Захарова назвала истерикой реакцию мирового сообщества на действия России

Реакция мирового сообщества на действия России, в том числе по линии ГА ООН, – истерика, звучащие заявления абсурдны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это истерика, это запугивание, это все вместе... они будут делать все больше каких-то абсурдных заявлений», – прокомментировала она реакцию мирового сообщества на действия России, в том числе по линии ГА ООН.

По ее словам, США заняли лицемерную позицию по поводу работы дипмиссий России и высылки дипломатов.

«То, что начали делать как раз демократы при Обаме, высылая наших дипломатов, запугивая и отбирая собственность – это и был разрыв этих контактов, поэтому говорить о том, что Россия вынашивала коварные планы - это не лицемерие, это вранье, это пропаганда сегодняшнего дня», – передает РИА «Новости» слова Захаровой в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она добавила, что Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий вокруг Украины, но Запад предпочитал этого не замечать.

«Все это преподносится как долгожданная, вожделенная российская акция. Но это вынужденная ситуация. Это ситуация, к которой подошли, использовав все возможности переговоров, компромиссов, разъяснений и объяснений. Вот это надо понять. Вынужденная, абсолютно вынужденная. Безальтернативная исключительно из-за позиции Запада, который занимался экспериментами как политическими, а потом еще с добавлением огромного массива оружия на Украину на протяжении многих лет. Вот и все. Это результат той политики, которую они вели», – заявила Захарова.

«Этот результат мы пытались предотвратить на протяжении многих лет, не недель, не месяцев, используя все возможности и все тактики. Но неужели сейчас они опускаются до такого уровня, что не берут на себя ответственность за собственное соучастие в крахе Украины», – добавила Захарова.

По ее словам, «делать вид, что они (западные страны) к этому не причастны, делать вид, что не они являлись идеологами внутриукраинского противостояния и противостояния Украины, прежде всего, с Россией, делать вид, что они не занимались разжиганием межнациональной розни, ненависти – это у них не получится».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.