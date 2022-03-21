Власти Польши собрались конфисковать российскую собственность

Правительство Польши намерено провести конфискацию российского имущества и активов в республике, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в интервью изданию «Впрост».

По словам Моравецкого, в понедельник планируется встреча руководства Польши с оппозицией, на которой власти хотят «поднять вопрос о том, как провести заморозку и конфискацию российской собственности, находящейся в стране», передает ТАСС.

«Немного такого имущества у нас есть. С одной стороны, существуют конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране», – сказал Моравецкий.

«Мы хотим провести это через Сейм (нижняя палата парламента), и посчитали, что оппозиция должна быть включена в этот процесс», – сообщил глава польского правительства.

Как подчеркнул Моравецкий, несмотря на то, что российских яхт в Польше нет, «есть немного недвижимости и финансовые активы, акции компаний». «Во всяком случае, наш лагерь власти твердо поддерживает это», – констатировал глава польского правительства.

В пятницу правительство Польши запустило программу «дерусификации экономики» страны и Европы. В МИД России назвали решение Варшавы сегрегацией и национализмом. Днем ранее Польша объявила об отказе от российского газа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Варшава пытается «отменить» Россию, и стоит ли Москве отменить Польшу первой.

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