства с 1992 по 1995 год было выпущено 179 AS-90, не считая прототипов. Лицензионное производство башни от AS-90 осуществляется в Польше.
Ранее министр обороны королевства Бен Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента, заявил, что Великобритания продолжает поставки противотанковых ракет на Украину, изучается вопрос отправки переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.
Захарова высмеяла рекомендации МИД Украины «ничего не есть» на переговорах с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над заявлением министерства иностранных дел Украины, которое посоветовало своим дипломатам «ничего не есть и не пить» на переговорах с Россией.
«Украинский МИД посоветовал дипломатам «ничего не есть и не пить» на переговорах с Россией. Лучше также не касаться поверхностей, министр иностранных дел Кулеба», – написала она в Telegram-канале.
«Ага. Теперь понятно, почему в Киеве украинские силовики застрелили своего переговорщика Дениса Киреева – он ел, пил и касался поверхностей на переговорах с Россией», – сказала дипломат.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.