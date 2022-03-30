В Госдуме оценили возможность рецессии в экономике США

США ждет как минимум кризис, а как максимум экономический крах, поскольку сегодняшняя ситуация предполагает очередную рецессию, которая может стать критической, считает зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков.

Он объяснил, что доходность пятилетних американских Treasury Notes (среднесрочные свободно обращающиеся казначейские облигации (США) впервые с 2006 года оказывалась выше, чем у 30-летних Treasury Bonds. По словам Голикова, это может быть одним из ранних признаков рецессии, грозящей экономике США.

«Что это значит? Инверсия кривой доходности – ситуация, когда долгосрочные облигации приносят меньше, чем краткосрочные – считается одним из самых надежных предсказателей рецессии. Рецессия – это спад в производстве и замедление экономики. Слово происходит от латинского recession – «отступление», – написал он в своем Telegram.

Зампредседателя думского комитета уточнил, что кривую доходности строят для разных долговых инструментов, например, для казначейских облигаций США.

«Эта кривая показывает, как меняется годовая доходность облигаций в зависимости от срока погашения. В здоровой экономике кривая имеет нормальный вид и возрастает вправо: чем больше времени до погашения, тем выше доходность», – добавил он.

«Когда говорят о кривой, то часто упоминают понятие «спред». Это разница в доходности длинных и коротких бумаг. Например, доходность десятилетних облигаций составляет 3% годовых, двухлетних – 2%. Разница в один процентный пункт – это и есть спред», – объясняет Голиков.

Такую премию инвесторы получают за инвестирование в длинные бумаги. Если кривая доходности имеет нормальный вид, спред будет больше нуля.

Однако иногда короткие облигации дают большую доходность, чем длинные. «Тогда кривая доходности инвертируется, а спред опускается ниже нуля. То есть инвесторы предпочитают не короткие бумаги, а длинные – более безопасные в данный момент, но с меньшей доходностью», – отмечает эксперт.

Так происходит потому, что они ожидают рецессии – спада экономики. И как показывает история, обычно ожидания не подводят инвесторов, продолжает он.

«С 1976 года в экономике США случилось шесть рецессий. И перед каждой спред десятилетних и двухлетних облигаций опускался ниже нуля. На сегодня ситуация предполагает очередную рецессию и как комментируют мировые экономисты, эта рецессия для США будет критической. Все действия и намерения ФРС планомерно к этомуприводят. Плюс последние события сошлись во времени, это и Covid и совершенно безумная политика последнего президента однозначно отбросят Америку в 18 век», – заключил Голиков.