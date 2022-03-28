«Новые люди» обсудили развитие криптоиндустрии на форуме в Иркутске

Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме Антон Ткачев и Георгий Арапов приняли участие в конференции Mining Crypto Conference в Иркутске, на ней бизнесмены, представители бирж, криптопроектов и государственных органов рассматривали возможности развития в России майнинга и криптовалютного сектора экономики.

Вместе с участниками конференции депутаты обсудили взаимодействие государства, криптовалютных предпринимателей и других экспертов, а также рассказали об инициативах партии по регулированию майнинга и возможной его пользы для экологии, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В последнее время на государственном уровне часто поднимаются вопросы, связанные с криптовалютой. Это обсуждал и вице-премьер Александр Новак, и председатель правительства Михаил Мишустин. Мы сейчас видим, что эта тенденция развивается в России, и мы можем стать первыми по майнингу и развитию блокчейн-технологий», – сказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«При разработке закона о цифровых активах в прошлом созыве концептуально неправильно обсуждали только криптовалюту, но никто не обсуждал технологии. Если мы хотим вернуть IT-специалистов, нужно показать, что мы готовы им помочь. А Центробанку стоит согласиться с необходимостью легализации майнинга и перестать блокировать инициативу правительства и в том числе лояльность Владимира Путина к этой теме. Нельзя мешать развитию технологического прогресса», – добавил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов отметил социальную роль майнинга как индустрии.

«Мы понимаем, что сейчас, несмотря на санкции, в стране активно развивается «зеленая» энергетика: гидроэлектростанции, возобновляемые источники энергии. В этом разрезе майнинг может стать драйвером «зеленой» экономики со своими фундаментальными решениями и собственными ноу-хау, которые уже не будут зависеть от внешнего мира», – отметил депутат.

Фракция «Новые люди» подготовила ряд предложений правительству, касающихся майнинга, развития криптовалютной сферы и их связи с энергетикой. В числе предложений – идея об «окрашивании» налоговых платежей от майнинга для их целевого использования, например, на создание источников электроэнергии и магистралей. В будущем это позволит жителям страны получать «чистую» электроэнергию, отмеченную соответствующим сертификатом, а вред окружающей среде сократится.

Участники конференции положительно оценили идеи о взаимовыгодном развитии майнинга и зеленой энергетики в России, предложенные «Новыми людьми». При совместной работе институтов предпринимателей и власти через 10-15 лет «зеленая» энергетика будет занимать доминирующую позицию в системе ТЭК в России.