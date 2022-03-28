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28 марта, понедельник | Последнее обновление — 15:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Германия заявила об отказе стран G7 платить за энергоресурсы в рублях
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Германии рассказали о готовности ко всем сценариям приостановки поставок газа из России
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Германия готова ко всем сценариям прекращения импорта природного газа из России, в том числе к варианту, при котором Москва остановит поставки в одностороннем порядке, заявил на пресс-конференции вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
«Мы подготовлены ко всем сценариям (развития ситуации), и не только со вчерашнего дня, правительство ФРГ работает с начала нового года над всеми сценариями, с тем, чтобы иметь в распоряжении все возможные ответы», – приводит его слова ТАСС. Хабек подчеркнул стремление Берлина «постепенно снизить зависимость от импорта российской нефти, газа и угля».
В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.
Напомним, телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила, что несмотря на требование ввести запрет на поставки энергоносителя из России, европейские страны к общему мнению по этому вопросу не пришли.
Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, выразила мнение журналистка Вера Вольфсккампф для Das Erste.
Ранее президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
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СМИ: Премьер Испании покинул зал заседаний на саммите ЕС из-за разногласий по энергетике
Председатель правительства Испании Педро Санчес временно покинул заседание глав государств и правительств ЕС в Брюсселе из-за разногласий между союзниками по энергетическим вопросам, сообщила газета El País со ссылкой на собственные источники.
По информации газеты, во время саммита Евросоюза испанский премьер решил временно покинуть встречу на фоне «очевидных трудностей по достижению соглашения, которое позволило бы значительно снизить цены на электроэнергию» в королевстве. Как передает издание, во время встречи Санчес прочитал в сообщение французского журналиста, что испанская сторона якобы пригрозила наложить вето на итоги саммита. Уточняется, что Германия и ряд других стран не были согласны с инициативами Испании.
«Возмущенный тем, что информация о встрече просочилась и что его обвиняют в угрозе наложить вето, Санчес заявил о своем недовольстве» и покинул зал, передает El País, передает ТАСС.
В результате глава Европейского совета Шарль Мишель решил объявить о техническом перерыве. Встреча была возобновлена через полчаса.
Ранее Санчес заявил, что Евросоюз должен учитывать особенности Пиренейского полуострова в вопросах энергетики. Как сообщали СМИ, Испания хочет, чтобы Мадрид и Лиссабон могли действовать самостоятельно в энергетических вопросах на фоне заметного роста цен на электроэнергию.
Ранее власти Германии рекомендовали не расплачиваться с Россией рублями за газ.
Напомним, США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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СМИ: Газпром попросил Индию оплатить импорт газа в евро
Российская компания Газпром обратилась с просьбой к крупнейшей индийской государственной газовой компании GAIL (India) Limited оплатить импорт газа в евро, а не в долларах, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.
«GAIL не видит проблем в урегулировании платежа в евро, поскольку европейские страны оплачивают свой импорт в евро», – цитирует издание слова источника, передает ТАСС.
По данным газеты, GAIL заключила долгосрочную сделку по импорту газа с Gazprom Marketing & Trading Singapore на ежегодную покупку 2,5 млн тонн сжиженного природного газа, расчет подразумевался в долларах.
Источники указывают, что Газпром написал GAIL с просьбой, чтобы компания погасила платежи за покупку газа в евро. По этим данным, индийская компания изучает запрос.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Еврокомиссия получит полномочия закупок газа для всего Евросоюза
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.
«Еврокомиссия получит мандат для совместной закупки газа», – передает ТАСС слова Макрона. По его словам, «она объединит компании, у которых уже есть контракты» на поставки, и будет в том числе искать новых поставщиков.
В то же время президент Франции выразил мнение, что государства ЕС «должны меньше зависеть от неевропейских стран». «Это стало бы преимуществом с точки зрения обеспечения европейской безопасности», – пояснил он.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что саммит ЕС принял решение объединить закупки газа, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке.
«Я приветствую, что мы решили отныне использовать наши коллективные возможности переговоров, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки», – заявила она.
Ранее в Минфине России выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
В Британии владелец заправки рассказал о катастрофе с ценами на топливо
Владелец 127-летней заправочной станции RGM Brailsford Garage Росс Моллой пожаловался на катастрофический рост цен на топливо, который ставит под угрозу его бизнес.
«Люди обвиняют в повышении цен продавцов, таких как я. Говорят, что я получаю от этого высокую прибыль. Но у меня наценка всего три пенни с литра, а рядом сетевая заправка продает по стоимости ниже моей закупочной», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.
По словам предпринимателя, цена на заправке сильно зависит от поставщиков. Они продают топливо в невыгодных объемах, что увеличивает плату.
Моллой добавил, что меры, принимаемые правительством для улучшения ситуации, недостаточны, он назвал налоговые послабления «каплей в океане».
