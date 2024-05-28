«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с талибами
Путин: Выстраивать отношения с талибами надо, они контролируют Афганистан
Президент России Владимир Путин отметил, что выстраивать отношения с талибами (движение «Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) нужно, поскольку они контролируют Афганистан, являются действующей властью страны.
«В Афганистане есть проблемы, они безусловны, они всем хорошо известны. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью (с талибами) – это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее МИД России сообщил, что вопрос о снятии с движения «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации находится в стадии проработки.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