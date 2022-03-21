Дано объяснение снижению количества уничтоженной техники ВСУ

От ударов авиации и артиллерии российской армии достаточно существенно сократились данные по потерям боевой техники в соединениях и частях украинской армии, действующих непосредственно против ВС России. Это свидетельствует о том, что этой боевой техники просто стало меньше, сказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

У них начала существенно снижаться боеспособность, заметил Сивков. По его словам, определенным признаком тяжелого положения дел с кадрами на Украине может быть также и то, что недавно была уничтожена разведывательная группа, в составе которой действовали люди уже в ранге полковников.

«Сам факт появления, попросту говоря в поле, в качестве рядовых бойцов людей в ранге полковника говорит о том, что в вооруженных силах Украины наметился очень серьезный голод», – рассказал Сивков в эфире канала «360».

Сегодня в Донецке наблюдается более-менее спокойная обстановка. Гуманитарных проблем нет, но периодически в городе отключают воду, рассказал местный житель Виталий. По его словам, прошедшая неделя была очень напряженная, можно сказать, тревожная, не прекращались обстрелы. Он также добавил, что накануне утром, 20 марта, тоже были обстрелы.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка комплексом «Вихрь» с вертолета Ка-52. Также Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.