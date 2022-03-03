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Олешко со сцены обратился к зрителям по поводу ситуации на Украине
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Актер театра и кино Александр Олешко со сцены озвучил свою позицию по ситуации на Украине и заявил, что выступает против давления, которое обрушилось на Россию.
«Вы знаете, мне всегда казалось, что моя гражданская позиция ясна, на виду у всех, на протяжении всей моей жизни. Ее можно понять через те песни, которые я пою, через то, что я говорю со сцены, как я поступаю, что я люблю, а что категорически не приемлю. Моя гражданская позиция проста и ясна – я против войны, которую объявили нашей стране. Мой дед воевал в Великой Отечественной войне против нацизма, и я никогда не смогу его предать. Я против избирательного горевания, когда одних жалко, а других нет. Я протестую против того, что несколько лет назад несколько стран объявили песни «Темная ночь» и «Катюша» экстремистскими – и эти песни стали под запретом. До того и после этого решения, я пел эти песни в любом концерте всегда... Я это делал и буду делать впредь», – сказал он в видео, которое опубликовал в Instagram.
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Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин заявил газете ВЗГЛЯД, что среди медиаэлиты нашлись патриоты и не поддались давлению Запада. По его мнению, безусловными примерами здесь служат оперная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев, попавшие под санкции ЕС и США из-за поддержки России.
Киев отказался выполнять «российские ультиматумы»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на переговоры с Россией, но не готов выполнять российские «ультиматумы».
«Сейчас мы готовы к переговорам и дипломатии, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов... Когда пройдут очередные переговоры, на данный момент неизвестно», – сказал на брифинге Кулеба, передает РИА «Новости».
Также глава МИД Украины подтвердил, что в ходе телефонных переговоров с британской коллегой Лиз Трасс согласовал новые санкции против России.
«Согласовали новые санкции против России за ее варварскую агрессию против Украины, а также шаги по закрытию любых лазеек, чтобы не оставить России шансов обойти текущие и будущие санкции», – написал он в соцсетях.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник, в среду должен состояться второй раунд.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины и защите жителей ДНР и людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Минобороны назвало потери при проведении спецоперации на Украине
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В ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Среди украинских националистов и военнослужащих потери составляют – более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными. В списке пленных находится 572 человека.
В минобороны подчеркнули, что информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки, – это целенаправленная дезинформация.
«Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки – это целенаправленная дезинформация», – сказал Конашенков.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В минобороны добавили, что удары наносят только по военным объектам, а не по гражданским.
На утро среды, поражены более 1,5 тыс. объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада.
В ЛНР показали брошенную военную технику отступающих ВСУ
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Киевские силовики при отступлении бросают бронетехнику, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В районе села Нижнетеплое Станично-Луганского района брошен танк с поврежденной гусеницей.
«Это танк Т-64 модернизации БВ, это конкретно украинская модернизация, характерная окраска видна. Передвигалась колонна украинской техники со стороны населенного пункта Нижнетеплое в сторону населенного пункта Счастье, попала под точечный артиллерийский обстрел, соответственно танк потерял гусеницу, съехал в овраг, где его и бросили», – приводит слова Филипоненко пресс-служба.
По словам представителя милиции, брошенная украинская техника чаще всего тяжелая и ее очень много. Так, в радиусе 20 км оставлено минимум семь танков, из них не на ходу только один.
«Видимо, украинским войскам отступить и сохранить свои жизни, бросить свою технику было важнее, чем сохранить боеспособность своих подразделений и целостность своей техники», – уточнил представитель оборонного ведомства Республики.
На брошенную технику наносят соответствующую маркировку (Z). Он добавил, что в районе между Станицей Луганской и Счастьем «обстановка стабилизировалась в полной мере».
Политолог предсказал итоги спецоперации России на Украине
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«Наиболее вероятные итоги конфликта – законодательное закрепление нейтрального статуса Украины, осуждение неонацистов, федерализация страны и проведение новых выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя цели военной спецоперации России на Украине.
«В рамках задачи по демилитаризации Украины по-прежнему будет уничтожаться инфраструктура ВСУ, а также та, которую в свое время построили натовцы – это, например, касается пунктов в Очакове. Совершенно точно будут разрушены системы связи, военные аэродромы и уничтожена основная военная техника – в первую очередь самолеты, танки, артиллерия, РСЗО», – считает политолог Марат Баширов.
«Относительно денацификации будет два процесса – во-первых, Россия будет настаивать на закреплении в законодательстве Украины нейтрального статуса, а во-вторых, на юридическом запрете на деятельность нацистских организаций, которые на сегодняшний день имеют в стране и политическое образование, и военизированные подразделения», – полагает эксперт.
По мнению аналитика, пройдут суды по военным преступлениям, часть националистически настроенных людей арестуют. «После этого пройти безнаказанно с портретами Бандеры по Крещатику уже не получится», – уверен собеседник.
«Далее начнется самое интересное – будущий политический процесс. Самое оптимальное, что ждет Украину – это федерализация страны, то есть будет союз регионов с очень широкой автономией. Что-то наподобие Швейцарии, где каждый кантон имеет высокую степень самостоятельности, но при этом страна проводит общую политику в ряде направлений», – пояснил политолог.
«Единственное, мне непонятен юридический статус того, кто будет управлять Украиной после завершения специальной военной операции. Однако с юридической точки зрения есть вероятность возвращения бывшего президента страны Виктора Януковича, – предположил Баширов. – Тогда он сможет объявить, что в стране был государственный переворот, в результате чего господин Порошенко и господин Зеленский станут нелегитимными президентами».
«То есть страна в некотором смысле откатится на статус 2014 года, после чего Янукович назначит новые выборы, в результате которых будут вноситься изменения в законодательство. Далее украинцы сами будут выбирать своего президента, Россия сюда вмешиваться не будет», – заключил эксперт.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова ко второму раунду переговоров с Киевом, но Украина тянет время. Вместе с тем МИД Белоруссии сообщил, что последние приготовления к переговорам между делегациями России и Украины находятся на завершающей стадии, Минск готов приложить все необходимые усилия, передает ТАСС.
Ранее стало известно о возможном проведении второго раунда переговоров России и Украины вечером 2 марта. Помощник президента России Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.
Накануне Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», – цитирует его РИА «Новости».
Первый раунд российско-украинских переговоров прошел на украино-белорусской границе в понедельник. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Эксперт: Взятие Херсона открывает путь для российской армии на Одессу и Николаев
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«Взятый российскими войсками Херсон должен стать тылом для проведения операции в прибрежном направлении и в сторону Запорожья. Но для успеха российским военным нужно выполнить несколько важных задач», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Прокаев. Херсон перешел под полный контроль российской армии в среду.
«Взятие Херсона – это, с одной стороны, символический успех. Ведь это первый областной центр, который полностью перешел под контроль российских войск. С другой стороны, город может стать надежным опорным пунктом и тылом для проведения военной операции в прибрежном направлении и в сторону Запорожья», – считает военный эксперт Андрей Прокаев.
Именно в Херсоне и его окрестностях «жизненно важно обеспечить взаимодействие с местным населением и главами администраций», подчеркнул собеседник. Для российских военных сейчас это задача номер один. «Одним из способов этого является обеспечение бесперебойной доставки продовольствия и товаров первой необходимости. Нужно обеспечить непрерывную поставку электроэнергии, нормальную работу коммунальных служб и следить за правопорядком», – подчеркнул эксперт.
В ближайшее время, судя по информации из открытых источников, наступление российской армии будет развиваться по нескольким направлениям. «Это прибрежное направление – Николаев и Одесса, а также центральная часть страны – Запорожье. В прибрежном направлении важнейшим пунктом на данный момент является Николаев. Первоочередной задачей будет аккуратное продвижение к городу без растягивания коммуникаций и без оголения тылов, чтобы оставлять их защищенными», – прогнозирует эксперт.
Следующей задачей будет блокирование Николаева и взятие города под контроль. «Уже после этого будет разворачиваться операция в сторону Одессы. Там вполне возможно осуществить морское десантирование при поддержке сил со стороны Николаева», – добавил собеседник.
