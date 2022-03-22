Школьникам с освобожденных территорий Украины расскажут правду о героях Великой Отечественной

Учебную литературу, привезенную с освобожденных территорий Украины для украинских школьников, проверят эксперты. Специалисты проанализируют информацию, которую получали дети, и предоставят школьникам достоверные факты о событиях прошлого, в частности, о Великой Отечественной войне.

Накануне стало известно, что, побывав в одной из херсонских средних школ, добровольцы #Мывместе решили забрать с собой в Москву несколько книг для экспертизы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«У людей, у детей забрали наше общее прошлое, попытались вырвать его из памяти, дать новую «прошивку». Те, кто это делал, просто не понимают, что тем самым ослабляют собственных детей, потому что у них нет понимания, что они потомки народа-победителя. Нет у них и отвращения к нацизму. Детям не вложили, что это страшные люди, которые уничтожают, убивают, у которых отсутствует понимание ценности человеческой жизни», – рассказала председатель комитета по просвещению Государственной думы Ольга Казакова.

«Предстоит серьезная работа. Вместе с детскими психологами, педагогами сейчас необходимо посмотреть, что и как вкладывали в головы детям, через какие задачки, картинки, вопросы, заголовки… Привлечем к этой работе наши научно-исследовательские институты. Работа предстоит долгая, но ее необходимо сделать, чтобы вернуть братскому народу наше общее прошлое, понимание, что мы – один сильный и великий народ, чтобы наши дети понимали друг друга», – добавила она.

В комитет по просвещению переданы учебные и методические пособия для учителей, а также учебники для средней и старшей школы по истории, литературе, географии, красочные пособия для начальных классов по евроинтеграции и многое другое.

«По сути группа экстремистов в виде бандеровцев представлены в этих учебниках как народ-освободитель. Это люди, которые без Родины, без флага, за мешок картошки продавали свою страну. И из этой маленькой группы никчемных негодяев при помощи этой литературы формируют украинских воинов. И таким образом маленькая группа превратилась сегодня в нацбатальоны, которые собрались в населенных пунктах и терроризируют население их же детьми, которых забирают из подвалов. Все это заложено именно здесь. В этих учебниках нет подвигов украинцев, которые выбивали фашистов из Киева, участвовали в битве за Днепропетровск. Зато есть Бандера, – отметил замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель молодежного волонтерского корпуса #МыВместе Игорь Кастюкевич.

По словам парламентариев, книги должны будут детально изучить эксперты: историки, лингвисты, психологи. Данные экземпляры – лишь первая часть. Планируется получить всю линейку учебной литературы для всех школьных возрастов, чтобы дать правовую оценку и специальные заключения по каждому направлению учебной программы. Только после этого станет понятным, насколько глубоко проникла прозападная и американская пропаганда в сознание украинских школьников и каким образом шло формирование образа России как «основного врага» братского народа Украины. Далее российским педагогам и ученым предстоит разработать адаптивные образовательные программы для школьников ЛДНР и освобожденных территорий, чтобы восстановить историческую справедливость и достоверность фактов.