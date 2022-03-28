Госдеп США: Слова Байдена о Путине не отражают официального курса

Высказывания президента США Джо Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома, заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

Хокстин, выступая в Дубае на Глобальном энергетическом форуме, который был организован при участии вашингтонского Атлантического совета,, заявил, что высказывание Байдена «не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают», оно было «эмоциональным», передает ТАСС.

«Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома – советник Госдепартамента США. God Save America», – написала затем в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Байден также заявил, что не призывал к смене власти в России.

Напомним, во время визита в Варшаву американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления главы Белого дома в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

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