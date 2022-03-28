Вынужденным переселенцам из Донбасса выдадут льготные сим-карты

Российский Красный Крест (РКК) за последний месяц доставил более 540 тонн гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донбасса, сообщил председатель РКК Павел Савчук. РКК также помогает найти вынужденным переселенцам членов своих семей в разных странах и обеспечивает их льготной телефонной связью.

Савчук уточнил, что РКК постоянно осуществляет мониторинг потребностей переселенцев, чтобы максимально удовлетворить все нужды, передает ТАСС. Получить все необходимое люди могут как в пунктах временного размещения, которые открыты в 35 субъектах России, так и в пунктах выдачи гуманитарной помощи РКК.



«Помощь оказывается в соответствии с запросами, которые нам поступают. Мы посещаем пункты временного размещения, куда прибывают переселенцы. Таким образом также получаем информацию по потребностям по нескольким каналам. На прошлой неделе доставили помощь людям, эвакуированным из Мариуполя», – рассказал глава РКК.

По его словам, РКК также оказывает психологическую поддержку, помогает воссоединению семей, консультирует по миграционным и юридическим вопросам. «Работает горячая линия, на которую поступило уже 3,7 тыс. звонков. Большинство из них – более 2 тысяч – связаны с первой психологической помощью. 700 звонков касаются воссоединения семейных связей, когда люди не могут найти друг друга. Мы им помогаем», – сказал Савчук. Причем это происходит не только на территории Донбасса: «У нас есть партнерские национальные общества, которые тоже вовлечены в эту деятельность. Это и Польша, и Молдавия, и Венгрия, где помощь вынужденным переселенцам также оказывается, и у нас есть запросы по розыску в этих странах».

Председатель РКК рассказал, что переселенцы получат и льготные сим-карты, где действует тариф со скидкой в 30% от базового, сообщает РИА «Новости».

«Это позволит поддерживать им связь с родственниками и близкими. У многих вынужденных переселенцев такие сим-карты есть, эта мера будет дополнять ту поддержку, которая сейчас уже оказывается. Например, данный тариф будет давать скидку для переселенцев и волонтеров в 30% от базового по региону тарифа», – рассказал он.

По его словам, в сим-карты уже будет зачислена небольшая сумма, чтобы переселенцы могли сделать несколько звонков, первая партия сим-карт уже направлена в Воронежскую область.



Кроме того, РКК собрал в России в качестве пожертвований для вынужденных переселенцев из Донбасса более 81 млн рублей. По словам Савчука, собранные средства идут на обеспечение потребностей переселенцев, которые нельзя удовлетворить за счет товаров гуманитарной помощи, например, на приобретение аптечных ваучеров.

«Средства также идут на обустройство пунктов временного размещения, создание игровых комнат, приобретение телевизоров, холодильников, микроволновок. Это идет в дополнение к мерам поддержки, которую оказывают регионы», – пояснил Савчук. По его словам, из собранных средств половина уже израсходована.

Кроме того, РКК привлек более 60 млн рублей по линии Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и по линии управления верховного комиссара ОНН по делам беженцев. Он уточнил, что помощь в первую очередь оказывается наиболее уязвимым категориям переселенцев: детям, пенсионерам, беременным женщинам.

Ранее сообщалось, что РКК займется оказанием помощи переселенцам из Донбасса совместно с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН).