Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с талибами

Путин: Выстраивать отношения с талибами надо, они контролируют Афганистан

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В Афганистане есть проблемы, они безусловны, они всем хорошо известны. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью (с талибами) – это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане», – передает ТАСС слова Путина.

Ранее МИД России сообщил, что вопрос о снятии с движения «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации находится в стадии проработки.