В среду Херсон был взят российской армией под полный контроль. Как заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков, «гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме». «Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения», – сообщил Конашенков.
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Военный эксперт оценил итоги первой недели спецоперации России на Украине
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«Российские войска продвигаются вглубь Украины довольно высокими темпами, дальше все будет зависеть от успехов боевых действий в Мариуполе, Киеве и Харькове», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин.
«К концу первой недели проведения военной операции российские вооруженные силы подошли и частично блокировали Киев, затем второй по значению город Харьков, окружили значительную группировку противника в Мариуполе и создали угрозу окружения всей группировки противника в Донбассе. Кроме того, практически уничтожена украинская система ПВО и военно-воздушные силы Украины», – отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
По его мнению, операция по-прежнему находится на начальном этапе. «В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько успешно будет решена задача окружения и ликвидации украинских войск в Донбассе, а затем в Киеве и Харькове», – считает эксперт.
Тем не менее темп продвижения российских войск вглубь Украины довольно высокий, добавил Кашин. «Он явно выше, чем можно было ожидать, поскольку ВСУ обладали значительным количеством относительно серьезных видов вооружения, оставшихся в наследство от СССР и частично модернизировавшихся. Кроме того, они получали современное оружие от стран Запада. Также они имеют непрерывный опыт ведения боевых действий на протяжении восьми лет. То есть это довольно серьезный противник», – пояснил военный эксперт.
«В то же время со стороны российских войск на раннем этапе наступления имела место серия тактических неудач, что в сочетании со слабой работой по информационному обеспечению действий наших войск привело к преувеличенным слухам о проблемах российской армии, – указал собеседник. – Например, широко известны данные об отдельных разбитых подразделениях российских войск, сожженных колоннах техники, успешных ударах противника по тыловым колоннам и применении БПЛА. Однако, по всей видимости, российские войска преодолевают допущенные просчеты».
По мнению Кашина, главная цель российских войск – ликвидировать основные силы украинской армии, которые сконцентрированы в основном в Донбассе. «Это основное поле сражений. Во вторую очередь – окружить войска, находящиеся в крупных городах Украины, и ликвидировать их с дальнейшим продвижением на запад страны. Но мы не знаем, какие дальнейшие цели ВС России», – продолжил собеседник.
«Если на обозначенных театрах боевых действий находится основная часть обученных украинских войск, то после их разгрома никакие поставки оружия и приток добровольцев уже не смогут в корне изменить ситуацию», – заключил Кашин.
В четверг официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов.
По его словам, вооруженные силы России поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. «В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», – передает ТАСС его сообщение.
Официальный представитель Минобороны также сообщил, что жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет. При этом за время военной операции на Украине поразили 1612 объектов. «Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станции», – сказал он.
Кроме того, вооруженные силы России уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата, 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе. По словам Конашенкова, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
Накануне Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
В среду из российского Белгорода отправилась первая колонна с гуманитарной помощью гражданам Украины. Необходимое продовольствие для мирных жителей приграничной зоны собрали представители бизнеса и неравнодушные россияне.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине
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Военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники, рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов», – приводятся его слова на сайте Минобороны.
Конашенков добавил, что «другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».
«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника. Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих», – заключил представитель Минобороны.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Мединский: В четверг на переговорах с Украиной будет обсуждаться прекращение огня
В ходе первых мирных переговоров делегаций из России и Украины по ряду моментов удалось достигнуть взаимопонимания, но несколько пунктов украинские представители решили обсудить со своим руководством в Киеве, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.
«Как вы знаете, на прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений РФ, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращения огня. По ряду предложений мы в общем-то нашли взаимопонимание за столом переговоров», – передает слова Мединского РИА «Новости». Режим прекращния огня будет обсуждаться и завтра, добавил он.
Российская делегация уже прибыла в Беловежскую пущу, где запланирован второй раунд переговоров. По словам ее главы Владимира Мединского, украинские представители уже направляются на переговоры, их прибытие ожидается 3 марта.