Также он не может оплатить ремонт колонок, потому что у него нет свободных средств.
В понедельник сообщалось, что цены на бензин в Великобритании продолжают расти на фоне антироссийских санкций, на текущий момент его стоимость превышает отметку 1,67 фунта (2,2 доллара) за литр, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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В Германии выступили против отказа от газовых договоров с Россией
Германия не должна в одностороннем порядке отказываться от газовых контрактов с Россией в настоящий момент, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
«Мы должны избежать всех решений, которые ослабят нас значительно сильнее, чем его (российского президента Владимира Путина – прим. ВЗГЛЯД). Я только что сказал... что мы не должны пойти на изменение условий договоров (о поставках газа из России за рубли – прим. ВЗГЛЯД), но нечто другое было бы, если бы мы с нашей стороны отказались от договоров. Я считаю это в настоящий момент не тем средством, которое нам нужно», – сказал министр, передает РИА «Новости».
Ранее Линднер заявил, что немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Италия не нашла рублей для оплаты российского газа
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Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях, заявил глава компании Клаудио Дескальци, выступая на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ.
Он заявил, что Eni вышла из совместного с Россией проекта «Голубой поток», а совместные проекты с «Роснефтью» заморожены еще с 2014 года.
«Так что единственная большая проблема – это газ. Да, мы не имеем активов в России, у нас там нет проектов. Но мы покупаем российский газ. Они попросили нас платить за него в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение. <…> Да, сейчас газ из России поступает в Италию, через территорию Украины. Но мы не уверены насчет поставок в будущем, если честно», – передает слова Дескальци ТАСС.
Он добавил, что Европа никогда не думала о будущем своей энергетической безопасности. Альтернативой российскому газу для Италии могут стать поставки из Африки. «В настоящий момент Африка единственный ответ. США также могут быть вариантом, но их газа недостаточно. Африка – отличная возможность, потому что им необходимо развиваться, а нам нужен газ. Это хорошее сочетание», – сказал Дескальци.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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Байден озвучил планы «избавления» Европы от российского газа
Евросоюз обеспечат объемами газа, позволяющими отказаться от российских поставок «задолго до 2030 года», заявил американский президент Джозеф Байден.
«Сегодня мы достигли договоренности о совместном плане действий по достижению общей цели – будущего с экологически чистой энергетикой. Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый – помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй – сократить спрос на газ в целом», – цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, для этого нужно в 2022 году обеспечить поставки в ЕС в дополнительном объеме на 15 млрд кубометров СПГ.
«И в то время как ЕС принимает меры для того, чтобы отказаться от закупок российского газа задолго до 2030 года, ЕС также работает над тем, чтобы обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд кубометров СПГ из США ежегодно к 2030 году», – указал глава Белого дома.
Также Байден в ходе выступления озвучил заявление о «создании совместной группы по уменьшению зависимости Европы от российского ископаемого топлива».
Сопредседателями группы станут представители Белого дома и Еврокомиссии, она займется «обеспечением энергобезопасности Украины и ЕС при подготовке к следующей зиме и в последующем, оказывая в то же время поддержку ЕС в реализации цели – покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива».
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
Власти ФРГ рекомендовали не расплачиваться с Россией рублями за газ
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Немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
«[Президент России] Владимир Путин пытается таким образом улучшить экономическую ситуацию», – сказал Линднер в интервью каналу Welt, передает ТАСС.
«Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его валюту», – привели слова министра в Reuters.
«Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены», – заключил он.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Германия назвала срок отказа от российских нефти и угля
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ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.
«Что касается Германии, движение [к отказу от российских энергоносителей] будет довольно быстрым. Мы уже активно работаем с предприятиями над переориентацией импорта угля, это может произойти уже в этом году. Мы также работаем над реализацией подобных мер в отношении нефти, отказ от поставок может быть реализован очень быстро», – передает его слова ТАСС.
Шольц при этом отметил, что в случае введения резкого эмбарго на импорт российских энергоресурсов под ударом оказались бы «многие рабочие места».
Напомним, телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила, что несмотря на требование ввести запрет на поставки энергоносителя из России, европейские страны к общему мнению по этому вопросу не пришли.
Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, выразила мнение журналистка Вера Вольфсккампф для Das Erste.
Ранее президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей, в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
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Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли до 31 марта
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Президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству совместно с ЦБ и Газпромом поручается «реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан России и российских юридических лиц, на российский рубль».
Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель Газпрома Алексей Миллер.
Также правительству необходимо утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО «Газпром» по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль.
Согласно списку поручений, сделать это требуется «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования» в срок до 31 марта.
