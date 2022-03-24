МО: Россия откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины

Россия с пятницы открывает гуманитарный коридор для выхода зарубежных кораблей из портов Украины, их сбор будет проходить в 20 милях юго-восточнее Ильичевска, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск», – цитирует ТАСС Мизинцева.

Он напомнил, что в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 67 иностранных судов из 15 стран. По его словам, протяженность гуманитарного коридора составляет 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения – 3 мили. Время действия коридора: ежедневно с 08:00 мск до 19:00 мск, начиная с 25 марта.

«Призываем все международное сообщество, в том числе Международную морскую организацию, оказать влияние на украинскую сторону и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины», – приводит РИА «Новости» слова генерала.

Ранее Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции России по гуманитарной ситуации на Украине.

В МИД РФ обвинили Киев в насильственном отправлении беженцев в ЕС и запрете эвакуироваться в Россию. Кроме того, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал о расстреле боевиками нацбатов мирных жителей в Харькове за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове, Сумах и Запорожье. Он также сообщил, что Россия доставила на Украину более 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.

В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая граждан 18 государств.

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