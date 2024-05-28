Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье

ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке

Tекст: Алексей Дегтярев

По Снегиревке ударили ракетами, удар пришелся по месту расположения техники и живой силы ВСУ, сказал Лебедев РИА «Новости». Он добавил, что в этот населенный пункт постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой.

К месту удара приехали машины скорой помощи как гражданские, так и военные. После взрывов были слышны звуки вторичной детонации. Под удар, по словам Лебедева, попала группа охотников на беспилотники и их оборудование.

В воскресенье ВС России ударили по складу в Днепропетровской области, где находились американские ракеты ATACMS.