Кроме того, Банк России совместно с кабинетом министров должен обеспечить возможность проведения платежей по газовым контрактам, переведенным на оплату поставок в рублях, включая приобретение покупателями энергоресурсов российских рублей на внутреннем валютном рынке. Срок исполнения этого поручения также установлен до 31 марта.
Ранее в Минфине выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.
Напомним, Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за российский газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявила, что немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
Премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение Москвы «проблемой». В Кремле пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением Москвы продавать свой газ только за рубли.
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СМИ: Байден объявил себя спасителем Европы и «обманул» ее
Президент США Джо Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, но быстро увеличить поставки сжиженного природного в ЕС будет непросто, пишет газета Politico.
Байден заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива. При этом Соединенные Штаты и Европа поставили цель дополнительно поставить на европейские рынки 15 млрд кубометров газа – это 40% от общего потребления газа в ЕС.
Однако, по словам высокопоставленного американского чиновника, поставить такой объем сырья будет очень не просто: придется убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу, передает РИА «Новости».
По мнению Международного энергетического агентства, если ЕС затянет пояса и будет как можно скорее внедрять возобновляемые источники энергии, зависимость от российского газа удастся сократить только на треть в этом году, а не на две трети, как полагает Брюссель.
Ранее президент США Джо Байден обсудил в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой санкции против России, поддержку усилий Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей, и оборонное сотрудничество двух государств.
Напомним, президент США по итогам переговоров с ЕС пообещал избавить Евросоюз от российского газа «задолго до 2030 года».
ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Министр энергетики Катара заявил о невозможности быстро заменить российский газ в Европе
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Быстро заменить российский газ в Европе нельзя, заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
«Говорить, что сегодня можно обойтись без России, и утверждать, что Катар или другие могут заменить ее, просто смешно. Это чушь. Этого не произойдет», – подчеркнул он в интервью немецким СМИ, передает телеканал RT.
На это потребуются годы, подчеркнул глава ведомства, отметив, что пока не видит никого, кто мог бы заменить поставки России в краткосрочной перспективе.
Аль-Кааби также опроверг сообщения, что Катар и Германия договорились о долгосрочных поставках. Qatar Energy сможет поставлять значительные объемы на европейский рынок только с 2025 года, добавил он.
После введенных против России санкций, ряд стран заявили, что также хотят отказаться от российского газа. Так, Германия планирует к осени 2022 года стать независимой от угля из России, а к концу года – от нефти.
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Германия выступила против резкого отказа от российских энергоресурсов
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Германия будет сокращать зависимость от энергоресурсов из России, но резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.
Шольц призвал «принимать взвешенное решение» по вопросу эмбарго. По словам канцлера ФРГ, в случае резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из России под ударом оказались бы «многие рабочие места». Он также напомнил, что не только Германия зависит от российских ресурсов, но и многие восточноевропейские страны. «Мы сделаем все, чтобы быстро стать независимыми от этих поставок», – приводит слова канцлера ТАСС.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В Сенате США спрогнозировали начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия приучает Европу к новой геополитической реальности.
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The Guardian: Отказ ЕС от российского газа может привести к климатической катастрофе
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Переход стран Европы с российского газа на американский несет риск глобальной климатической катастрофы, заявила старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан в интервью британской газете The Guardian.
Она обратила внимание на то, что дополнительная поставка Европе 15 млрд кубометров сжиженного природного газа, о которой уже договорились Вашингтон и Брюссель, а затем рост поставок до 50 млрд кубов в год продлевают сроки отказа от ископаемых видов топлива на годы, передает The Guardian.
«Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива», – подчеркнула она.
Директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел подтвердила опасения экоактивистов, заявив об угрозе экологии из-за решений США и ЕС.
По ее словам, создание новых объектов по экспорту токсичных веществ и продление срока действия газа метана на десятилетия – смертный приговор для тех, кто находится на переднем крае борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией.
Ранее президент США Джо Байден обсудил в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой санкции против России, поддержку усилий Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей и оборонное сотрудничество двух государств.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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В Минфине выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях
Переход на расчеты за российский газ в рублях никак не отразится на нефтегазовых доходах, бюджет будет получать их столько же, сколько получал ранее, а западные партнеры «подстроятся» под эти изменения, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».
«На бюджете это никоим образом не отразится, поскольку все налоговые платежи выплачиваются в рублях. Поэтому бюджет как получал нефтегазовые доходы, столько же и будет получать», – приводит его слова ТАСС.
Силуанов добавил, что решение о переводе расчетов в рубли укрепило доверие к национальной валюте. «Это решение положительно сказалось на курсе рубля по отношению к другим валютам. Рубль укрепился, доверие к рублю укрепилось, поскольку рубль сегодня обеспечен в том числе и нашими экспортными товарами», – подчеркнул он.
«Мы считаем, что это решение абсолютно верное. Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль – это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты», – резюмировал глава министерства.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
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