Напомним, делегация российской стороны уже направилась к месту переговоров с украинской, они пройдут на белорусской территории. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на переговоры с Россией, но не готов выполнять российские «ультиматумы». Президент страны Владимир Зеленский подтвердил проведение переговоров 2 марта.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
В США усомнились в задействовании Россией резерва для операции на Украине
Пентагон не видит признаков того, что Россия планирует задействовать дополнительные резервы на своей территории для проведения военной операции на территории Украины, заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства США Джон Кирби.
«Мы не видим никаких признаков того, что президент (Владимир) Путин ощущает необходимость привлечь дополнительные силы откуда-либо еще», – цитирует его РИА «Новости».
Как отметил представитель Пентагона, Россия «наращивала свою группировку» у границ Украины с начала осени 2021 года. «По нашим оценкам, подавляющее число этой боевой силы сейчас находится на Украине», – указал Кирби.
Он также отметил, что США не видят оснований считать, что Белоруссия готовится ввести свои войска на Украину.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Сотрудница миссии ОБСЕ на Украине погибла при обстреле в Харькове
Местная сотрудница специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марина Фенина погибла при обстреле в Харькове, сообщает ОБСЕ в пресс-релизе.
«Марина Фенина, местный сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, погибла при обстреле Харькова вчера, 1 марта», – приводит сообщение РИА «Новости».
Генсек ОБСЕ Хельга Шмидт и глава МИД страны-председателя, польский министр Збигнев Рау высказали соболезнования родными погибшей.
«Марина была убита, когда она пыталась получить продовольствие для ее семьи в городе, который превратился в боевую зону. В Харькове и других городах Украины реактивное оружие, артиллерийский снаряды и ракеты наносят удары по жилым зданиям и центру города, убивая и нанося травмы невинному гражданскому населению», – заявила Шмидт.
Ранее сообщалось, что мониторинговая группа ОБСЕ в Харькове отозвана в Днепр и ожидает дальнейшего выезда из страны.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В Крыму дали советы россиянам, как жить под санкциями
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Санкции Запада против России, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не должны создать россиянам больших проблем, поскольку есть соседние страны, через которые возможно будет осуществлять поставки, а также начнется импортозамещение, сказал газете ВЗГЛЯД представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг предупредил, что Евросоюз начал разработку четвертого пакета санкций в отношении России из-за военной спецоперации на Украине. Крым же подвергается санкциям Запада еще с 2014 года и уже научился с этим жить.
«Мы по большому счету под санкциями жили еще в составе Украины, потому что не было самого главного – единства с той страной, в которой проживали. В ситуации после 2014 года комфортно себя чувствовали. Но надо понимать, что Крым был в ряде первых регионов, которым федеральное правительство оказывало всестороннюю помощь», – говорит Цеков.
Он уверяет, что крымчане абсолютно не страдают из-за отсутствия иностранной банковской системы, поскольку существуют местные банки, работающие в основном в Крыму. С ними граждане не испытывают никаких сложностей, спокойно держат там счета, проводят различные операции.
«Никаких особых сложностей мы не испытываем. Все, что касается продукции, которая поставляется в Крым, а сюда все запрещено поставлять, она поставляется другими путями, не напрямую. Но, опять же, мы не испытываем никакого дефицита продукции. Поэтому санкции вообще никакого серьезного влияния на Крым не оказывают, мы активно развиваемся все эти годы», – рассказывает сенатор.
При этом он подчеркивает, что с Россией дела обстоят немного сложнее, однако и здесь есть выход. По его словам, российские банки до сих пор продолжают работать в обычном режие, только ориентироваться они теперь будут на внутренний рынок, поэтому здесь беспокоиться нечего. Что касается импортной продукции, техники, то есть соседние страны, например Китай, через которые также можно будет все покупать.
«Вижу, что есть проблема с техобслуживанием самолетов, могут быть проблемы с поставками запасных частей. Но я и не исключаю, что в связи с данной ситуацией наши сделали серьезные запасы этих частей, поэтому на какое-то время этого хватит. Кроме того, санкции стимулируют собственное производство, поэтому это даже плюс, переживать вообще не стоит», – считает Цеков.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов Центрального банка России. Также было объявлено о намерении Евросоюза расширить санкции против российских бизнесменов и представителей элиты.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие страны после начала спецоперации на Украине не присоединились к санкционной кампании, которую Запад объявил против России.
