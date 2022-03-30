Офицер ЛНР сравнил украинских военных с террористами

Украинский режим воюет так, как не воевал никто, заявил советник министра обороны Украины до 2014 года, ныне офицер ЛНР Алексей Селиванов.

«Киевский режим воюет более аморально, чем террористы, более аморально, чем в различные этнические конфликты, более аморально, чем нацистский рейх, потому что украинские силовики и различные бандитские отряды типа фрайкоров и т. п., прикрываются мирным населением, используют своих же граждан как врагов, в которых можно стрелять, которым можно угрожать, над которыми можно издеваться», – рассказал он ФАН.

По его словам, цель киевского режима – «подставить своих же граждан под огонь России, чтобы обвинить потом во всех этих смертях ВС РФ. Руководство соседнего государства стремится превратить Украину в выжженное поле, где все убивают всех, в землю жертвоприношения собственных».

«Пропаганда о фальшивых победах украинского войска преследует цель мотивировать граждан Украины, в том числе и на освобожденных территориях, сопротивляться русским войскам, стрелять и убивать друг друга. Хотя на самом деле это совершенно бессмысленно, потому что украинское государство однозначно сегодня отсчитывает свои последние дни», – сказал Селиванов.

Он напомнил, что на массе территорий – в Сумах, в Харькове, в Запорожской области – украинская власть раздала вооружение откровенным бандитам, которые терроризируют окружающих.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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