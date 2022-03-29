Прибалтийские послы вызваны в МИД

Эксперт оценил последствия ухода из России иностранных пивоваров

Российские пивоваренные компании с легкостью компенсируют объем пива, производящего западными компаниями, в течение одного – двух лет, заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя заявление компании Heineken о передаче бизнеса в России третьим лицам.

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken заявила о намерении уйти с российского рынка и сообщила, что передает бизнес в России третьим лицам, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что до момента передачи бизнеса новому владельцу все семь пивоварен компании будут продолжать работать.

«Покупателей этого бизнеса нет в России. Так что Heineken долго будет искать покупателя, компания все равно будет продолжать работать, производство-то будет происходить на заводах», – говорит Дробиз.

Он объясняет, что все это пиво, владельцем которого является Heineken, российского производства и изготавливается на территории страны. При этом три зарубежные компании западного рынка занимают на российском рынке 65%, и только 35% – российские компании с российским капиталом.

«Сам Heineken занимает около 15–17% рынка, может чуть больше. Но компаний масштабов такого огромного актива у нас просто в России нет. А другим западным компаниям этот бизнес не нужен, они тоже как-то ищут возможность постоять в стороне – я бы так назвал ситуацию с западными компаниями. Это не уход из России, а постоять в сторонке, пока ситуация рассосется», – считает эксперт.

Он уверен, что крупные западные компании обязательно вернутся на российский рынок, но немного позже. Более того, «постоять в сторонке» – это не значит полностью остановить производство. Изготовление пива, скорее всего, продолжится, просто будет реализовано немного иначе, нежели ранее.

«Пивные компании действуют как французская компания «Ашан», которая снабжает продовольствием население. «Ашан» уже заявил, что остается, поскольку обязан, ведь он обеспечивает продуктами питания население страны. Пиво – такой же пищевой продукт и не имеет морального права по большому счету покинуть рынок», – рассуждает Дробиз.

При этом собеседник отмечает, что в случае полного ухода импортных компаний с российского рынка, что маловероятно, российские компании с легкостью компенсируют этот объем в течение одного – двух лет.

Ранее голландский пивоваренный концерн Heineken предупредил, что приостанавливает экспорт пива в Россию, а также его реализацию под брендом. Тем не менее заводы в стране продолжили работать.