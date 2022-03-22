Росгвардия рассказала о подвигах военнослужащих на Украине

Росгвардия рассказала о подвигах военнослужащих во время спецоперации на Украине: многие из них, несмотря на полученные ранения и обстрелы противника, успешно выполняли боевые задачи и уничтожали бандформирования националистов.

«Офицер СОБР Росгвардии майор полиции А. Турубанов командовал боевой группой, которая штурмовала здания, захваченные националистами. В ходе ожесточенного боя росгвардейцам удалось отбить контратаки нацбатов. Прикрывая товарищей, офицер открыл пулеметный огонь и уничтожил нескольких членов диверсионной группы противника», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Росгвардии.

В нем же рассказывается о подвиге старшего сержанта Л. Зиннатова, целые сутки под артиллерийским обстрелом, командуя расчетом, прикрывавшего перемещение штурмовых групп при форсировании реки. В результате его действий была уничтожена бандгруппа националистов, подчеркивается в сообщении.

Там также отмечается, что указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм был награжден офицер Росгвардии Д. Степанов. Его подразделение попало под плотный минометный огонь, и, несмотря на ранение, Степанов продолжал командовать войсками в бою с превосходящими силами противника. Своими действиями он обеспечил выход подразделения из-под огня и организовал эвакуацию раненых военных в тыл.

«Медалью «За отвагу» награжден сотрудник Росгвардии, старший сержант полиции И. Александров. В ходе выполнения боевой задачи подразделение, в составе которого действовал спецназовец, попало в засаду националистов», – также говорится в сообщении.

После тяжелого боя под артиллерийской атакой, в котором Александров получил ранение, росгвардеец подавил несколько огневых точек и тем самым дал возможность для перегруппировки подразделений для выполнения боевой задачи.

Ранее военнослужащие спецназа и СОБР Росгвардии в ходе операции по освобождению города Изюма в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ.



Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.