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Германия одобрила поставку Украине 2,7 тыс. зенитных ракет
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Министерство экономики ФРГ одобрило поставку 2700 зенитных ракет Украине, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в министерстве.
«Министерство экономики Германии одобрило поставку 2 700 зенитных ракет типа «Стрела» Украине», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что на Украину из ФРГ уже прибыло 500 ракет Stinger и 1000 гранатометов Panzerfaust. «Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину», сообщили РИА «Новости».
При этом из США на текущей неделе поставили Украине «сотни» зенитно-ракетных комплексов Stinger, в том числе более 200 – только в понедельник, сообщили на телеканале NBC. Отмечается, что поставки были осуществлены в рамках масштабного пакета «летальной и нелетальной» помощи Украине, включая противотанковые ракеты Javelin, на сумму 350 млн долларов.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Кроме того, в четверг Бербок заявила, что санкции против России и падение рынков акций повлияют и на Германию, Берлин будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии, а немецкое оружие вновь будет направлено против русских.
Минобороны: Боевики «Азова» готовы взорвать завод в Мариуполе вместе с людьми
Боевики украинского националистического батальона «Азов», в отношении бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Нацбатальоны разместили в жилых кварталах бронетехнику и артиллерию, в том числе реактивные системы залпового огня, они готовят провокации, прикрываясь гражданскими, заявил Конашенков, передает РИА «Новости».
«В городе Мариуполь боевики нацбатальона «Азов» в ночное время заминировали производственные цеха завода «Азовсталь». Жители города продолжает работать на предприятии, не зная, что националисты готовят подрыв завода с людьми в случае прорыва обороны города», – сказал он.
Также они минируют и другие объекты социальной инфраструктуры города.
Ранее Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
Также в ведомстве заявляли об уничтожении 472 танков и 46 беспилотников ВСУ. Были уничтожены 47 самолетов на земле и 11 в воздухе, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 336 единиц специальной военной автомобильной техники и 46 беспилотных летательных аппаратов.
Мариуполь взят в кольцо войсками ДНР
Вокруг Мариуполя сомкнута группировка войск Донецкой народной республики, освобождены несколько населенных пунктов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировка войск Донецкой народной республики сомкнула кольцо блокирования вокруг города Мариуполь и взяла под контроль населенные пункты Приморское, Приазовское, Шевченко и Бердянское», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь–Широкино.
Жители Киева же могут покинуть город в направлении Василькова. «Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают», – сказал представитель ведомства.
Такой же коридор безопасности есть на юго-западе Харькова в направлении на Люботин.
До этого Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
Также в ведомстве заявляли об уничтожении 472 танков и 46 беспилотников ВСУ. Были уничтожены 47 самолетов на земле и 11 в воздухе, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 336 единиц специальной военной автомобильной техники и 46 беспилотных летательных аппаратов.
В Венгрии назвали виновных в ситуации на Украине
Причиной российской спецоперации по демилитаризации Украины стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы находимся под перекрестным огнем крупных геополитических игроков, НАТО неуклонно расширяется на восток, и это нравится России все меньше и меньше. Русские выдвинули два требования: Украина должна объявить о своем нейтралитете и НАТО должна не принимать Украину. Этих гарантий безопасности русские не получили, поэтому будут получать их на войне. В этом геополитическое значение этой войны», – цитирует РИА «Новости» Орбана.
По его словам, Европе нужны свои военные силы.
«Европейская военная политика и политика безопасности должны быть поставлены на новую основу. Европе нужны свои силы, серьезная военная промышленность. Мы не можем полагаться только на американцев... Мы должны быть в состоянии гарантировать безопасность Европы и с поддержкой НАТО, и самостоятельно», – сказал Орбан.
Он подчеркнул, что Венгрия в ближайшее десятилетие серьезно займется усилением национальной армии.
«Для нас безопасность Венгрии стоит на первом месте, и мы прекрасно знаем, что во времена миграции, эпидемий и войн только сильная армия может гарантировать безопасность венгров», – сказал Орбан.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.